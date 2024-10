eXp Realty Mencetuskan Pengembangan Global: Turki, Peru dan Mesir Bakal Menyertai pada Tahun 2025

Dengan penambahan pasaran baharu ini, eXp Realty akan mengembangkan kehadiran globalnya di 27 buah negara

BELLINGHAM, Washington, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, pembrokeran hartanah global bebas yang terbesar di dunia dan anak syarikat utama bagi eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), teruja untuk mengumumkan pengembangannya ke dalam tiga pasaran cemerlang — Turki, Peru dan Mesir yang ditetapkan pada tahun 2025. Dalam langkah hebat untuk mengukuhkan jejak globalnya, eXp Realty membawakan model berpusatkan ejen dan platform berdasarkan awan yang inovatif kepada pasaran hartanah yang antara paling dinamik di dunia.

Sebaik sahaja pengembangan ini selesai, eXp Realty akan beroperasi di 27 buah negara yang memperkasakan ribuan ejen merentas dunia dengan cadangan nilainya yang unik. Model tersebut direka bentuk untuk kejayaan dalam kedua-dua hartanah perumahan dan komersial, serta menegaskan komitmen eXP yang teguh untuk melengkapkan ejennya dengan alat dan platform yang diperlukan demi kelangsungan dalam landskap hartanah yang kian berkembang.

"Pengembangan kami ke Turki, Peru dan Mesir ialah bukti kepada dorongan berterusan kami demi inovasi dan komitmen kami terhadap memperkasakan ejen di seluruh dunia," kata Glenn Sanford, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif eXp World Holdings. "Pasaran ini kaya dengan potensi dan kami teruja untuk memperkenalkan model berasaskan awan kami dan pendekatan pengutamaan ejen kepada profesional hartanah yang bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kerjaya mereka dan mendapatkan peluang baharu. Masa depan hartanah telah tiba dan kita baru sahaja bermula."

Turki, sebuah hab kritikal yang menghubungkan Eropah dan Asia, ialah pusat kepada pasaran hartanah yang berkembang pesat, disangga oleh permintaan domestik yang kukuh dan pelaburan asing yang meningkat, terutamanya di bandar-bandar sibuk seperti Istanbul. Di Peru, pasaran hartanah berdiri teguh, hasil daripada kepesatan ekonomi dan pengembangan urban yang menarik minat pelabur asing mencari peluang di Lima dan kawasan maju lain. Mesir, dengan sejarahnya yang kaya serta landskap hartanah yang semakin moden secara pesat, menawarkan prospek pelaburan yang tiada tandingan, terutamanya di Cairo — salah satu bandar Afrika yang terbesar dan berkembang paling maju.

Felix Bravo, NP International Growth, menekankan, "Pasaran ini menawarkan potensi yang hebat. Kedudukan unik Turki sebagai pintu masuk antara Eropah dan Asia, perkembangan ekonomi Peru yang menyerlah serta pembangunan hartanah Mesir yang pesat menjadikan mereka ideal sebagai model pengutamaan ejen kami. Kami teruja untuk memperkasa ejen dalam rantau ini untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan sandaran platform eXp yang canggih serta sokongan yang tiada bandingannya."

Pengembangan global eXp Realty didorong oleh platform berasaskan awannya yang tangkas dengan struktur komisen tiada tandingan, alat kolaboratif yang canggih serta peluang unik untuk memperoleh ekuiti melalui jualan dan pertumbuhan mereka. Menjelang tahun 2025, eXp kekal berdedikasi untuk menyokong ejen di seluruh dunia dengan inovasi dan sumber yang diperlukan untuk berkembang dalam mana-mana pasaran sambil terus meluaskan capaian globalnya.

