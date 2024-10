COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DU 2ème TRIMESTRE 2024-25 À 44,7 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 28 octobre 2024, 18h00

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DU 2ème TRIMESTRE 2024-25

À 44,7 M€ SOIT +38,5%

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 2024-25

NACON (ISIN FR0013482791) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre de l’exercice 2024-25 (période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024).

IFRS – M€ 2024-25



2023-24



Variation



Chiffre d’affaires 1er Trimestre (avril-juin) 32,3 35,5 -9,0% 2ème Trimestre (juil.-sept.) 44,7 32,3 +38,5% Jeux 27,9 16,9 +65,4% dont : Catalogue 14,9 7,5 +98,5% Back catalogue 13,0 9,3 +38,8% Accessoires 15,7 14,5 +8,7% Autres(1) 1,1 1,0 +15,1% 1er Semestre (avril-sept.) 77,0 67,8 +13,6% Jeux 45,7 41,3 +10,7% dont : Catalogue 18,8 20,1 -6,6% Back catalogue 26,9 21,2 +27,1% Accessoires 29,0 24,9 +16,6% Autres(1) 2,3 1,6 +44,3%

(1) Chiffre d’affaires Mobile et Audio





Activité du 2 ème trimestre 20 24-25 : Forte croissance dans toutes les activités

Le chiffre d’affaires Jeux du 2ème trimestre 2024-25 affiche une très bonne dynamique et s’élève à 27,9 M€ en croissance de 65,4%.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) s’établit à 14,9 M€ en hausse de 98,5%. Cette forte progression intègre notamment :

La sortie de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM en septembre.





Après les difficultés techniques initiales, liées principalement à la gestion des serveurs face à l’afflux massif de joueurs, les équipes de développement se sont mobilisées pour apporter les réponses nécessaires afin de stabiliser l'infrastructure réseau et optimiser l’expérience joueur. A sa sortie, le jeu figurait dans le Top 5 des meilleures ventes dans les pays où il est distribué́.

Les problèmes serveurs étant désormais résolus, Test Drive Unlimited: Solar CrownTM continue d’enregistrer des ventes soutenues.

Par ailleurs, le titre sera enrichi de mises à jour et de saisons régulières, dont « Le retour d’Ibiza » qui sera disponible dès décembre prochain. De nombreux contenus additionnels viendront également s’ajouter au fil des saisons à l’expérience joueurs initiale.

L’excellent accueil de RavenswatchTM sorti le 26 septembre sur PC et qui dispose d’un potentiel très important sur consoles (sortie prévue le 28 novembre prochain). Ce jeu, proposé dans un premier temps en early access, cumule d’ores et déjà une communauté de plus de 600 000 joueurs actifs et plus de 700 000 wishlists résiduelles*.





Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche de nouveau une forte croissance. Son chiffre d’affaires atteint 13,0 M€, en hausse de 38,8%. Cette performance s’appuie sur les nombreux succès sortis en 2023-24 (Robocop: Rogue City TM, Taxi LifeTM, Welcome to ParadizeTM…).

L’Activité Accessoires continue également d’enregistrer une bonne progression de ses ventes. Son chiffre d’affaires ressort ainsi en hausse de 8,7% à 15,7 M€. Les casques RIG 600 PRO et les manettes REVOLUTION 5 PRO rencontrent une dynamique toujours très positive sur les zones USA et Australie.

Perspectives pour les prochains mois

L’actualité éditoriale de l’activité Jeux sera fournie avec la sortie, au 2ème semestre 2024-25, de plusieurs jeux dans les quatre spécialités de genres couvertes par Nacon :

Sport : Rugby25 TM .

Racing : MXGP: The Official Motocross Videogame TM - Endurance TM

- Aventure : Ravenswatch TM sur console - Terminator: Survivors TM et Dragonkin.

sur console et Simulation : Ambulance LifeTM.

L’activité Accessoires sera marquée par le lancement sur le 3ème trimestre de plusieurs produits premium :

Dans le domaine du racing, un volant REVOSIM ainsi qu’un siège COBRA et un STAND DRIVE PRO seront proposés aux passionnés de courses automobiles. Ces lancements marqueront la convergence des métiers Éditeur & Accessoires,

ainsi qu’un siège et un seront proposés aux passionnés de courses automobiles. Ces lancements marqueront la convergence des métiers Éditeur & Accessoires, La manette XBOX Revolution X Unlimited.

Pour l’exercice 2024-25, fort de son positionnement sur ses deux activités, NACON est confiant dans sa capacité à générer de nouveau de la croissance accompagnée d’une progression de son résultat opérationnel.

*Wishlists résiduelles : Intentions d’achat non encore réalisées

Prochains rendez-vous : Résultats semestriels 2024-25

Communiqué : le 25 novembre 2024, après bourse

Réunion SFAF : le 26 novembre 2024 à 11H00





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2023/2024 : 167,7 M€

RESULTAT OPERATIONNEL 2023/2024 : 20,9 M€



















EFFECTIF

Plus de 1000 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe

