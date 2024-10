Le troisième Sommet international sur les applications du BDS a débuté à Zhuzhou

ZHUZHOU, Chine, 28 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le troisième Sommet international sur les applications du BDS (Beidou Navigation Satellite System, ou système de navigation par satellite Beidou) s’est tenu à Zhuzhou les 24 et 25 octobre. Avec pour thème « Sharing the World, Sharing BDS » (Partager le monde, partager le BDS), le Sommet vise à établir une plateforme pour le leadership dans le secteur et l’annonce des politiques, une plateforme pour la promotion et la coopération internationales, une plateforme pour l’échange et l’annonce des technologies de pointe, et une plateforme pour l’intégration industrielle et la démonstration des réalisations en matière d’applications.

La province du Hunan, qui a joué un rôle essentiel dans le développement du système de navigation par satellite Beidou (BDS), a participé à la construction des systèmes Beidou-1, Beidou-2 et Beidou-3 tout au long du processus, mettant ses connaissances et ses capacités au service de la mise en réseau mondiale et du fonctionnement stable du BDS. Ces dernières années, la province du Hunan a largement encouragé les percées technologiques, les transformations des réalisations, les collaborations en matière de projets, les applications à grande échelle et l’agglomération industrielle dans le domaine de la technologie du système Beidou. La province a contribué à promouvoir la nouvelle génération du système Beidou dans l’optique de devenir l’un des leaders nationaux en matière d’innovation technologique liée au système Beidou, une zone de démonstration pour ses applications à grande échelle et un pôle de développement de haute qualité destinée au secteur.

Ce sommet a réuni 9 académiciens issus de la Chinese Academy of Sciences et de la Chinese Academy of Engineering dans les domaines des systèmes satellitaires nationaux, de la fuséologie, du contrôle opérationnel et de l’application des données. 85 délégués étrangers en provenance de l’Union africaine, du Laos, de la Corée du Sud, de la France et de la Côte d’Ivoire ont également participé. Ce sommet a également convié de nombreuses entreprises à participer à des activités de rapprochement industriel, aboutissant à la signature et à l’annonce de 142 projets représentant un investissement total de 58,2 milliards de yuans.

Un livre bleu sur le développement de l’industrie du système Beidou a également été publié lors de la cérémonie d’ouverture. « Les services du BDS et les produits connexes ont été exportés dans plus de 130 pays, offrant aux utilisateurs des choix diversifiés et une meilleure expérience d’application, qui favorisent le développement industriel », indique le livre bleu. La Chine a activement participé à l’élaboration de normes internationales, et un certain nombre de normes internationales relatives aux BDS ont été publiées successivement. Ces normes ont établi une base solide pour le développement industriel et l’application dans de nombreux domaines clés tels que l’aviation civile, la recherche et le sauvetage assistés par satellite, les affaires maritimes et les communications mobiles.

