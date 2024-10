הפילנתרופ אנוש אחמד מדובאי מספק סיוע תזונתי חיוני בסך 10 מיליון ליש"ט לתמיכה בקהילות החלשות והפגיעות בלבנון

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --



המיליארדר מדובאי ומייסד PFOAA אנוש אחמד (Anosh Ahmed) והקרן שלו מודיעים היום כי הם תורמים עשרה מיליוני קילוגרמים של מזון חיוני ללבנון.

אנוש אחמד

"בזמנים של מצוקה והתאוששות, אף אחד לא צריך להתמודד עם רעב לבד. בעוד לבנון מתאוששת מהעימות האחרון, אנו עומדים לצד הפגיעים ביותר – ילדים ונשים – שנפגעו הכי הרבה. תרומה זו היא צעד לקראת הבאת הזנה, תקווה וכבוד לנזקקים. יחד, אנו יכולים לעזור לשחזר לא רק ארוחות, אלא תחושה של נוחות וחמלה בחייהם של אלה הזקוקים לכך ביותר. מי ייתן ותמיכה זו תביא חום וכוח לאלה הבונים מחדש את חייהם." - אנוש אחמד

אודות אנוש אחמד

עלייתו המרשימה של אנוש אחמד מהשקעה צנועה של 4,000 דולר לחקלאי מיליארדר מדגימה כיצד שאפתנות, חדשנות, טכנולוגיה וקיימות יכולות לשנות את המגזר החקלאי. מסעו הוא עדות להתמדה, ללקיחת סיכונים נועזת ולחזון הרואה בחקלאות לא רק אמצעי הישרדות, אלא נתיב לעושר עצום ולהשפעה חברתית עמוקה. כיום, אנוש מוכר כאחד החוכרים הגדולים ביותר של קרקעות חקלאיות ברחבי אסיה, אפריקה והמזרח התיכון.

אנוש, שגדל במשפחה חקלאית, לא היה זר לאתגרים שעמדו בפני חקלאים בקנה מידה קטן – יבולים נמוכים, שווקים תנודתיים ומזג אוויר בלתי צפוי. מונע על ידי הרצון לשנות את המציאות הזו, הוא חכר 100 דונם של קרקע מהממשלה בהסכם ל-39 שנים בגיל 18 בלבד. עם הון התחלתי של 4,000 דולר, אנוש ניווט את המורכבות של החקלאות, תוך שילוב שיטות בנות קיימא, טכנולוגיות חדשניות ושיטות ייצור יעילות. במשך 22 שנים, עסקי החקלאות שלו צמחו לשווי של 1.8 מיליארד דולר, ניהלו מעל 50 מיליארד רגל רבוע של קרקעות ויצרו זרמי הכנסות מגוונים מחקלאות, סחורות מעובדות, מיזמי אגריטק וחכירות נדל"ן ארוכות טווח.

אנוש נשאר מחויב לשורשיו. הוא הקים קרן המספקת לחקלאים בקנה מידה קטן הכשרה, טכנולוגיה ותמיכה כספית, לצד יצירת רשת של קואופרטיבים חקלאיים כדי להבטיח תמחור הוגן וגישה לשוק העולמי. מורשתו נתנה השראה לדור חדש של חקלאים לאמץ חקלאות מודרנית ובת-קיימא. באמצעות סדנאות, סרטים דוקומנטריים והאוטוביוגרפיה שלו, From Soil to Success, אנוש ממשיך לחלוק את הידע והתשוקה שלו, מה שהופך אותו למגדלור של תקווה ושינוי במגזר החקלאי.

