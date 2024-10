Mobility Infotech Giới Thiệu Phần Mềm Nhãn Trắng Thế Hệ Mới Cho Mạng Lưới Vận Tải Địa Phương

HO CHI MINH CITY, HO CHI MINH CITY, VIETNAM, October 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Đáp Ứng Nhu Cầu Vận Tải Đang Gia Tăng Tại Các Thành Phố, Mobility Infotech, đơn vị tiên phong trong công nghệ vận tải, đã ra mắt bộ ứng dụng nhãn trắng cho dịch vụ đi chung xe với tiềm năng cải thiện mạng lưới vận tải địa phương. Bộ phần mềm đa năng này cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng, và giải quyết các thách thức trong hệ thống giao thông hiện đại.Đáp Ứng Nhu Cầu Của Các Dịch Vụ Vận Tải Đa DạngVới sự phát triển của đô thị, các nhà khai thác vận tải cần phát triển tương ứng. Phần mềm nhãn trắng của Mobility Infotech cho phép họ cung cấp toàn bộ các dịch vụ như đi chung xe, điều phối taxi, quản lý đội xe và dịch vụ đưa đón—all trong một nền tảng tùy chỉnh. Bộ công cụ này giúp quản lý nhiều loại hình dịch vụ hiệu quả mà không cần đầu tư thời gian phát triển phức tạp.Các Tính Năng Chính Của Phần Mềm Nhãn Trắng Mobility InfotechPhần mềm này cung cấp một bộ mô-đun giúp nâng cao hiệu quả cũng như trải nghiệm của người dùng trong các vấn đề về dịch vụ vận tải. Dưới đây là một số sản phẩm đặc biệt có trong nền tảng này: Phần mềm quản lý Taxi nâng caoPhần mềm điều phối taxi này giúp doanh nghiệp quản lý dịch vụ theo thời gian thực thông qua các chỉ số tự động về hiệu suất tài xế. Các thuật toán AI tối ưu hóa thời gian chờ và tuyến đường, mang đến dịch vụ khách hàng vượt trội.Phần Mềm Đi Chung Xe Tích HợpTính năng này cho phép người dùng chia sẻ chuyến đi với những người có cùng tuyến đường, giúp giảm ùn tắc giao thông, hạn chế khí thải, và thúc đẩy giải pháp giao thông bền vững. Phần mềm cũng khuyến khích thực hành thân thiện với môi trường thông qua tối đa hóa sử dụng phương tiện.Giải Pháp Quản Lý Đội XePhần mềm này cung cấp theo dõi thời gian thực, lập lịch bảo dưỡng và phân tích hiệu suất, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và kéo dài tuổi thọ của đội xe.Quản Lý Dịch Vụ Đưa ĐónCông cụ này giúp lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả, theo dõi hành khách và tối ưu lịch trình cho dịch vụ đưa đón của doanh nghiệp và cộng đồng, đảm bảo độ tin cậy và tính dự đoán của dịch vụ.Giao Diện Người Dùng Tùy ChỉnhGiao diện trực quan của ứng dụng nhãn trắng đảm bảo sự thoải mái cho cả người quản lý và người dùng cuối. Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh các ứng dụng như phần mềm đi chung xe , phần mềm ứng dụng đi chung xe nhãn trắng hoặc phần mềm hãng taxi theo nhận diện thương hiệu của mình, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Tùy Chọn Thanh Toán Linh Hoạt và An ToànỨng dụng hỗ trợ các phương thức thanh toán đa dạng như thẻ tín dụng, ví điện tử và giao dịch trong ứng dụng, mang lại sự tiện lợi và tăng trải nghiệm khách hàng, đồng thời khuyến khích khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ.Khắc Phục Khó Khăn Trong Vận Tải Địa PhươngNhiệm vụ điều hành mạng lưới giao thông địa phương bao gồm từ hiệu quả hoạt động của đội xe đến sự hài lòng của khách hàng. Ứng dụng chia sẻ xe nhãn trắng do Mobility Infotech phát triển được tạo ra đặc biệt để giải quyết những thách thức này và cung cấp cho các doanh nghiệp những công cụ họ cần để vận hành dịch vụ của mình với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu, giảm các vấn đề về độ tin cậy và tăng trưởng quy mô.Saurabh C., CEO của Mobility Infotech, chia sẻ:"Tôi rất vui mừng giới thiệu phần mềm mới này. Ứng dụng nhãn trắng của chúng tôi mang đến giải pháp tích hợp cho doanh nghiệp vận tải hiện đại—từ taxi, đi chung xe đến dịch vụ đưa đón. Nền tảng này cho phép các nhà khai thác tập trung vào dịch vụ khách hàng trong khi chúng tôi cung cấp công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hoạt động của họ."Xây Dựng Tương Lai Vận Tải Bền VữngMobility Infotech cam kết với mục tiêu bảo vệ môi trường. Phần mềm đi chung xe và quản lý đội xe giúp giảm phát thải và ùn tắc, đóng góp vào việc xây dựng môi trường xanh hơn. Nhu cầu toàn cầu về giải pháp giao thông thân thiện với môi trường đang tăng cao, tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp áp dụng các thực hành bền vững.''Mục đích của chúng tôi là thay đổi bằng cách tạo ra mạng lưới giao thông thân thiện với môi trường. Phần mềm đi chung xe và quản lý đội xe của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp giảm lượng khí thải carbon trong khi cung cấp dịch vụ xuất sắc'' như Saurabh đã chỉ ra.Sẵn Sàng Cho Tương Lai Với Công Nghệ Tiên TiếnPhần mềm nhãn trắng của Mobility Infotech liên tục phát triển để theo kịp sự thay đổi của ngành vận tải. Các cải tiến trong tương lai bao gồm tối ưu hóa tuyến đường bằng AI, phân tích dữ liệu và công cụ phản hồi người dùng, giúp tăng hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng.

