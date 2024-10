Mohawk Industries publie ses résultats financiers du troisième trimestre

CALHOUN, Géorgie, 26 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 162 millions de dollars et un bénéfice par action (ou « BPA ») de 2,55 dollars pour le troisième trimestre 2024. Le bénéfice net ajusté ressort à 184 millions de dollars et le BPA ajusté à 2,90 dollars. Le chiffre d’affaires net pour la période observée s’élève à 2,7 milliards de dollars, soit une baisse de 1,7 % en données publiées et de 2,1 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Au troisième trimestre 2023, la Société déclarait un chiffre d’affaires net de 2,8 milliards de dollars, une perte nette de 760 millions de dollars et une perte par action de 11,94 dollars. Le bénéfice net ajusté s’élevait alors à 174 millions de dollars, contre 2,72 dollars pour le BPA ajusté. Les bénéfices dégagés par la Société lors de l’exercice précédent avaient pâti des charges de dépréciation hors trésorerie à concurrence de 876 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le bénéfice net et le BPA s’établissent respectivement à 425 millions de dollars et 6,66 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichent respectivement 494 millions de dollars et 7,75 dollars. Le chiffre d’affaires net pour les neuf premiers mois de 2024 est arrêté à 8,2 milliards de dollars, soit une baisse de 3,8 % en données publiées et de 4,0 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. La Société déclarait un chiffre d’affaires net de 8,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, une perte nette de 579 millions de dollars et une perte par action de 9,10 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichaient respectivement 462 millions de dollars et 7,23 dollars.

Jeff Lorberbaum, Président et Directeur général de la Société analyse ainsi ces résultats : « Nous avons dégagé des résultats solides dans un contexte de marché difficile, ce qui reflète les répercussions positives de nos initiatives commerciales et de nos mesures axées sur la productivité et la restructuration, mais aussi des coûts des intrants moindres, partiellement nuancées par la pression exercée sur nos prix et notre mix. Nos bénéfices en hausse et la gestion de notre fonds de roulement nous ont permis de générer un flux de trésorerie disponible de 204 millions de dollars au cours du trimestre, totalisant 443 millions de dollars à ce jour. Cette année, nous investissons près de 450 millions de dollars dans des projets d’investissement de croissance, également ciblés sur la réduction des coûts et la maintenance des installations.

Sur tous les territoires où nous exerçons nos activités, le marché s’est caractérisé par un ralentissement plus fort que prévu, du fait des taux d’intérêt élevés, de l’inflation installée et de la baisse de la confiance des consommateurs. Au cours du trimestre, nos initiatives commerciales ont permis de dégager des gains de volume dans de nombreuses catégories de produits, nuancés par des pressions tarifaires et un mix négatif. Si la filière commerciale a quelque peu perdu de son élan au fil de l’année, elle a continué à dépasser le secteur résidentiel.

Sur nos marchés, les banques centrales passent actuellement d’une politique restrictive à une approche plus équilibrée visant à stimuler leurs économies, ce qui devrait profiter à notre secteur au fil de la reprise des dépenses des consommateurs et des entreprises. Nos prévisions laissent à penser que les récentes baisses des taux d’intérêt aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine devraient renforcer les marchés de l’immobilier et influencer positivement les ventes de revêtements de sol l’année prochaine.

Pour assurer l’amélioration de nos résultats, nous restons concentrés sur la gestion des facteurs contrôlables de notre activité. Au regard de la pression s’exerçant sur nos marges brutes en raison d’une demande industrielle plus faible, toutes nos branches mettent en œuvre des stratégies visant à maximiser les volumes et l’exploitation des installations. Pour stimuler la progression de nos ventes, nous lançons de nouveaux produits innovants, des initiatives marketing et des activités promotionnelles. Nous renforçons la productivité et pratiquons une gestion rigoureuse des coûts à tous les échelons de l’entreprise. Nous mettons par ailleurs en place les initiatives de restructuration annoncées au dernier trimestre, qui devraient amener plus de 100 millions de dollars d’économies annualisées. Ces mesures comprennent la rationalisation des outils inefficaces et de la distribution, ainsi que la réduction des frais administratifs. Ces projets se poursuivront tout au long de l’année prochaine dans le but de réaliser les économies prévues.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment mondial de la céramique recule de 3,1 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent, soit un repli de 2,2 % en données ajustées. Sur ce segment, la marge atteint 7,9 % en données publiées, et 8,6 % en données ajustées. Ces valeurs en hausse s’expliquent par une meilleure productivité et une baisse des coûts des matériaux et de l’énergie. Elles sont partiellement nuancées par une inflation des coûts de main-d’œuvre et de fret. Nous améliorons notre mix en tirant parti d’une technologie d’impression, de polissage et de rectification de pointe afin de pouvoir proposer des collections assorties de visuels différenciés. Outre nos projets de restructuration, nous mettons en œuvre de nombreux projets de maîtrise des coûts, notamment rapportés à des reformulations de produits, des améliorations de processus et une optimisation de notre efficacité administrative. Selon le département du Commerce américain, la décision préliminaire antidumping relative aux carreaux de céramique en provenance d’Inde devrait être rendue en novembre 2024, les tarifs étant susceptibles d’être rétroactifs à août 2024. Aux États-Unis, nous avons renforcé nos partenariats avec les constructeurs en leur proposant une gamme complète de produits et un meilleur service. Nos plans de travail en quartz surclassent les autres surfaces de travail et nous démarrerons notre nouvelle production l’année prochaine. En Europe, nos volumes sont supérieurs à ceux de l’exercice précédent, et le mix de produits issus de technologies avancées et d’une participation élargie à la filière commerciale a permis de partiellement nuancer les pressions tarifaires. Au Mexique, nous avons annoncé des augmentations de prix ciblées, et les volumes ont commencé à se renforcer au Brésil.

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment des revêtements dans le reste du monde enregistre une baisse de 3,5 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent, soit un repli de 6,3 % en données ajustées. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 9,9 % en données publiées, soit 10,5 % en données ajustées. Cette année, l’habituel relèvement des ventes en Europe se produisant à l’issue des vacances d’été ne s’est pas matérialisé en raison de la faiblesse persistante de l’économie. En réponse au contexte actuel, nous réduisons nos coûts opérationnels et administratifs, simplifions la complexité des unités de gestion de stock et améliorons les opérations logistiques. Pour optimiser les volumes, nous avons piloté des activités promotionnelles ayant exercé une pression à la fois sur nos prix et notre mix, partiellement nuancées par la baisse des coûts des intrants. Sur des marchés en ralentissement, nos activités d’isolation et de panneaux ont dû faire face à une concurrence renforcée provoquée par l’arrivée de nouvelles capacités industrielles, ce qui a influencé nos prix. En Australie et en Nouvelle-Zélande, même si les volumes sont restés sous pression, nous avons amélioré nos prix et le mix de nos collections de moquettes.

Au troisième trimestre, les ventes du segment revêtements d’Amérique du Nord s’inscrivent en hausse de 1,2 % par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 7,5 % en données publiées, soit 9,1 % en données ajustées. Avec des ventes et des marges en amélioration par rapport à l’exercice précédent et une augmentation des volumes qui compense partiellement la baisse de nos prix et de notre mix, nous estimons que nos performances sont supérieures à celles du marché global. Nous procédons au retrait des équipements coûteux et des catégories de produits sous-performantes tout en investissant dans des projets d’investissement permettant la récupération du capital à court terme. Les ventes de nos collections de LVT et de stratifiés ont progressé à la suite de l’adoption de nos nouveaux produits aux performances améliorées par les consommateurs. Nous continuons à proposer des produits innovants grâce à une nouvelle technologie de planchers à lames résilients respectueuse de l’environnement qui les rend meilleurs et plus stables. Nos collections de dalles de moquette offrant une durabilité de pointe et des designs primés, inspirés de la nature, se sont classées en tête des ventes de la filière commerciale.

Partout dans le monde, les conflits armés, les incertitudes politiques et l’inflation pèsent sur la confiance des consommateurs et les dépenses discrétionnaires. Les conditions macroéconomiques à court terme restant imprévisibles, nous ne prévoyons aucune amélioration du secteur cette année. La demande reste faible tandis que chacune de nos catégories de produits et chacun de nos marchés font face à des situations économiques uniques. Le fait que les consommateurs achètent moins cher et que les nouvelles constructions dépassent les filières de rénovation à plus forte valeur ajoutée pénalisent notre mix. Nous répondons aux conditions actuelles par des mesures de vente et de restructuration, des améliorations opérationnelles et des initiatives de maîtrise des coûts pour renforcer notre activité. Nous poursuivons nos efforts d’augmentation des volumes de ventes grâce à des lancements de produits innovants, des campagnes marketing et des activités promotionnelles afin de tirer parti de notre structure de charges fixes. Pour certains produits, nous constatons une inflation des matières premières qui fera gonfler nos coûts au quatrième trimestre. Alors que l’année en cours s’achève prochainement, nous prévoyons de réduire nos cadences de fabrication en vue d’optimiser la gestion de nos stocks et d’augmenter ainsi nos frais indirects non imputés. Nous prévoyons que les ouragans s’étant récemment abattus sur les États-Unis se répercuteront à hauteur de 25 à 40 millions de dollars sur nos ventes du quatrième trimestre, avec des avantages compensatoires liés à la reconstruction qui se mettra en place dès l’année prochaine. Au vu de ces facteurs et de l’effet de saisonnalité, nous présumons que notre BPA ajusté du quatrième trimestre oscillera entre 1,77 et 1,87 dollar, hors restructuration ou autres charges ponctuelles.

Nous restons confiants dans les fondamentaux de notre entreprise et dans notre stratégie d’amélioration de nos résultats. En 2025, nous comptons sur une progression de la demande sur l’ensemble de nos marchés, induite par la baisse des taux d’intérêt et l’accélération des dépenses de consommation dans cette catégorie partout dans le monde. Les niveaux élevés de valeur nette des logements fourniront aux propriétaires les ressources nécessaires à la rénovation de leurs résidences. La construction d’un nombre important de nouveaux logements est nécessaire sur tous les territoires où nous exerçons nos activités, et à ce titre nous avons renforcé notre participation dans cette filière. La construction et la rénovation commerciales devraient également se développer à mesure que les financements deviennent plus abordables et que les retours sur investissement augmentent. Ainsi, à mesure que nos marchés se relèvent, nous tirerons parti des importantes mesures d’amélioration que nous avons mises en œuvre pour optimiser nos ventes et nos marges. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le numéro 1 mondial de la fabrication de revêtements de sol, et se spécialise dans la production de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et les surfaces commerciales dans le monde entier. L’intégration verticale de nos processus de fabrication et de distribution nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et comprennent American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, pour évoluer du statut de producteur américain de tapis en la plus importante entreprise mondiale de revêtements de sol, et exerce aujourd’hui ses activités en Australie, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui contiennent les mots « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » et « estime » ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives figurant dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation ; cependant, il convient de ne pas s’y fier indûment, car elles ne valent qu’à la date à laquelle elles sont exprimées. La Société décline toute obligation de les actualiser ou les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient entraîner des résultats futurs différents de nos résultats historiques et de nos attentes ou projections actuelles : changements dans les conditions économiques ou sectorielles ; concurrence ; inflation et déflation des prix du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; inflation et déflation sur les marchés de consommation ; fluctuations monétaires ; coûts et approvisionnement en énergie ; calendrier et niveau des dépenses d’investissement ; calendrier et mise en œuvre des augmentations de prix des produits de la Société ; charges de dépréciation ; identification et réalisation d’acquisitions à des conditions favorables, le cas échéant ; intégration des acquisitions ; opérations internationales ; introduction de nouveaux produits ; rationalisation des opérations ; impôts et réformes fiscales ; réclamations relatives aux produits et autres ; litiges ; conflits géopolitiques ; évolutions réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; et autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

Conférence téléphonique du vendredi 25 octobre 2024 à 11 h 00, heure de l’Est

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Cost of sales 2,026.4 2,074.1 6,133.8 6,455.4 Gross profit 692.6 692.0 2,065.9 2,067.4 Selling, general and administrative expenses 480.3 549.6 1,493.0 1,646.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Operating income (loss) 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Interest expense 11.2 20.1 38.6 60.1 Other (income) and expense, net (0.7 ) (8.5 ) (0.2 ) (6.9 ) Earnings (loss) before income taxes 201.8 (745.3 ) 534.5 (508.1 ) Income tax expense 39.8 15.0 109.9 70.7 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 162.0 (760.3 ) 424.6 (578.8 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 0.1 0.2 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.57 (11.94 ) 6.69 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 63.1 63.7 63.5 63.6 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.55 (11.94 ) 6.66 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.7 63.8 63.6

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net cash provided by operating activities $ 319.6 512.0 736.9 1,032.9 Less: Capital expenditures 115.4 127.4 293.6 372.6 Free cash flow $ 204.2 384.6 443.3 660.3 Depreciation and amortization $ 156.2 149.6 481.9 476.1

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 424.0 518.5 Receivables, net 2,043.4 1,943.1 Inventories 2,612.1 2,519.7 Prepaid expenses and other current assets 541.9 523.0 Total current assets 5,621.4 5,504.3 Property, plant and equipment, net 4,750.5 4,788.8 Right of use operating lease assets 392.4 404.5 Goodwill 1,168.6 1,125.4 Intangible assets, net 850.7 854.4 Deferred income taxes and other non-current assets 529.6 461.1 Total assets $ 13,313.2 13,138.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 922.7 Accounts payable and accrued expenses 2,194.1 2,159.5 Current operating lease liabilities 111.6 106.4 Total current liabilities 2,771.0 3,188.6 Long-term debt, less current portion 1,716.4 1,675.6 Non-current operating lease liabilities 298.0 315.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 672.1 687.9 Total liabilities 5,457.5 5,867.1 Total stockholders' equity 7,855.7 7,271.4 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,313.2 13,138.5

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,058.0 1,091.7 3,218.4 3,306.4 Flooring NA 974.0 962.2 2,832.7 2,917.3 Flooring ROW 687.0 712.2 2,148.6 2,299.1 Consolidated net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.4 (355.2 ) 215.3 (207.9 ) Flooring NA 73.0 (167.0 ) 196.3 (131.8 ) Flooring ROW 67.8 (159.6 ) 204.3 2.6 Corporate and intersegment eliminations (11.9 ) (51.9 ) (43.0 ) (117.8 ) Consolidated operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Assets: Global Ceramic $ 4,892.7 4,905.9 Flooring NA 3,958.9 3,911.7 Flooring ROW 4,020.7 3,857.6 Corporate and intersegment eliminations 440.9 463.3 Consolidated assets $ 13,313.2 13,138.5

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 68.8 120.7 Software implementation cost write-off 7.8 — 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 10.8 92.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) 1.8 (2.9 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.4 1.9 (1.8 ) 2.9 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — (12.8 ) — (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change 2.9 — 2.9 — Income tax effect of adjusting items (8.9 ) (19.5 ) (20.5 ) (40.2 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 184.0 173.7 494.3 461.7 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.90 2.72 7.75 7.23 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.9 63.8 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 28, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 Long-term debt, less current portion 1,716.4 Total debt 2,181.7 Less: Cash and cash equivalents 424.0 Net debt $ 1,757.7

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 September 28,

2024 September 28,

2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 139.4 105.0 157.5 162.0 563.9 Interest expense 17.4 14.9 12.6 11.2 56.1 Income tax expense 14.2 27.8 42.3 39.8 124.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests 0.1 — (0.1 ) — — Depreciation and amortization(1) 154.2 154.2 171.5 156.2 636.1 EBITDA 325.3 301.9 383.8 369.2 1,380.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 5.4 20.9 15.1 47.4 Software implementation cost write-off — — — 7.8 7.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.6 — — — 1.6 Legal settlements, reserves and fees (4.7 ) 8.8 1.3 0.7 6.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) 2.4 (0.2 ) (0.4 ) 1.7 Adjusted EBITDA $ 328.1 318.5 405.8 392.4 1,444.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)y compris un amortissement accéléré de 2,6 dollars pour le quatrième trimestre 2023, de 2,4 dollars pour le premier trimestre 2024, de 20,5 dollars pour le deuxième trimestre 2024 et de 4,4 dollars pour le troisième trimestre 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,719.0 8,199.7 Adjustment for constant shipping days (13.9 ) (5.8 ) Adjustment for constant exchange rates 4.2 33.6 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,709.3 8,179.7

Three Months Ended September 28, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,058.0 Adjustment for constant shipping days (3.3 ) Adjustment for constant exchange rates 13.3 Adjusted net sales $ 1,068.0

Flooring ROW Net sales $ 687.0 Adjustment for constant shipping days (10.6 ) Adjustment for constant exchange rates (9.1 ) Adjusted net sales $ 667.3

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Gross Profit $ 692.6 692.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.4 42.6 Software implementation cost write-off 2.3 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted gross profit $ 711.3 734.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.2 % 26.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 480.3 549.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (4.4 ) Software implementation cost write-off (5.5 ) — Legal settlements, reserves and fees (0.7 ) (43.4 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 471.0 501.8 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.3 % 18.1 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Mohawk Consolidated Operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjusted operating income $ 240.3 232.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.8 % 8.4 %

Global Ceramic Operating income (loss) $ 83.4 (355.2 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.4 17.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 425.2 Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted segment operating income $ 90.8 87.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 8.0 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 73.0 (167.0 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.1 27.3 Software implementation cost write-off 7.8 — Legal settlements, reserves and fees — 1.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 215.8 Adjusted segment operating income $ 88.9 77.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 8.1 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ 67.8 (159.6 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4.0 1.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles $ — 235.1 Adjusted segment operating income $ 71.8 77.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.5 % 10.9 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (11.9 ) (51.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 41.9 Adjusted segment operating (loss) $ (11.2 ) (9.8 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Earnings (loss) before income taxes $ 201.8 (745.3 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) Adjusted earnings before income taxes $ 229.4 219.1

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Income tax expense $ 39.8 15.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.4 ) (1.9 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 12.8 Income tax effect of foreign tax regulation change (2.9 ) — Income tax effect of adjusting items 8.9 19.5 Adjusted income tax expense $ 45.4 45.4 Adjusted income tax rate 19.8 % 20.7 %

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis, de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR présentées ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire employées par d’autres sociétés. La Société estime que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu’elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à la réalisation de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et futures ; tandis que les mesures non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR au chiffre d‘affaires de la Société figurent : les transactions et l’écart de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas y être liés. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la Société figurent : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.

Coordonnées : James Brunk, Directeur financier (706) 624-2239

