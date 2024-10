杜拜慈善家 Anosh Ahmed 提供 1,000 萬英鎊基本糧食援助，支援黎巴嫩弱勢社區

杜拜,阿聯酋, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 杜拜億萬富豪兼 PFOAA 私人家族辦公室創辦人 Anosh Ahmed 及其基金會今天宣佈,將向黎巴嫩捐贈 1,000 萬英鎊基本糧食。

Anosh Ahmed

「在艱難和復原的時期,不應有任何人獨自承受飢餓之苦。 隨着黎巴嫩從近期衝突中復原,我們與受影響最深的弱勢兒童和婦女並肩面對困難。 是次捐贈乃希望為有需要的人提供營養,給予他們希望和尊嚴。 我們攜手努力,不僅可以幫助恢復糧食,還可以幫助最有需要的人恢復生活中的舒適感和同情心。 願這份支持能為重建生活的人帶來溫暖和力量。」 — Anosh Ahmed

關於 Anosh Ahmed

Anosh Ahmed 以一筆 4,000 美元規模不大的投資崛起成為億萬富豪農業企業家,這段非凡歷程展示了遠大抱負、創新、科技和可持續發展如何改變農業領域。 他的發跡歷程是其毅力、果敢冒險精神及遠見的最好證明,其遠見在於不單單將農業視為生存手段,更將之視為通往巨額財富和產生深遠社會影響的道路。 今時今日,Anosh 被公認為亞洲、非洲和中東地區最大的農地租賃商之一。

Anosh 在農民家庭長大,對小規模農戶面臨的種種挑戰並不陌生,包括低產量、市場動盪和變幻莫測的天氣。 為改變這個現實,他在年僅 18 歲時向政府租借了 100 英畝土地,租期長達 39 年。 Anosh 憑藉 4,000 美元的啟動資金掌握了農業的複雜形勢,將可持續發展的實踐方式、創新科技和高效生產方法結合。 22 年來,他的農業綜合企業估值已增長至 18 億美元,管理超過 500 億平方英尺土地,並從農業、加工品、農業科技企業和長期房地產租賃中產生多元化的收入來源。

Anosh 始終忠於自己的發跡根源。 他成立了一個基金會,為小規模農戶提供培訓、技術和財務支援,同時創建農民合作社網絡,以確保公平的定價和全球市場准入。 他的成就啟發了新一代農民接受可持續發展的現代農業。 透過工作坊、紀錄片和即將出版的自傳《從土壤到成功》(From Soil to Success),Anosh 繼續分享他的知識和熱情,成為農業領域代表著希望和轉型的引路人。

聯絡方式—

私人家族辦公室

Anosh Ahmed,杜拜

Grace D’Souza

公共關係—

info@pfoaa.com

本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c862384-d8ab-4fdc-ba09-2be27ce5e89c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.