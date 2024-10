eXp Realty Inicia Expansão Global: Turquia, Peru e Egito em 2025

Com a adição desses novos mercados, a eXp Realty expandirá sua presença global para 27 países

BELLINGHAM, Wash., Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, a maior corretora mundial independente do planeta e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), tem o prazer de anunciar sua expansão em três mercados vibrantes — Turquia, Peru e Egito, prevista para 2025. Em um passo ousado para fortalecer sua presença global, a eXp Realty leva seu modelo centrado no agente e sua inovadora plataforma baseada em nuvem para alguns dos mercados imobiliários mais dinâmicos do mundo.

Uma vez concluída essa expansão, a eXp Realty operará em 27 países, capacitando milhares de agentes em todo o mundo com suas propostas de valor exclusivas. O modelo foi projetado para o sucesso em imóveis residenciais e comerciais e ressalta o compromisso inabalável da eXp em equipar seus agentes com as ferramentas e a plataforma de que precisam para prosperar no cenário em evolução do setor imobiliário.

“Nossa expansão para a Turquia, Peru e Egito é um testemunho da nossa incansável busca pela inovação e do nosso compromisso de capacitar agentes em todo o mundo”, disse Glenn Sanford, Fundador e CEO da eXp World Holdings. “Esses mercados estão repletos de potencial, e estamos animados em apresentar nosso modelo baseado em nuvem e nossa abordagem de agente em primeiro lugar para profissionais do setor imobiliário que estão ansiosos para elevar suas carreiras e desbloquear novas oportunidades. O futuro dos imóveis chegou, e nós estamos apenas começando.”

A Turquia, um centro essencial que une a Europa e a Ásia, abriga um mercado imobiliário resiliente e em rápida evolução, impulsionado pela forte demanda doméstica e pelo aumento do investimento estrangeiro, particularmente em cidades movimentadas como Istambul. No Peru, o mercado imobiliário está prosperando graças a uma economia em expansão e à expansão urbana, atraindo investidores globais que buscam oportunidades em Lima e em outras áreas emergentes. O Egito, com sua rica história e cenário imobiliário em rápida modernização, oferece perspectivas de investimento incomparáveis, especialmente no Cairo — uma das maiores cidades da África e que mais cresce.

Felix Bravo, VP de Crescimento Internacional, enfatizou: “Esses mercados têm um tremendo potencial. A posição única da Turquia como porta de entrada entre a Europa e a Ásia, o crescimento econômico vibrante do Peru e o rápido desenvolvimento imobiliário do Egito, os tornam ideais para o nosso modelo de agente em primeiro lugar. Estamos empolgados em capacitar agentes nessas regiões para expandir seus negócios, apoiados pela plataforma de ponta da eXp e suporte incomparável.”

A expansão global da eXp Realty é impulsionada pela sua plataforma ágil e baseada em nuvem, que capacita os agentes com uma estrutura de comissão inigualável, ferramentas colaborativas de ponta e a oportunidade única de ganhar capital por meio de suas vendas e crescimento. Com 2025 na esquina, a eXp continua dedicada a apoiar agentes em todo o mundo com a inovação e os recursos necessários para que eles possam prosperar em qualquer mercado, enquanto continua a ampliar seu alcance global.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a holding da eXp Realty®, Virbela e SUCCESS® Enterprises.

A eXp Realty é a empresa imobiliária de crescimento mais rápido do mundo, com mais de 87.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá, Alemanha, República Dominicana, Grécia, Nova Zelândia, Chile, Polônia e Dubai além de continuar a crescer em todo o mundo. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios de capital por metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa. A eXp World Holdings e suas empresas oferecem um conjunto completo de soluções tecnológicas de corretagem e imobiliária, incluindo seu inovador modelo de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretora na nuvem tem por base a Virbela, uma plataforma 3D imersiva profundamente social e colaborativa, que permite que os agentes sejam mais conectados e produtivos. A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS® e seus ativos de mídia, foi fundada em 1897 e é uma marca e publicação líder em desenvolvimento pessoal e profissional.

Para mais informação, visite https://expworldholdings.com.

Declaração de Previsão

As declarações de previsão contidas neste documento, podem incluir expectativas futuras ou outras declarações de previsão que têm por base a atual opinião e suposições da administração que envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da presente data, e a empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar tais declarações. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre o crescimento contínuo da nossa base de agentes e corretores; expansão dos nossos negócios de corretagem de imóveis residenciais em mercados estrangeiros. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, mudanças nas condições de mercado; dificuldade de operar em outros países, inclusive quaisquer mudanças nos regulamentos ou leis; e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da empresa, incluindo, mas não se limitando ao Relatório Trimestral protocolado mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K.

Contato de Relações com a Mídia:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contato de Relações com Investidores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd692dc5-9fb9-4747-a391-19ed264ec98a

