COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ AU 2ème TRIMESTRE 2024-25 À 78,0 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 28 octobre 2024, 18h00

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ AU 2ème TRIMESTRE 2024-25

À 78,0 M€ SOIT +20,8%

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 2024-25

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre de l’exercice 2024-25 (période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024).

(1) IFRS – M€



2024-25



2023-24



Variation Chiffre d’affaires 1er Trimestre (avril-juin) 57,9 63,5 -8,9% 2ème Trimestre (juillet-sept.) 78,0 64,5 +20,8% Nacon Gaming 44,7 32,3 +38,5% Bigben Audio-Video / Telco 33,2 32,2 +3,1% 1er Semestre (avril - sept.) 135,9 128,1 +6,1% Nacon Gaming 77,0 67,8 +13,6% Bigben Audio-Video / Telco 58,9 60,3 -2,4%

Sur le deuxième trimestre 2024-25, le Groupe BIGBEN enregistre une bonne dynamique avec une activité qui croît de 20,8% à 78,0M€.

NACON Gaming affiche un chiffre d’affaires en hausse de 38,5% à 44,7 M€.

Le chiffre d’affaires Jeux du 2ème trimestre 2024-25 affiche une très bonne dynamique et s’élève à 27,9 M€ en croissance de 65,4%.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) s’établit à 14,9 M€ en hausse de 98,5%. Cette forte progression intègre notamment :

La sortie de Test Drive Unlimited: Solar CrownTM en septembre.





Après les difficultés techniques initiales, liées principalement à la gestion des serveurs face à l’afflux massif de joueurs, les équipes de développement se sont mobilisées pour apporter les réponses nécessaires afin de stabiliser l'infrastructure réseau et optimiser l’expérience joueur. A sa sortie, le jeu figurait dans le Top 5 des meilleures ventes dans les pays où il est distribué́.

Les problèmes serveurs étant désormais résolus, Test Drive Unlimited: Solar CrownTM continue d’enregistrer des ventes soutenues.

Par ailleurs, le titre sera enrichi de mises à jour et de saisons régulières, dont « Le retour d’Ibiza » qui sera disponible dès décembre prochain. De nombreux contenus additionnels viendront également s’ajouter au fil des saisons à l’expérience joueurs initiale.

L’excellent accueil de RavenswatchTM sorti le 26 septembre sur PC et qui dispose d’un potentiel très important sur consoles (sortie prévue le 28 novembre prochain). Ce jeu, proposé dans un premier temps en early access, cumule d’ores et déjà une communauté de plus de 600 000 joueurs actifs et plus de 700 000 wishlists résiduelles*.





Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) affiche de nouveau une forte croissance. Son chiffre d’affaires atteint 13,0 M€, en hausse de 38,8%. Cette performance s’appuie sur les nombreux succès sortis en 2023-24 (Robocop: Rogue City TM, Taxi LifeTM, Welcome to ParadizeTM…).

L’Activité Accessoires continue également d’enregistrer une bonne progression de ses ventes. Son chiffre d’affaires ressort ainsi en hausse de 8,7% à 15,7 M€. Les casques RIG 600 PRO et les manettes REVOLUTION 5 PRO rencontrent une dynamique toujours très positive sur les zones USA et Australie.

BIGBEN – Audio-Video/Telco réalise un chiffre d’affaires de 33,2 M€ contre 32,2 M€ en progression de 3,1%.

Accessoires Mobiles : Dans un marché resté peu dynamique, cette activité consolide ses parts de marché en surperformant le secteur. Elle affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 4,6% à 25,4 M€. La marque Force positionnée sur des produits premium et éco-conçus a conquis un large public grâce à sa capacité d’innovation, ses extensions de gammes et la diversification de son offre et de ses canaux de distribution.

Par ailleurs, BIGBEN intensifie sa stratégie bas carbone et affiche désormais l’empreinte CO2e, selon les règles les plus strictes**, pour les produits Force et Bigben.

Audio-video : Le chiffre d’affaires de cette activité s’élève à 7,8 M€ contre 7,9 M€ au deuxième trimestre 2023-24.

Perspectives attendues sur les prochains mois

NACON

L’actualité éditoriale de l’activité Jeux sera fournie avec la sortie, au 2ème semestre 2024-25, de plusieurs jeux dans les quatre spécialités de genres couvertes par Nacon :

Sport : Rugby25 TM .

Racing : MXGP: The Official Motocross Videogame TM - Endurance TM

- Aventure : Ravenswatch TM sur console - Terminator: Survivors TM et Dragonkin.

sur console et Simulation : Ambulance LifeTM.

L’activité Accessoires sera marquée par le lancement sur le 3ème trimestre de plusieurs produits premium :

La sortie d’une manette XBOX Revolution X unlimited.

Dans le domaine du racing, un volant REVOSIM ainsi qu’un siège COBRA et un STAND DRIVE PRO seront proposés aux passionnés de courses automobiles. Ces lancements marqueront la convergence des métiers Éditeur & Accessoires,

BIGBEN – Audio-Video/Telco

L’activité Accessoires Mobiles prévoit de poursuivre une trajectoire de croissance grâce à la fois à la continuation des ouvertures de nouveaux canaux de distribution et à l’enrichissement de l’offre premium. Le deuxième semestre 2024-25 devrait ainsi être dynamique.

L’activité Audio/Vidéo entend récolter les fruits de sa stratégie d’élargissement de ses points de vente et pourra compter sur des nouveautés dans la gamme « Cosy » de Thomson et le succès de la gamme de veilleuses pour enfants HiBuddies.

Dans ce contexte, le Groupe confirme ses objectifs de croissance de son activité et de progression de son résultat opérationnel pour l’ensemble de l’exercice.

* Wishlists résiduelles : Intentions d’achat non encore réalisées

** Calcul de l’empreinte carbone conforme à la méthode ACV (analyse du cycle de vie en 5 étapes)

normalisée ISO 14040/44.

Prochains rendez-vous : Résultats semestriels 2024-25

Communiqué : le 25 novembre 2024, après bourse

Réunion SFAF : le 26 novembre 2024 à 11H00





