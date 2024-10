Dritter Internationaler Gipfel zu BDS-Anwendungen in Zhuzhou gestartet

ZHUZHOU, China, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 24. bis 25. Oktober fand in Zhuzhou der dritte internationale Gipfel zu BDS-Anwendungen (Beidou-Satellitennavigationssystemen) statt. Unter dem Motto „Sharing the World, Sharing BDS“ zielt der Gipfel darauf ab, eine Plattform für Branchenführer und politische Ankündigungen, für internationale Zusammenarbeit und Förderung, für den Austausch und die Bekanntmachung von Spitzentechnologien sowie für industrielle Integration und die Demonstration von Anwendungserfolgen zu schaffen.

Hunan hat als treibende Kraft bei der Entwicklung des Beidou-Navigationssatellitensystems (BDS) aktiv an der Konstruktion der Systeme Beidou-1, Beidou-2 und Beidou-3 mitgewirkt und somit das Wissen sowie die Fähigkeiten der Region in die globale Vernetzung und den stabilen Betrieb des BDS eingebracht. In den letzten Jahren hat Hunan bedeutende technologische Durchbrüche erzielt, Innovationen umgesetzt, Projektkooperationen gefördert und großmaßstäbliche Anwendungen sowie die Ansiedlung von Industrien im Bereich der Beidou-Technologie vorangetrieben. Hunan folgt dem Geist des neuen Beidou-Zeitalters und strebt danach, sich als nationaler Vorreiter in der Beidou-Technologieinnovation, als Modellregion für großflächige Anwendungen und als erstklassiger Entwicklungsstandort für die Beidou-Industrie zu etablieren.

An dem Gipfel nahmen neun Wissenschaftler der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften teil, die sich mit nationalen Satellitensystemen, Raketen, Betriebskontrolle und Datenanwendungen beschäftigen, sowie 85 internationale Delegierte aus der Afrikanischen Union, Laos, Südkorea, Frankreich und der Elfenbeinküste. Darüber hinaus wurden zahlreiche Unternehmen zu Industrie-Matching-Aktivitäten eingeladen, die zur Unterzeichnung und Ankündigung von 142 Projekten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 58,2 Milliarden Yuan führten.

Während der Eröffnungszeremonie wurde auch ein Blaubuch über die Entwicklung der Beidou-Industrie veröffentlicht. Laut diesem Blaubuch wurden „BDS-Dienste und verwandte Produkte in mehr als 130 Länder exportiert, was den Nutzern eine größere Auswahl und ein besseres Nutzungserlebnis bietet und die industrielle Entwicklung fördert.“ China hat aktiv an der Entwicklung internationaler Standards mitgewirkt, und eine Reihe internationaler Standards im Zusammenhang mit BDS wurden sukzessiv veröffentlicht. Diese Standards bilden eine solide Grundlage für die industrielle Entwicklung und Anwendung in mehreren Schlüsselbereichen wie Zivilluftfahrt, satellitengestützte Such- und Rettungsdienste, maritime Angelegenheiten und mobile Kommunikationsdienste.

