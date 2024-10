Os Benefícios da Ventilação Natural em Projetos de Alto Padrão: uma abordagem sustentável e confortável

Projeto de Arquitetura no Condomínio Santa Mônica Jardim

Muitas vezes subestimada, a ventilação natural faz a diferença em projetos amplos de alto padrão, segundo a arquiteta Leila Dionizio

Em meus projetos, sempre busco integrar a ventilação natural de forma estratégica, aproveitando a orientação solar e a topografia do terreno para garantir um ambiente agradável e sustentável” — Arquiteta Leila Dionizios

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, October 30, 2024 / EINPresswire.com / -- A arquiteta do Rio de Janeiro Leila Dionizio, especialista em projetos de arquitetura de luxo ressalta a importância da ventilação natural em suas obras. De acordo com ela, a ventilação natural é um elemento essencial para garantir o conforto térmico e a sustentabilidade em projetos de luxo.Muitas vezes subestimada, a ventilação natural é capaz de fazer a diferença em ambientes amplos e sofisticados. Além de proporcionar uma sensação de frescor e bem-estar, a ventilação natural também contribui para a redução do consumo de energia e a preservação do meio ambiente."Em meus projetos, sempre busco integrar a ventilação natural de forma estratégica, aproveitando a orientação solar e a topografia do terreno para garantir um ambiente agradável e sustentável", afirma Leila.Com a crescente preocupação com a sustentabilidade e o bem-estar, a ventilação natural está se consolidando como um componente indispensável na arquitetura de alto padrão . Ela também pode agregar valor ao imóvel, tornando-o mais atrativo para os clientes que buscam uma abordagem mais sustentável e confortável em suas residências.A circulação de ar através de janelas e portas permite que os ambientes "respirem" organicamente, o que trás benefícios como o conforto térmico, em que o ar circulado pelo ambiente interno se torna agradável, reduzindo as dependências de sistemas de climatização artificiais.Isso melhora a qualidade do ar dentro de casa, uma vez que a renovação constante que a ventilação natural proporciona elimina os poluentes e melhora a saúde dos moradores.“Outro benefício da ventilação natural é a eficiência energética do projeto: é uma estratégia que reduz os custos de energia elétrica, o que traz mais sustentabilidade. É vantagem para os moradores e para o meio ambiente.” Afirma a arquiteta.Integrar a ventilação natural em projetos de luxo não é apenas uma escolha estética, mas uma prática que reflete um compromisso com o design sustentável. Arquitetos que priorizam soluções que respeitam o meio ambiente conseguem criar espaços que são tanto bonitos quanto saudáveis.Leila Dionizios comenta:“Cada projeto de alto padrão que incorpora a ventilação natural reflete um cuidado especial com a experiência dos moradores. As aberturas estratégicas não apenas garantem frescor, mas também proporcionam uma iluminação natural que valoriza ainda mais os interiores.”Para maximizar a eficiência da ventilação natural, arquitetos adotam estratégias inovadoras, como o posicionamento estratégico de janelas de maneira inteligente para criar correntes de ar que favorecem a ventilação cruzada.O uso de Brises - elementos arquitetônicos que controlam a incidência solar - também está sendo incorporado nas estratégias de ventilação natural, pois permitem a passagem do ar e enriquecem esteticamente os espaços.A escolha pela ventilação natural não é apenas sobre estética, como um compromisso com o bem-estar dos moradores. Esta abordagem promove saúde, conforto e eficiência energética, refletindo a crescente tendência na arquitetura de luxo que valoriza a responsabilidade social e ambiental.Com sua abordagem inovadora e sua expertise à frente de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca , Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado assinando diversos projetos de design de interiores, conquistando clientes e admiradores por todo o país.

