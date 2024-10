CIRRO E-Commerce kondigt samenwerking aan met nShift om wereldwijde verzendoplossingen te verbeteren

SCHIPHOL, Nederland, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO E-Commerce, een toonaangevende internationale leverancier van logistieke e-commerceoplossingen, kondigt een nieuwe samenwerking aan met nShift, de wereldwijde leider op het gebied van bezorging en ervaringsbeheer (DMXM). Deze samenwerking is gericht op het vereenvoudigen en optimaliseren van verzendprocessen voor webwinkeliers van CIRRO E-Commerce, evenals de uitbreiding van het omvangrijke vervoerdersnetwerk van nShift.

Met deze integratie kunnen bedrijven die CIRRO E-Commerce gebruiken profiteren van gestroomlijnde leveringsworkflows, geautomatiseerd afdrukken van etiketten, verbeterde traceerdiensten en eenvoudigere retourprocedures. Dit zorgt voor een vlottere ervaring voor zowel bedrijven als hun klanten.

“We zijn enthousiast over de samenwerking met nShift om een nog robuustere verzendoplossing voor onze winkeliers te kunnen bieden,” vertelt Thijs Boots, CSO en VP Europe bij CIRRO E-Commerce. “Door deze samenwerking krijgen bedrijven toegang tot tools die hun processen vereenvoudigen, waardoor ze kunnen rekenen op onze snelle, betrouwbare en kostenefficiënte verzendservices, wat leidt tot hogere klanttevredenheid en een sterkere concurrentiepositie.”

Jeroen Terheggen, VP Sales bij nShift, zegt: “We zijn blij te kunnen aankondigen dat CIRRO E-Commerce nu onderdeel is van de vervoerdersbibliotheek van nShift. We breiden onze bibliotheek met ruim 1000 vervoerders voortdurend uit, waardoor verzenden voor onze klanten eenvoudiger, schaalbaarder en efficiënter wordt. Nu CIRRO E-Commerce is geïntegreerd in nShift, hebben al onze klanten eenvoudig toegang tot het transport - en vervoerdersnetwerk van CIRRO E-Commerce, inclusief hun handige PUDO-locaties.”

Over nShift

Het platform voor bezorging en ervaringsbeheer van nShift bevordert het succes van e-commerce. Laat je bedrijf grenzeloos groeien met voortdurende innovatie en het grootste vervoerdersnetwerk wereldwijd. Creëer klantloyaliteit met end-to-end tools die de bezorgervaring verbeteren. Breng gegevens samen tot bruikbare inzichten die processen verbinden en optimaliseren. Dankzij nShift wordt bezorging de essentiële link tussen je merk en je klanten. Ga voor meer informatie naar www.nshift.com.

Over CIRRO E-Commerce

CIRRO E-Commerce is een e-commerce logistieke dienstverlener die zich inzet voor het leveren van naadloze, end-to-end, grensoverschrijdende logistieke diensten. Dankzij onze aanzienlijk sterke punten veranderen we het spel op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, geavanceerde technologie en klantgerichtheid. Dit omvat een robuust transportsysteem, lokale teams van experts in de branche en een uitgebreide fysieke aanwezigheid in meer dan 30 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Australië.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E-mail:

branding@cirroecommerce.com

Website:

www.cirroecommerce.com

