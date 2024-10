eXp Realty จุดชนวนการขยายกิจการในระดับโลก โดยจะเตรียมเข้าร่วมในตลาดตุรเคีย เปรู และอียิปต์ในปี 202…

eXp Realty จะขยายการดำเนินงานทั่วโลกไปยัง 27 ประเทศด้วยการเพิ่มตลาดใหม่เหล่านี้

เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นบริษัทหลักในเครือของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการขยายกิจการไปยังสามตลาดที่คึกคัก ซึ่งได้แก่ ตุรเคีย (เดิมชื่อตุรกี) เปรู และอียิปต์ โดยมีกำหนดการขยายกิจการในปี 2025 eXp Realty ก้าวอย่างมั่งคงที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในระดับโลก โดยนำโมเดลที่ยึดตัวแทนเป็นศูนย์กลางและแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เมื่อการขยายกิจการนี้เสร็จสมบูรณ์ eXp Realty จะดำเนินงานใน 27 ประเทศ โดยส่งเสริมให้กับตัวแทนหลายพันรายทั่วโลกมีศักยภาพด้วยข้อเสนออันมีคุณค่าและไม่เหมือนใคร โมเดลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสำเร็จในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ลดละของ eXp ที่จะจัดหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่จำเป็นให้กับตัวแทนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอสังหาริมทรัพย์

“การขยายกิจการของเราไปยังตุรเคีย เปรู และอียิปต์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแรงผลักดันที่เรามีอย่างไม่ลดละต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการส่งเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนทั่วโลก” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings กล่าว “ตลาดเหล่านี้เต็มไปด้วยศักยภาพ และเราตื่นเต้นที่จะแนะนำโมเดลบนคลาวด์และแนวทางที่มุ่งเน้นไปที่ตัวแทนเป็นอันดับแรกให้กับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการยกระดับอาชีพและปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ อนาคตที่สดใสของอสังหาริมทรัพย์ได้มาถึงแล้ว และเราเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น”

ตุรเคียเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชีย และเป็นที่ตั้งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่งและการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองที่พลุกพล่าน เช่น อิสตันบูล ในเปรู ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังก้าวหน้าเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและการขยายตัวของเมือง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกที่มองหาโอกาสในเมืองลิมาและพื้นที่เกิดใหม่อื่น ๆ อียิปต์ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและภูมิทัศน์อสังหาริมทรัพย์ที่กำลังปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วนั้น ได้มอบโอกาสการลงทุนที่ไม่มีใครเหมือน โดยเฉพาะในเมืองไคโร ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกา

Felix Bravo รองประธานฝ่ายการเติบโตระหว่างประเทศ ได้เน้นย้ำว่า “ตลาดเหล่านี้มีศักยภาพมหาศาล” จุดยืนอันเป็นเอกลักษณ์ในฐานะประตูเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียของตุรเคีย การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คึกคักของเปรู และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รวดเร็วของอียิปต์ทำให้ทั้งสามประเทศนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโมเดลซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนเป็นอันดับแรก เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ส่งเสริมตัวแทนในภูมิภาคเหล่านี้ในการขยายธุรกิจของตน โดยมีแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยของ eXp และฝ่ายสนับสนุนที่เหนือชั้นคอยให้ความช่วยเหลือ”

การขยายกิจการในระดับโลกของ eXp Realty ได้รับการขับเคลื่อนจากแพลตฟอร์มที่คล่องตัวบนคลาวด์ จึงช่วยให้ตัวแทนได้รับโครงสร้างค่าคอมมิชชันที่ไม่มีใครเทียบได้ เครื่องมือที่ล้ำสมัยสำหรับการทำงานทำร่วมกัน และโอกาสพิเศษในการได้รับส่วนแบ่งผ่านการขายและการเติบโต ในขณะที่ปี 2025 ใกล้เข้ามา eXp ยังคงทุ่มเทที่จะสนับสนุนตัวแทนทั่วโลกด้วยนวัตกรรมและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในตลาดใด ๆ ไปพร้อมกับขยายการเข้าถึงการให้บริการในระดับโลกต่อไป

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) เป็นบริษัทที่ถือหุ้น eXp Realty®, Virbela และ SUCCESS® Enterprises

eXp Realty เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 87,000 รายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ อินเดีย เม็กซิโก โปรตุเกส ฝรั่งเศส เปอร์โตริโก บราซิล อิตาลี ฮ่องกง โคลัมเบีย สเปน อิสราเอล ปานามา เยอรมนี สาธารณรัฐโดมินิกัน กรีซ นิวซีแลนด์ ชิลี โปแลนด์ และดูไบ และยังคงขยายตัวในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง eXp World Holdings ในฐานะที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครให้กับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นรางวัลในรูปแบบหุ้นของบริษัทสำหรับผู้ที่บรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและการมีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ eXp World Holdings และธุรกิจต่าง ๆ ในเครือยังได้นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีด้านนายหน้าและอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร รวมถึงโมเดลนวัตกรรมสำหรับนายหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสถานพาณิชย์ บริการระดับมืออาชีพ เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาส่วนบุคคล แพลตฟอร์มนายหน้าบนคลาวด์นั้นขับเคลื่อนโดย Virbela ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 3D ที่สมจริงซึ่งมีความเป็นสังคมและมีการทำงานร่วมกันได้อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ตัวแทนสามารถเชื่อมต่อถึงกันและมีประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น SUCCESS® Enterprises ซึ่งเชื่อมโยงกับนิตยสาร SUCCESS® และอสังหาริมทรัพย์สื่อที่เกี่ยวข้อง ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 และเป็นแบรนด์และธุรกิจการพิมพ์ด้านการพัฒนาบุคคลและวิชาชีพชั้นนำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://expworldholdings.com

ข้อยกเว้นความรับผิด

ข้อความที่มีอยู่ในที่นี้อาจรวมถึงข้อความคาดการณ์ในอนาคตและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ที่อิงตามมุมมองและสมมติฐานในปัจจุบันของผู้บริหาร และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ รวมถึงความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือกล่าวโดยนัยในแถลงการณ์ดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวกล่าว ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานตัวแทนและนายหน้าของเรา และการขยายธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ข้อความดังกล่าวไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากและเป็นไปในทางลบจากที่แสดงในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะตลาด ความยากลำบากในการดำเนินการในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งมีการให้รายละเอียดเป็นระยะในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสที่ยื่นล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K

