Celebración en Zhuzhou de la tercera cumbre internacional sobre las aplicaciones del sistema de navegación por satélite Beidou

ZHUZHOU, China, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 3.ª cumbre internacional sobre aplicaciones del BDS (el sistema de navegación por satélite Beidou) se celebró los días 24 y 25 de octubre en Zhuzhou. Bajo el lema «Sharing the World, Sharing BDS» («Compartamos el mundo, compartamos el BDS»), la cumbre pretende establecer una plataforma para el liderazgo del sector y el anuncio de políticas, una plataforma para la promoción y la cooperación internacionales, una plataforma para el intercambio y el anuncio de tecnologías de vanguardia, y una plataforma para la integración industrial y la demostración de los logros alcanzados de las aplicaciones.

Hunan, como fuerza decisiva en el desarrollo del sistema de navegación por satélite Beidou (BDS), ha participado en todas las fases del proceso de construcción de los sistemas Beidou-1, Beidou-2 y Beidou-3, aportando sus conocimientos y capacidades para la creación de redes internacionales de contactos y el funcionamiento estable del BDS. En los últimos años, Hunan ha fomentado los avances tecnológicos, las transformaciones en materia de logros, las colaboraciones en proyectos, las aplicaciones a gran escala y la consolidación del conglomerado industrial en torno a la tecnología del sistema Beidou. Ha defendido el espíritu del Beidou de la nueva era, luchando por convertirse en un líder nacional en innovación tecnológica en cuanto al sistema Beidou, generando un área de demostración de las aplicaciones del sistema a gran escala y consolidando un grupo de desarrollo de gran calidad para el sector industrial con ayuda de la tecnología del Beidou.

Esta cumbre atrajo a nueve académicos de la Academia China de Ciencias y de la Academia China de Ingeniería en los campos de sistemas satelitales nacionales, cohetes, control operativo y aplicación de datos, así como a 85 delegados extranjeros de la Unión Africana, Laos, Corea del Sur, Francia y Costa de Marfil. La cumbre también invitó a múltiples empresas a participar en actividades de enlace industrial, lo que resultó en la firma y el anuncio de 142 proyectos con una inversión total de 58 200 millones de yuanes.

Durante la ceremonia de inauguración, también se presentó el libro azul sobre el desarrollo de la industria a través del sistema Beidou. «Los servicios del BDS y los productos relacionados con su tecnología se han exportado a más de 130 países, ofreciendo a los usuarios opciones diversificadas y una mejor experiencia de aplicación y fomentando así el desarrollo industrial», afirma el libro azul. China participó de forma activa en la formulación de los estándares internacionales y ya se han publicado varios relacionados con el BDS de forma sucesiva. Estos estándares han sentado una base sólida para el desarrollo industrial y su aplicación en múltiples áreas clave, como la aviación civil, la búsqueda y rescate asistidos por satélite, los asuntos marítimos y las comunicaciones móviles.

