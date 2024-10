Mohawk Industries legt Ergebnisse für das dritte Quartal vor

CALHOUN, Georgia, Oct. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das dritte Quartal 2024 einen Nettogewinn von 162 Mio. USD und einen Gewinn pro Aktie (Earnings per Share, „EPS“) von 2,55 USD bekanntgegeben; der bereinigte Nettogewinn lag bei 184 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 2,90 USD. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2024 betrug 2,7 Mrd. USD, was einem Rückgang von 1,7 % (berichtet) und 2,1 % (bereinigt) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im dritten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,8 Mrd. USD, einen Nettoverlust von 760 Mio. USD und einen Verlust pro Aktie von 11,94 USD. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 174 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 2,72 USD. Das Vorjahresergebnis des Unternehmens wurde durch nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 876 Mio. USD im dritten Quartal 2023 beeinträchtigt.

Für die neun Monate zum 28. September 2024 beliefen sich der Nettogewinn und der EPS auf 425 Mio. USD bzw. 6,66 USD; der bereinigte Nettogewinn lag bei 494 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 7,75 USD. Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2024 betrug 8,2 Mrd. USD, was einem Rückgang von 3,8 % (berichtet) und 4,0 % (bereinigt) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die neun Monate zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 8,5 Mrd. USD, einen Nettoverlust von 579 Mio. USD und einen Verlust pro Aktie von 9,10 USD; der bereinigte Nettogewinn betrug 462 Mio. USD und der bereinigte EPS 7,23 USD.

Jeff Lorberbaum, Chairman und CEO des Unternehmens, kommentierte die Ergebnisse des dritten Quartals mit folgenden Worten: „Wir haben in einem schwachen Marktumfeld eine solide Leistung erbracht, die die positiven Auswirkungen unserer Verkaufsinitiativen, Produktivitäts- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie niedrigere Inputkosten widerspiegelt, die teilweise durch Preis- und Mixdruck ausgeglichen wurden. Aufgrund unserer gestiegenen Erträge und der Bewirtschaftung des Betriebskapitals haben wir im Quartal einen freien Cashflow von 204 Mio. USD erwirtschaftet, der sich im bisherigen Jahresverlauf auf insgesamt 443 Mio. USD beläuft. In diesem Jahr investieren wir etwa 450 Mio. USD in Kapitalprojekte, die sich auf Wachstum, Kostensenkung und Instandhaltung von Anlagen konzentrieren.

In allen unseren Regionen waren die Marktbedingungen angesichts hoher Zinsen, anhaltender Inflation und eines geringeren Verbrauchervertrauens langsamer als erwartet. Im Laufe des Quartals führten unsere Verkaufsinitiativen zu Volumensteigerungen in vielen Produktkategorien, die jedoch durch Preisdruck und einen negativen Mix ausgeglichen wurden. Obwohl der gewerbliche Kanal im Laufe des Jahres etwas an Schwung verloren hat, übertraf er weiterhin die Entwicklung bei den Wohnimmobilien.

Auf unseren Märkten gehen die Zentralbanken von einer restriktiven Politik zu einem ausgewogeneren Ansatz über, um die Wirtschaft anzukurbeln, was unserer Branche zugutekommen dürfte, da die Verbraucher- und Unternehmensausgaben steigen. Wir gehen davon aus, dass die jüngsten Zinssenkungen in den USA, Europa und Lateinamerika die Wohnungsmärkte stärken und den Absatz von Bodenbelägen im nächsten Jahr steigern werden.

Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die kontrollierbaren Aspekte unseres Geschäfts zu steuern, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Da die Bruttomargen aufgrund der schwächeren Branchennachfrage unter Druck stehen, setzen alle unsere Geschäftsbereiche Strategien zur Maximierung von Volumen und Anlagenauslastung um. Um den Absatz zu steigern, führen wir innovative neue Produkte, Marketinginitiativen und Werbeaktionen ein. Wir steigern die Produktivität und betreiben ein diszipliniertes Kostenmanagement in allen Bereichen des Unternehmens. Wir setzen die im letzten Quartal angekündigten Restrukturierungsinitiativen um, die zu jährlichen Einsparungen von mehr als 100 Mio. USD führen sollen. Zu diesen Maßnahmen gehören die Rationalisierung ineffizienter Anlagen, die Straffung des Vertriebs und die Senkung der Verwaltungskosten. Diese Projekte werden im nächsten Jahr fortgesetzt, um die geplanten Einsparungen zu erreichen.

Im dritten Quartal verzeichnete das Segment Global Ceramic einen Rückgang des Nettoumsatzes um 3,1 % (berichtet) oder 2,2 % (bereinigt) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug 7,9 % (berichtet) bzw. 8,6 % (bereinigt). Die Gewinnspannen des Segments stiegen aufgrund höherer Produktivität, während niedrigere Material- und Energiekosten die Inflation bei Arbeit und Fracht ausglichen. Wir verbessern unser Angebot, indem wir branchenführende Druck-, Polier- und Rektifizierverfahren einsetzen, um Kollektionen mit differenzierten Erscheinungsbildern anzubieten. Zusätzlich zu unseren Umstrukturierungsprojekten führen wir zahlreiche Initiativen zur Kostensenkung durch, darunter Produktrezepturen, Prozessverbesserungen und eine verbesserte Verwaltungseffizienz. Das US-Handelsministerium geht davon aus, dass die vorläufige Antidumping-Entscheidung in Bezug auf Keramikfliesen aus Indien im November 2024 ergehen wird, wobei die Zölle möglicherweise rückwirkend bis August 2024 gelten könnten. In den USA haben wir unsere Partnerschaften mit Bauherren ausgebaut, indem wir ein umfassendes Produktangebot und hervorragenden Service angeboten haben. Unsere Arbeitsplatten aus Quarz verkaufen sich besser als andere Arbeitsoberflächen, und wir werden im nächsten Jahr unsere neue Produktion aufnehmen. In Europa übertraf unser Volumen das des Vorjahres, und der Produktmix aus fortschrittlichen Technologien und die verstärkte Teilnahme am Vertriebskanal glichen den Preisdruck teilweise aus. Wir haben gezielte Preiserhöhungen in Mexiko angekündigt, und das Volumen in Brasilien hat begonnen zuzunehmen.

Im dritten Quartal verringerte sich der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of the World gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % (berichtet) oder um 6,3 % (bereinigt). Die operative Marge des Segments betrug 9,9 % (berichtet) bzw. 10,5 % (bereinigt). In diesem Jahr konnte das Segment aufgrund der anhaltenden Konjunkturschwäche in Europa nach den Sommerferien nicht die übliche Umsatzsteigerung verzeichnen. Als Reaktion auf die aktuellen Bedingungen senken wir die Betriebs- und Verwaltungskosten, vereinfachen die Komplexität der SKU und verbessern die Logistikabläufe. Um das Volumen zu optimieren, haben wir Werbemaßnahmen durchgeführt, die sowohl unsere Preise als auch den Produktmix unter Druck setzten, was teilweise durch niedrigere Inputkosten ausgeglichen wurde. In den sich abschwächenden Märkten sahen sich unsere Geschäftsbereiche Dämmstoffe und Platten einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt, da neue Industriekapazitäten in Betrieb genommen wurden, was sich auf die Preisgestaltung auswirkte. In Australien und Neuseeland verbesserten wir die Preisgestaltung und den Mix in unseren Teppichkollektionen, obwohl die Volumen weiterhin unter Druck standen.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug 7,5 % (berichtet) bzw. 9,1 % (bereinigt). Wir sind der Ansicht, dass wir den Gesamtmarkt übertreffen, da sich Umsatz und Gewinnspanne gegenüber dem Vorjahr verbessert haben und das gestiegene Volumen die niedrigeren Preise und den Mix teilweise ausgleicht. Wir ziehen kostenintensive Anlagen aus dem Verkehr und geben leistungsschwache Produktkategorien auf, während wir in Investitionsprojekte mit kurzen Amortisationszeiten investieren. Die Verkäufe unserer LVT- und Laminatkollektionen stiegen, da die Verbraucher unsere neuen Produkte mit verbesserten Leistungsmerkmalen annahmen. Wir setzen unsere Produktinnovation mit einer neuen Technologie für elastische Dielenböden fort, die umweltfreundlich ist und mehr Stabilität und Leistung bietet. Unser Umsatz im gewerblichen Bereich wurde von unseren Teppichfliesenkollektionen angeführt, die branchenführende Nachhaltigkeit und preisgekrönte, von der Natur inspirierte Designs bieten.

Globale Konflikte, politische Unsicherheit und Inflation belasten das Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben weltweit. Die kurzfristigen makroökonomischen Bedingungen sind nach wie vor unvorhersehbar, und wir gehen nicht davon aus, dass sich die Lage der Branche in diesem Jahr verbessert. Die Nachfrage ist nach wie vor schwach, und jede unserer Produktkategorien und Märkte ist mit einer besonderen wirtschaftlichen Situation konfrontiert. Unser Produktmix wird dadurch beeinträchtigt, dass die Verbraucher ihre Preise senken und dass der Neubau die höherwertigen Renovierungskanäle überholt. Wir reagieren auf die aktuellen Bedingungen mit Verkaufs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, operativen Verbesserungen und Initiativen zur Kostensenkung, um unser Geschäft zu stärken. Wir versuchen weiterhin, durch innovative Produkteinführungen, Marketingprogramme und Werbemaßnahmen unser Volumen zu steigern und so unsere Fixkostenstruktur zu optimieren. Bei einigen Produkten verzeichnen wir eine Rohstoffinflation, die unsere Kosten im vierten Quartal erhöhen wird. Zum Jahresende erwarten wir, dass wir unser Produktionsniveau reduzieren werden, um unsere Bestände zu verwalten, wodurch sich unsere nicht absorbierten Gemeinkosten erhöhen. Wir gehen davon aus, dass die jüngsten Wirbelstürme in den USA unseren Umsatz im vierten Quartal um 25 bis 40 Mio. USD beeinträchtigen werden, wobei die Vorteile des Wiederaufbaus im nächsten Jahr ausgeglichen werden. In Anbetracht dieser Faktoren und der Auswirkungen der Saisonalität gehen wir davon aus, dass unser bereinigtes EPS im vierten Quartal zwischen 1,77 und 1,87 USD liegen wird, ohne Berücksichtigung etwaiger Restrukturierungs- oder anderer einmaliger Kosten.

Wir sind weiterhin zuversichtlich, was die Grundlagen unseres Geschäfts und unsere Strategie zur Verbesserung unserer Ergebnisse betrifft. Für das Jahr 2025 rechnen wir mit einer Verbesserung der Nachfrage in allen unseren Märkten, da die Zinssätze sinken und die Verbraucherausgaben in dieser Kategorie weltweit steigen werden. Mehr für Immobilien zur Verfügung stehendes Eigenkapital wird den Eigentümern die Mittel für die Renovierung ihrer Häuser an die Hand geben. In allen unseren Regionen besteht ein erheblicher Bedarf an Neubauten, und wir haben unsere Beteiligung an diesem Kanal ausgebaut. Der gewerbliche Bau und Umbau dürfte ebenfalls zunehmen, da die Finanzierung erschwinglicher wird und die Investitionserträge steigen. Wenn sich unsere Märkte erholen, werden wir die umfangreichen Verbesserungsmaßnahmen, die wir umgesetzt haben, nutzen, um unsere Umsätze und Margen zu maximieren.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass künftige Ergebnisse von den Erfahrungen der Vergangenheit und unseren derzeitigen Erwartungen oder Prognosen abweichen: Änderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Frachten, Rohstoffpreisen und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Bedingungen, wenn überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Operationen; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung von Operationen; Steuern und Steuerreformen; Produkt- und andere Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen der Konzern Geschäfte tätigt; und andere Risiken, die in den von der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) veröffentlichten Berichten und öffentlichen Bekanntmachungen von Mohawk dargelegt werden.

Telefonkonferenz Freitag, 25. Oktober 2024, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2024-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10193716/fdbc8887b0, um eine eindeutige persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können am Tag der Konferenz auch die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Hilfe von der Vermittlung zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, wird die Telefonkonferenz bis zum 22. November 2024 unter der Nummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und der Eingabe der Konferenz-ID #5581374 aufgezeichnet. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte „Investors“ auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Cost of sales 2,026.4 2,074.1 6,133.8 6,455.4 Gross profit 692.6 692.0 2,065.9 2,067.4 Selling, general and administrative expenses 480.3 549.6 1,493.0 1,646.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Operating income (loss) 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Interest expense 11.2 20.1 38.6 60.1 Other (income) and expense, net (0.7 ) (8.5 ) (0.2 ) (6.9 ) Earnings (loss) before income taxes 201.8 (745.3 ) 534.5 (508.1 ) Income tax expense 39.8 15.0 109.9 70.7 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 162.0 (760.3 ) 424.6 (578.8 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 0.1 0.2 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.57 (11.94 ) 6.69 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 63.1 63.7 63.5 63.6 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.55 (11.94 ) 6.66 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.7 63.8 63.6

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net cash provided by operating activities $ 319.6 512.0 736.9 1,032.9 Less: Capital expenditures 115.4 127.4 293.6 372.6 Free cash flow $ 204.2 384.6 443.3 660.3 Depreciation and amortization $ 156.2 149.6 481.9 476.1

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 424.0 518.5 Receivables, net 2,043.4 1,943.1 Inventories 2,612.1 2,519.7 Prepaid expenses and other current assets 541.9 523.0 Total current assets 5,621.4 5,504.3 Property, plant and equipment, net 4,750.5 4,788.8 Right of use operating lease assets 392.4 404.5 Goodwill 1,168.6 1,125.4 Intangible assets, net 850.7 854.4 Deferred income taxes and other non-current assets 529.6 461.1 Total assets $ 13,313.2 13,138.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 922.7 Accounts payable and accrued expenses 2,194.1 2,159.5 Current operating lease liabilities 111.6 106.4 Total current liabilities 2,771.0 3,188.6 Long-term debt, less current portion 1,716.4 1,675.6 Non-current operating lease liabilities 298.0 315.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 672.1 687.9 Total liabilities 5,457.5 5,867.1 Total stockholders' equity 7,855.7 7,271.4 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,313.2 13,138.5

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,058.0 1,091.7 3,218.4 3,306.4 Flooring NA 974.0 962.2 2,832.7 2,917.3 Flooring ROW 687.0 712.2 2,148.6 2,299.1 Consolidated net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.4 (355.2 ) 215.3 (207.9 ) Flooring NA 73.0 (167.0 ) 196.3 (131.8 ) Flooring ROW 67.8 (159.6 ) 204.3 2.6 Corporate and intersegment eliminations (11.9 ) (51.9 ) (43.0 ) (117.8 ) Consolidated operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Assets: Global Ceramic $ 4,892.7 4,905.9 Flooring NA 3,958.9 3,911.7 Flooring ROW 4,020.7 3,857.6 Corporate and intersegment eliminations 440.9 463.3 Consolidated assets $ 13,313.2 13,138.5

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 68.8 120.7 Software implementation cost write-off 7.8 — 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 10.8 92.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) 1.8 (2.9 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.4 1.9 (1.8 ) 2.9 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — (12.8 ) — (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change 2.9 — 2.9 — Income tax effect of adjusting items (8.9 ) (19.5 ) (20.5 ) (40.2 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 184.0 173.7 494.3 461.7 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.90 2.72 7.75 7.23 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.9 63.8 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 28, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 Long-term debt, less current portion 1,716.4 Total debt 2,181.7 Less: Cash and cash equivalents 424.0 Net debt $ 1,757.7

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 September 28,

2024 September 28,

2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 139.4 105.0 157.5 162.0 563.9 Interest expense 17.4 14.9 12.6 11.2 56.1 Income tax expense 14.2 27.8 42.3 39.8 124.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests 0.1 — (0.1 ) — — Depreciation and amortization(1) 154.2 154.2 171.5 156.2 636.1 EBITDA 325.3 301.9 383.8 369.2 1,380.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 5.4 20.9 15.1 47.4 Software implementation cost write-off — — — 7.8 7.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.6 — — — 1.6 Legal settlements, reserves and fees (4.7 ) 8.8 1.3 0.7 6.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) 2.4 (0.2 ) (0.4 ) 1.7 Adjusted EBITDA $ 328.1 318.5 405.8 392.4 1,444.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Enthält eine beschleunigte Abschreibung von 2,6 USD für das vierte Quartal 2023, 2,4 USD für das erste Quartal 2024, 20,5 USD für das zweite Quartal 2024 und 4,4 USD für das dritte Quartal 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,719.0 8,199.7 Adjustment for constant shipping days (13.9 ) (5.8 ) Adjustment for constant exchange rates 4.2 33.6 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,709.3 8,179.7

Three Months Ended September 28, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,058.0 Adjustment for constant shipping days (3.3 ) Adjustment for constant exchange rates 13.3 Adjusted net sales $ 1,068.0

Flooring ROW Net sales $ 687.0 Adjustment for constant shipping days (10.6 ) Adjustment for constant exchange rates (9.1 ) Adjusted net sales $ 667.3

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Gross Profit $ 692.6 692.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.4 42.6 Software implementation cost write-off 2.3 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted gross profit $ 711.3 734.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.2 % 26.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 480.3 549.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (4.4 ) Software implementation cost write-off (5.5 ) — Legal settlements, reserves and fees (0.7 ) (43.4 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 471.0 501.8 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.3 % 18.1 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Mohawk Consolidated Operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjusted operating income $ 240.3 232.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.8 % 8.4 %

Global Ceramic Operating income (loss) $ 83.4 (355.2 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.4 17.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 425.2 Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted segment operating income $ 90.8 87.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 8.0 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 73.0 (167.0 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.1 27.3 Software implementation cost write-off 7.8 — Legal settlements, reserves and fees — 1.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 215.8 Adjusted segment operating income $ 88.9 77.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 8.1 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ 67.8 (159.6 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4.0 1.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles $ — 235.1 Adjusted segment operating income $ 71.8 77.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.5 % 10.9 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (11.9 ) (51.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 41.9 Adjusted segment operating (loss) $ (11.2 ) (9.8 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Earnings (loss) before income taxes $ 201.8 (745.3 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) Adjusted earnings before income taxes $ 229.4 219.1

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Income tax expense $ 39.8 15.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.4 ) (1.9 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 12.8 Income tax effect of foreign tax regulation change (2.9 ) — Income tax effect of adjusting items 8.9 19.5 Adjusted income tax expense $ 45.4 45.4 Adjusted income tax rate 19.8 % 20.7 %

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen tragen zum Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Geschäfts des Unternehmens bei und helfen beim Vergleich der Gewinne mit denen früherer und zukünftiger Berichtszeiträume.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

