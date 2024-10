迪拜慈善家 Anosh Ahmed 提供 1,000 万英镑基本食物援助，支持黎巴嫩弱势群体

迪拜, 阿拉伯联合酋长国, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 迪拜亿万富翁、PFOAA 创始人 Anosh Ahmed 及其基金会今日宣布,将向黎巴嫩捐赠 1,000 万英镑基本食物。

Anosh Ahmed

“在艰难和复苏时期,无人应独自承受饥饿之苦。 在黎巴嫩从最近的冲突中恢复之际,我们与受影响最严重、最脆弱的群体——儿童和妇女——站在一起。 此次捐赠旨在为那些需要帮助的人们带去营养、希望与尊严。 我们携手努力,不仅为最需要帮助的人们送去餐食,更传递心灵的慰藉和人间的温情。 愿这份援助为那些正在重建生活的人们带去温暖与力量。” - Anosh Ahmed

关于 Anosh Ahmed

Anosh Ahmed 从 4,000 美元的微薄投资崛起成为亿万富翁农业企业家的非凡历程,展示了雄心、创新、技术和可持续性如何变革农业领域。 这些历程彰显了他的持之以恒、勇于冒险和远见卓识,他不仅视农业为生计之本,更是通往巨大财富和深远社会影响力的桥梁。 如今,Anosh 被公认为亚洲、非洲和中东地区最大的农业用地租赁商之一。

Anosh 在农家长大,对小规模农户所面临的挑战并不陌生——低产量、市场波动大、天气变化无常。 在改变这一现状的强烈愿望驱使下,年仅 18 岁的他与政府签订了 39 年的协议,租下了 100 英亩土地。 凭借 4,000 美元的启动资金,Anosh 巧妙应对农业领域的复杂挑战,成功整合了可持续实践、创新技术和高效生产方法。 经过 22 年的发展,他的农业综合企业估值达到 18 亿美元,管理着超过 500 亿平方英尺的土地,并通过种植、加工产品、农业科技企业和长期房地产租赁创造了多元化的收入来源。

Anosh 始终不忘初心。 他设立了一个基金会,向小规模农户提供培训、技术和资金支持,同时创建了一个农民合作社网络,以确保他们获得公平定价和进入全球市场的机会。 他的精神激励着新一代农民接受可持续的现代农业。 通过研讨会、纪录片和即将出版的自传 From Soil to Success,Anosh 持续分享他的知识和热情,使他成为农业领域希望和变革的灯塔。

联系方式-

私人家族办公室

Anosh Ahmed 迪拜

Grace D’Souza

公共关系-

info@pfoaa.com

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c862384-d8ab-4fdc-ba09-2be27ce5e89c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.