FEMSA anuncia acuerdo con AMMI, filial de Milenio Capital, para la desinversión de las operaciones de soluciones plásticas de FEMSA

MONTERREY, México, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con AMMI, una corporación diversificada líder enfocada en la producción de maíz no transgénico y empaques de plásticos sostenibles, filial de Milenio Capital, para desinvertir las operaciones de soluciones plásticas de FEMSA, por un monto total de $3,165 millones de pesos, neto de caja y deuda.

Esta transacción representa un paso adicional en la ejecución continua del plan FEMSA Forward, que fue comunicado en febrero de 2023. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, y se espera que se cierre en los próximos meses.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en

donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

Sobre AMMI

AMMI, con sede en Estados Unidos, es un solido conglomerado empresarial con mas de 59 años de experiencia, enfocados en ser el mejor socio para los principales jugadores de la industria de alimentos y bebidas. La compañía opera Millfoods, la planta de producción de maíz no transgénico más grande del mundo ubicada en México, sus productos llegan a 180 países de todo el mundo a través de importantes marcas de cerveza, entre otras. Millfoods también atiende a los sectores de alimentos y alimentos para animales en América del Norte y en todo el mundo. En Centroamérica y el Caribe, AMMI lidera la producción de corcholatas y envases plásticos sostenibles para la industria de bebidas a través de sus empresas PLIHSA Crown Caps y PLIHSA Plastic Injection, respectivamente. El holding tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad, con el objetivo de convertirse en carbono neutral para 2030. Entre las otras empresas de AMMI se encuentran PLIHSA Corporate Services and Equity S.A.

Contacto para Inversionistas (52) 818-328-6000 investor@femsa.com.mx femsa.gcs-web.com Contacto para Medios (52) 555-249-6843 comunicacion@femsa.com.mx femsa.com

