TFI International annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 28 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre »). Dans le cadre de l’offre renouvelée, TFI International peut acheter, aux fins d’annulation, un nombre maximum de 7 918 102 actions ordinaires, représentant 10 % des 79 181 029 actions constituant la flotte publique de TFI International au 21 octobre 2024. Les actions peuvent être achetées par l’entremise de la TSX et de la Bourse de New York et par des systèmes de négociation parallèle au Canada et aux États-Unis au cours de la période de douze mois allant du 2 novembre 2024 au 1er novembre 2025. Au 21 octobre 2024, TFI International comptait 84 634 851 actions ordinaires émises et en circulation.

Dans le cadre de l’offre publique de rachat actuelle dans le cours normal des activités de TFI International, qui est entrée en vigueur le 2 novembre 2023 et qui prend fin le 1er novembre 2024, TFI International est autorisée à acheter jusqu’à 7 161 046 actions. Au 21 octobre 2024, TFI International avait racheté 1 035 140 actions à un cours moyen pondéré en fonction du volume de 163,0739 $ CA par action, par l’entremise de la TSX et de la Bourse de New York et sur d’autres systèmes de négociation au Canada et aux États-Unis. Toutes les actions rachetées ont été annulées par TFI International.

Toutes les actions achetées par TFI International dans le cadre de l’offre renouvelée seront acquises au cours du marché en vigueur au moment du rachat. Le nombre réel d’actions qui pourront être rachetées et le moment où ces rachats auront lieu seront déterminés par TFI International. Tous les achats effectués par TFI International dans le cadre de l’offre renouvelée seront effectués conformément aux règles et aux politiques de la TSX ou, selon le cas, à la règle 10b-18 de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée. Les règles de la TSX permettent à TFI International d’acheter quotidiennement, par l’intermédiaire de la TSX, un nombre maximum de 48 861 actions en vertu de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ce qui représente 25 % du volume de négociation quotidien moyen de 195 445 actions de TFI International à la TSX au cours des six derniers mois de l’année civile, sous réserve d’une exception pour un « achat de bloc d’actions » à la TSX une fois par semaine civile.

Le conseil d’administration de TFI International croit que les rachats effectués en temps opportun dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités représentent une utilisation pertinente des ressources financières de TFI International, car une telle mesure peut protéger et accroître la valeur pour les actionnaires, lorsque certaines occasions se présentent.

Dans le cadre du renouvellement de l’offre, TFI International a conclu un plan d’achat d’actions automatique avec RBC Dominion valeurs mobilières Inc. afin de permettre des achats au titre de l’offre pendant les « périodes d’interdiction », conformément au Guide à l’intention des sociétés de la Bourse de Toronto et à la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). En dehors de ces périodes « d’interdiction », TFI International peut racheter des actions à sa discrétion.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.



TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez le www.tfiintl.com.

Pour obtenir plus de renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

