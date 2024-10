eXp Realty 開啟全球擴張：土耳其、秘魯及埃及將於 2025 年加入版圖

隨着這些新市場的加入,eXp Realty 將擴大其全球業務至 27 個國家

貝靈厄姆,華盛頓州, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®,全球最大的獨立房地產代理公司及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下核心附屬公司,無比欣喜地宣布將於 2025 年擴展至土耳其、秘魯和埃及這三個充滿活力的市場。 eXp Realty 為增強其全球業務佈局,採取果斷行動,將其以代理商為中心的典範和創新的雲端平台帶到全球最具活力的房地產市場。

擴張完成後,eXp Realty 將在 27 個國家營運,以其獨特的價值主張,為全球數以千計的代理商賦能。 該典範的設計旨在於住宅和商業房地產領域取得成功,強調了 eXp 的堅定承諾,即為其代理商提供所需工具和平台,使其能在不斷演變的房地產環境中茁壯成長。

eXp World Holdings 創始人兼行政總裁 Glenn Sanford 表示:「我們在土耳其、秘魯和埃及的擴張,證明了我們對創新的不懈追求,以及為全球代理商賦能的承諾。」 「這些市場潛力無窮,我們很高興向那些渴望提升事業、開啟新機會的房地產專業人士介紹我們的雲端模式和代理商優先的方法。 房地產的未來就在這裏,而我們才剛剛開始。」

土耳其,作為連結歐洲和亞洲的關鍵樞紐,擁有充滿韌性且急速發展的房地產市場,以強勁的國內需求和日益增長的外國投資作為支援,尤其是在伊斯坦堡等繁華城市。 在秘魯,得益於經濟繁榮和城市擴張,房地產市場欣欣向榮,吸引了全球投資者在利馬和其他新興地區尋找機會。 埃及擁有豐富的歷史和快速現代化的房地產景觀,提供了無與倫比的投資前景,尤其是在開羅 — 非洲最大、發展最快的城市之一。

International Growth 副總裁 Felix Bravo 強調:「這些市場擁有巨大的潛力。 土耳其作為歐亞門戶的獨特地位、秘魯充滿活力的經濟成長,以及埃及房地產的迅速發展,都是我們代理商優先典範的理想市場選擇。 我們很高興能在 eXp 尖端平台和無可比擬的支援下,為這些地區的代理商賦能,助其拓展業務。」

eXp Realty 全球擴張由其靈活的雲端平台驅動,藉助不可匹敵的佣金結構、尖端協作工具,以及透過銷售和增長獲得股權獎勵的難得機會,為代理商賦能。 2025 年即將來臨,eXp 將繼續致力於為全球代理商提供在任何市場蓬勃發展所需的創新和資源支援,同時繼續擴大其全球影響。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上發展最快的房地產公司,擁有超過 87,000 名代理商,分佈於美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多明尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜,且持續在國際上擴大規模。 作為一間上市公司,eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會,以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。 eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案,包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。 這間基於雲的經紀公司由 Virbela 提供支援,Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台,能夠讓代理人更緊密地聯絡,提高工作效率。 SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年,由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援,是個人和專業發展的領先品牌和出版公司。

更多資訊請瀏覽 https://expworldholdings.com。

免責聲明

此新聞稿包含的聲明可能包括未來預期聲明和其他前瞻性聲明,這些聲明基於管理層當前的觀點和假設,涉及已知和未知的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或事件與此類聲明的明示或暗示結果存在重大差異。 此類前瞻性聲明僅截至本文發布之日有效,公司沒有義務對其進行修訂或更新。 這些陳述包括但不限於:有關我們的代理商和經紀人群體持續增長的陳述、我們的住宅房地產經紀業務擴展到國外市場的陳述。 此類陳述並不能保證未來的業績。 可能導致實際結果與前瞻性陳述中的表述存在重大不利差異的重要因素包括:市況變化;在國外開展業務的困難,包括任何不斷變化的法規或法律;以及公司向證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險,包括但不限於最近提交之季度報告表 10-Q 和年度報告表 10-K。

傳媒關係聯絡:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係聯絡:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

本公吿隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd692dc5-9fb9-4747-a391-19ed264ec98a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.