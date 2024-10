Vicky Bargalló: Pijamas de Lujo y Confort, Diseñados y Fabricados en Barcelona para el Mundo

Vicky Bargalló - Pijamas PREMIUM para Mujeres y Hombres Siempre diseñados y fabricados en Barcelona, España con una cuidada selección de tejidos 100% algodón, lino y otros materiales de alta calidad.

Desde 1988, Vicky Bargalló elabora pijamas de lujo que combinan calidad, personalización y un estilo inconfundible.

BARCELONA, SPAIN, October 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Desde 1988, Vicky Bargalló ha destacado en el sector de la moda nocturna, ofreciendo pijamas de lujo diseñados y fabricados en Barcelona, con una calidad y estilo únicos. Comprometidos con la selección de materiales de alta calidad, como el algodón y el lino, cada prenda es elaborada cuidadosamente para ofrecer confort, durabilidad y estilo. Desde la personalización exclusiva hasta el toque artesanal en cada detalle, Vicky Bargalló se dedica a convertir el descanso en una experiencia de lujo.Diseño y Calidad con Espíritu Tradicional y Mirada ContemporáneaManteniendo una filosofía que perdura desde sus inicios, Vicky Bargalló adapta su enfoque al ritmo de los tiempos modernos. Con especialización en la venta online, la marca conserva la esencia de calidad y exclusividad que ha consolidado su reputación, sin dejar de evolucionar. Cada prenda está diseñada con dedicación y cariño, brindando confianza y satisfacción a nuestros clientes desde el primer uso. Porque dormir es una necesidad, un instinto y uno de los placeres más simples de la vida, Vicky Bargalló se compromete a hacer de cada noche una experiencia singular.Clientes Reconocidos y Presencia InternacionalEntre nuestros distinguidos clientes se encuentran personalidades como Tamara Falcó (@tamara_falco), Alex Rivière-Sieber (@ariviere), Patricia Sañes (@patriciasanes_), Marta Carriedo (@martacarriedo) y Paula Ordovás (@paulaordovas), quienes han encontrado en nuestros pijamas el perfecto equilibrio entre lujo y comodidad. Con presencia en varios puntos del mundo, Vicky Bargalló cuenta con exclusivas sedes en:Barcelona: C/ Rafael Batlle, 12, 08017Madrid: C/ Serrano, 47, 28001Marbella: C/ Ramón Areces, s/n, Puerto Banús, 29660 MálagaCalifornia, EE.UU.: 251 S Robertson Blvd, Beverly Hills, CA 90211Zagreb, Croacia: Ilica 19, Zagreb, 10000Visita nuestros showrooms y descubre una colección premium de pijamas ( pijama hombre pijama mujer ) en un entorno diseñado para brindar una atención personalizada y única.Personalización Exclusiva: El Detalle que Marca la DiferenciaVicky Bargalló ofrece la posibilidad de personalizar cada prenda con iniciales o nombres, y de seleccionar el tipo de letra que mejor se adapte al estilo de cada cliente, convirtiendo cada pijama en una pieza especial y única. Este servicio de personalización refleja uno de los valores fundamentales de la marca: hacer que cada prenda cuente una historia y se adapte a las preferencias de cada cliente.Para más información, sigue a Vicky Bargalló en redes sociales:Facebook: Vicky Bargalló en FacebookInstagram: @vickybargalloPinterest: @vickybargalloWhatsApp: Contáctanos aquíPara consultas de prensa y comerciales, contáctanos en:Teléfono: +34 644 313 811Correo electrónico: info@vickybargallo.comSitio web: vickybargallo.comAcerca de Vicky BargallóDesde 1988, Vicky Bargalló elabora pijamas de lujo que combinan calidad, personalización y un estilo inconfundible. Con sede en Barcelona y una presencia global, la marca se dedica a fidelizar a sus clientes a través de prendas que garantizan confort y descanso incomparables, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

