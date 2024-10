ROCKWOOL renforce sa position sur le marché britannique avec l’acquisition de Wetherby Building Systems Ltd.

LONDRES, 27 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe ROCKWOOL, basé au Danemark, est heureux d’annoncer l’acquisition de Wetherby Building Systems Ltd. Cette acquisition représente une étape importante pour ROCKWOOL dans l’élargissement de son expertise en matière de façades au Royaume-Uni.

Wetherby Building Systems Ltd, dont le siège social est situé à Golborne, dans le Grand Manchester, est l’un des principaux fournisseurs britanniques de systèmes composites d’isolation thermique extérieure (ETICS). C’est sous le nom de Wetherby Wall Systems que Wetherby intégrera l’organisation ROCKWOOL Wall Systems. Elle y rejoindra ainsi ses homologues spécialisés dans les systèmes ETICS, dont notamment HECK Wall Systems en Allemagne et FAST Wall Systems en Pologne.

Une acquisition importante

L’efficacité énergétique des bâtiments joue un rôle clé dans l’engagement du Royaume-Uni d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Jes Munk Hansen, PDG du groupe ROCKWOOL, déclare : « Cette acquisition souligne l’engagement de ROCKWOOL à renforcer sa présence sur le marché britannique et à poursuivre la transformation du secteur de la construction en faveur de solutions de façade durables et incombustibles. La part de l’isolation en laine de roche dans l’activité de Wetherby n’a cessé de croître, et nous mènerons à bien cette transition en faveur d’un portefeuille exclusivement composé de laine de roche, comme nous l’avons fait sur d’autres marchés par le passé. »

Pour Wetherby Building Systems Ltd, cette acquisition constitue une étape importante dans son développement à long terme. L’entreprise poursuivra ses partenariats en cours avec ses développeurs, ses clients et ses fournisseurs. Bob Deane, directeur général de Wetherby, commente :

« Nous avons une relation de longue date avec ROCKWOOL, et nos forces sont complémentaires sur tous les axes importants, du modèle commercial à la technologie en passant par la culture et les valeurs d’entreprise. Je suis convaincu qu’au sein de l’organisation ROCKWOOL, Wetherby atteindra son plein potentiel en matière de solutions de systèmes muraux. »

Cette transaction n’affecte pas les prévisions financières de ROCKWOOL pour 2024.

À propos du groupe ROCKWOOL

Dans le groupe ROCKWOOL, nous nous engageons à enrichir la vie de toutes celles et ceux qui utilisent nos produits et services. Nous aidons nos clients et nos communautés à relever plusieurs des grands défis actuels en matière de développement durable, de la consommation d’énergie et de la pollution sonore à la résistance aux incendies, en passant par la pénurie d’eau et les inondations. Tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur propre empreinte carbone, notre gamme de produits reflète les besoins divers du monde.

La laine de roche est un matériau durable, recyclable à l’infini et polyvalent qui est à la base de toutes nos activités. Avec près de 12 000 collaborateurs dévoués présents dans 40 pays et vendant dans plus de 120 pays, nous sommes le leader mondial des produits en laine de roche, de l’isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des systèmes de revêtement extérieur aux solutions horticoles, en passant par les fibres techniques à usage industriel et l’isolation pour les industries de transformation ainsi que pour les secteurs maritimes et offshore.

À propos de Wetherby Building Systems Ltd

Wetherby Building Systems Ltd est basée dans le Grand Manchester et possède des dépôts à Glasgow, Watford et Bridgend. Fondée en 1998, cette entreprise privée employant environ 78 personnes est un des principaux fournisseurs de systèmes composites d’isolation thermique extérieure au Royaume-Uni.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Rasmus Windfeld, directeur, responsable médias

e-mail : rasmus.windfeld@rockwool.com, téléphone : +45 4044 6060

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5040360f-f01e-4ef8-9e5e-9f64ab2dd709

