Arquiteta Explica a Importância dos Pisos Nobres na Arquitetura de Luxo

Projeto de Arquitetura assinado pela Arquiteta Leila Dionizios Uso de madeiras nobres em projetos de arquitetura

Leila Dionizio, arquiteta carioca que assina projetos de alto padrão, dá dicas sobre os melhores materiais para o piso em projetos de luxo.

Cada tipo de piso possui características únicas que podem transformar ambientes comuns em verdadeiras obras de arte.” — Arquiteta Leila Dionizios

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, October 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Quem não gostaria de ter em casa um piso que, em pleno verão tropical, não fica muito quente e, no inverno de uma região serrana, não fica muito frio? Pois é, para isso existem os chamados materiais nobres, que muito além da estética, proporcionam qualidade, durabilidade e um reflexo fiel do estilo de vida dos moradores. famosa arquiteta carioca , Leila Dionizios, conhecida por assinar projetos de arquitetura de alto padrão, compartilha suas dicas sobre a importância dos pisos nobres na arquitetura de luxo. Com anos de experiência no mercado, Leila mostra que a escolha do piso é fundamental para garantir elegância e sofisticação em residências de alto padrão.Primeiro, devemos, por definição, considerar que o adjetivo "nobre" de um piso, por si só, não apenas significa embelezar o ambiente, mas também oferecer funcionalidade. Características como durabilidade, estética superior, variedade de materiais e conforto térmico e acústico tornam esse tipo de piso essencial na criação de espaços sofisticados.“Escolher pisos nobres é mais do que investir na beleza do espaço, é uma forma de melhorar a qualidade de vida e aumentar o valor do imóvel”, complementa Leila.A diversidade de materiais disponíveis para pisos nobres pode incluir desde mármore e granito até porcelanato e madeiras, cada um com suas especificidades. A arquiteta classifica alguns desses materiais como seus "queridinhos"."Adoro o Mármore, pois é um dos meus favoritos em projetos de arquitetura de luxo . Sua variedade de cores e veios naturais proporcionam um toque de elegância, apesar de requerer alguns cuidados específicos de manutenção no dia a dia. Já o Granito, conhecido por sua resistência, é ideal para áreas de alto tráfego, como cozinhas e halls. Embora menos luxuoso que o mármore, ele oferece durabilidade superior, tornando-o uma escolha prática, principalmente em residências com famílias numerosas", argumenta a arquiteta."Tenho também uma queda pelo Porcelanato, que se destaca por sua alta resistência à abrasão e baixa absorção de água, tornando-o perfeito para ambientes internos e externos. Com acabamentos que imitam pedras naturais, o porcelanato é uma solução estética e prática. Adoro também utilizar em meus projetos Madeiras Nobres, como o Nogal e Sucupira, que oferecem um toque bem acolhedor e sofisticado. Nossos clientes amam pelo fato de ter aquela tradicional beleza natural e excelente isolamento térmico.Os pisos nobres não apenas elevam a estética de um ambiente, mas também oferecem funcionalidades que melhoram a qualidade dos espaços residenciais. Segundo a arquiteta, eles garantem durabilidade, facilidade na limpeza e uma atmosfera de requinte. “A integração harmoniosa entre estética e praticidade é fundamental na criação de residências sofisticadas”, afirma Leila.Cada espaço da casa exige uma seleção adequada de pisos para maximizar funcionalidade e beleza. Para salas elegantes, por exemplo, a arquiteta costuma usar mármore e madeiras nobres. Nas cozinhas, a profissional opta pela resistência do granito e do porcelanato. Já nos banheiros, pisos antiderrapantes são essenciais para a segurança.“Cada tipo de piso possui características únicas que podem transformar ambientes comuns em verdadeiras obras de arte”, afirma Leila Dionizios.Esses exemplos mostram a capacidade de Leila em integrar pisos nobres com outros elementos arquitetônicos, resultando em espaços que atendem às necessidades funcionais dos clientes e proporcionam experiências visuais marcantes.Para Leila, a escolha do piso é um dos principais elementos que contribuem para a valorização de uma residência de alto padrão. "Além de serem visualmente impactantes, os pisos nobres também agregam valor ao imóvel, tornando-o ainda mais exclusivo e desejado", conclui a arquiteta.Com sua abordagem inovadora e sua expertise à frente de um escritório de arquitetura de alto padrão , Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado assinando diversos projetos de design de interiores, conquistando clientes e admiradores por todo o país. Essas verdadeiras obras de arte unem beleza, funcionalidade e bem-estar. Para conhecer mais sobre o trabalho da arquiteta, acesse seu site oficial e acompanhe suas redes sociais.

