Hitech (Chagoury Group) et Miawodo travaillent main dans la main pour venir en aide aux populations locales au Togo

LOMé, TOGO, October 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Un programme socio-économique ambitieux, lancé par le constructeur Hitech (filiale du Chagoury Group ) en collaboration avec Miawodo, la branche togolaise de l’association « Entrepreneurs du Monde », redonne espoir aux habitants affectés par les travaux de réhabilitation de la route Sokodé-Prekete ( RN14 ). Ce partenariat stratégique vise à soutenir les entrepreneurs locaux dont les activités ont été impactées par le chantier, en leur proposant des formations ciblées pour relancer leurs entreprises et sécuriser leur avenir économique.En quelques mois, les résultats sont déjà là. Grâce à cet accompagnement, les bénéficiaires voient leurs activités redémarrer et leurs perspectives de croissance se renforcer. Cette initiative ne se contente pas de pallier les difficultés passagères liées aux travaux : elle pose les bases d’une relance économique durable pour ces micro-entrepreneurs résilients.Impact économique concret et mesurableEntre mars et août 2024, les participants du programme ont vu le chiffre d'affaires de leurs entreprises augmenter de 22 % et leur marge bénéficiaire de 25 %, preuve tangible de l’efficacité des actions mises en place. Ces résultats sont le fruit d’un appui ciblé : gestion comptable, utilisation d’outils digitaux, et structuration de projets entrepreneuriaux. « Grâce à cette initiative, j’ai restructuré mes finances et stimulé la croissance de mon activité », confie AGBO Sabitou, bénéficiaire du programme.Au-delà de la comptabilité, des formations en gestion d’équipe et financement ont renforcé les compétences des participants. Avec une participation moyenne de 36 %, ceux qui ont suivi ces modules témoignent d'un impact direct sur leur quotidien.Le programme a également permis à 55 % des entrepreneurs de devenir autonomes dans la gestion de leurs comptes, un atout clé pour assurer la pérennité de leurs entreprises. Une transformation concrète, visible à travers des success stories comme celle de Sabitou, qui illustrent le succès de cette initiative dans la modernisation du tissu entrepreneurial africain.Accompagnement completL’accompagnement de Miawodo et Hitech a dépassé le simple cadre des formations. Les deux partenaires ont également soutenu l’élaboration de plans d'affaires solides, validés par la Faîtière des Unités Coopératives d'Épargne et de Crédit du Togo (FUCEC). Ce qui a permis de débloquer 3 853 000 F CFA de crédits, offrant aux entrepreneurs les moyens d’investir dans de nouvelles infrastructures ou de diversifier leurs activités.Miawodo a par ailleurs assuré un suivi individualisé, avec des séances de coaching en présentiel et à distance : ce qui a permis aux projets de prendre forme. « Grâce au soutien de mon coach, j'ai pu ouvrir ma boutique alimentaire. Ce projet me semblait hors de portée, mais avec l'accompagnement, j'ai pu structurer mon activité et obtenir le financement nécessaire », confie Nicole Akakpo. Tchatchibara Tènè partage également son expérience : « Le programme NanaTech auquel j’ai participé, a été une véritable chance ! Il m'a permis de développer mes compétences en tant que femme entrepreneure et de voir plus grand pour mon entreprise. Je suis désormais mieux outillée pour affronter les défis du marché. »

