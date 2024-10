Dermawan Dubai Anosh Ahmed Menyediakan Bantuan Makanan Berkeperluan Berjumlah £10 Juta untuk Menyokong Komuniti Rentan di Lubnan

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jutawan Dubai dan pengasas PFOAA Anosh Ahmed dan yayasannya hari ini mengumumkan bahawa mereka akan menyumbangkan makanan berkeperluan berjumlah sepuluh juta paun kepada Lubnan.

“Dalam masa kesusahan dan pemulihan, tiada siapa pun yang harus berlapar seorang diri. Lubnan pulih daripada konflik baru-baru ini, kami berdiri bersama golongan yang paling rentan—kanak-kanak dan wanita—yang paling terjejas. Sumbangan ini adalah satu langkah ke arah membawa makanan berkhasiat, harapan dan maruah kepada mereka yang memerlukan. Bersama-sama, kita bukan sahaja boleh membantu memulihkan keperluan makanan, tetapi rasa selesa dan belas kasihan dalam kehidupan mereka yang paling memerlukannya. Semoga sokongan ini memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka untuk membina semula kehidupan mereka.” - Anosh Ahmed

Peningkatan luar biasa Anosh Ahmed daripada pelaburan sederhana sebanyak $4,000 kepada usahawan tani jutawan menunjukkan bagaimana cita-cita, inovasi, teknologi dan kemampanan boleh mengubah sektor pertanian. Perjalanannya adalah bukti ketabahan, berani mengambil risiko dan visi yang melihat pertanian bukan sahaja sebagai cara untuk terus hidup, tetapi sebagai laluan kepada kekayaan yang besar dan impak sosial yang mendalam. Hari ini, Anosh diiktiraf sebagai salah satu pemegang pajakan terbesar tanah pertanian di seluruh Asia, Afrika dan Timur Tengah.

Dibesarkan dalam keluarga petani, Anosh tidak asing dengan cabaran yang dihadapi oleh petani berskala kecil—hasil yang rendah, ketidaktentuan pasaran dan cuaca yang tidak dijangka. Didorong oleh keinginan untuk mengubah realiti ini, beliau memajak 100 ekar tanah daripada kerajaan dengan perjanjian selama 39 tahun pada usia 18 tahun. Dengan modal permulaan sebanyak $4,000, Anosh mengharungi kerumitan pertanian, menyepadukan amalan mampan, teknologi inovatif dan kaedah pengeluaran yang cekap. Lebih 22 tahun, perniagaan taninya telah berkembang kepada penilaian $1.8 bilion, menguruskan lebih daripada 50 bilion kaki persegi tanah dan menjana aliran hasil yang pelbagai daripada pertanian, barangan diproses, usaha niaga teknologi pertanian dan pajakan hartanah jangka panjang.

Anosh tetap komited kepada asal-usulnya. Beliau menubuhkan sebuah yayasan yang menyediakan latihan, teknologi dan sokongan kewangan kepada petani berskala kecil, di samping mewujudkan rangkaian koperasi petani untuk memastikan penetapan harga yang berpatutan dan akses pasaran global. Warisan beliau telah memberi inspirasi kepada generasi petani baharu untuk menerima pertanian moden yang mampan. Melalui bengkel, dokumentari dan autobiografinya From Soil to Success yang akan datang, Anosh terus berkongsi pengetahuan dan semangatnya, menjadikannya mercu harapan dan transformasi dalam sektor pertanian.

