Sword Group : Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

Sword Group, ESN spécialisée dans la valorisation des données et la transformation technologique et digitale, annonce l’organisation d’une visioconférence actionnaires et investisseurs particuliers le :

Mercredi 6 novembre 2024 à 18H00



Cette visioconférence sera l’occasion de présenter la stratégie de développement de Sword Group et de permettre aux actionnaires ou investisseurs particuliers d’échanger avec l’équipe de direction.



Pour participer à cette visioconférence, veuillez-vous inscrire en cliquant sur le lien ci-après : INSCRIPTION et ce avant le 6 novembre 2024.



Les informations de connexion seront envoyées aux participants inscrits au plus tard le matin de l’événement.



Agenda

23/01/25 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2024

12/03/25 : Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2024, 10 heures, Paris



A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 000+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact : Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.