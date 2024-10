Papiers Tissu KP annonce un financement par billets de premier rang non garantis et son intention de racheter des billets à 6 % venant à échéance en avril 2025

DISTRIBUTION AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES ET DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS INTERDITES.

MISSISSAUGA, Ontario, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (PTKP) (TSX: KPT) a annoncé aujourd’hui que Produits Kruger Inc. (« KPI ») a convenu, aux termes d’une convention de prise ferme conclue aujourd’hui, d’émettre et de vendre par voie de placement privé des billets de premier rang non garantis à 6,625 % (les « billets ») échéant le 1er novembre 2031 d’un capital de 135 millions de dollars canadiens (le « placement »). L’intérêt sur les billets est payable à terme échu deux fois par an, soit le 1er mai et le 1er novembre, et ce, à partir du 1er mai 2025.

Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés des capitaux CIBC inc. et Valeurs Mobilière TD Inc. agissent comme co-chefs de file pour le placement dont la clôture devrait avoir lieu le 1er novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture usuelles. KPI compte affecter le produit net du placement au rachat de la totalité des billets de premier rang non garantis à 6,00 % de KPI venant à échéance le 24 avril 2025 (les « billets de 2025 ») et aux besoins généraux de l’entreprise. KPI a l’intention de remettre aujourd’hui un avis de rachat des billets de 2025 dont la date de rachat est le 12 novembre 2024, sous réserve de la clôture du placement avant cette date.

Les billets constitueront des obligations non garanties de KPI et seront garantis inconditionnellement et solidairement par certaines filiales de KPI, lesquelles se sont portées aussi garantes aux termes de la facilité de crédit consortiale de KPI. Les billets prendront rang, quant au droit de paiement, avant toute la dette subordonnée existante et future de KPI, et seront de rang égal, quant au droit de paiement, à toute la dette de KPI qui n’est pas subordonnée aux billets, quant au droit de paiement, à l’exception de la dette prenant rang avant les billets par opération de la loi.

L’offre et la vente des billets n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa dernière version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables, et ne sont pas autorisées aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d’inscription aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Les billets ne sont pas ni ne deviendront admissibles à la vente publique sous le régime des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et, par conséquent, l’offre et la vente de billets au Canada seront dispensées des exigences de prospectus de ces lois.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat des billets. Aucune forme d’offre, de sollicitation, d’achat ou de vente n’aura lieu dans un territoire où la loi ne le permet pas. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat des billets de 2025.

À propos de Papiers Tissu KP Inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans KPI, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions, et son activité se limite à la détention de cette participation. PTKP détient actuellement une participation de 12,56 % dans KPI. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger Inc.

KPI est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. KPI emploie quelque 2 800 personnes et exploite dix usines avec la certification de la Chaîne de contrôle FSC® (FSC® C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.krugerproducts.ca .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les renseignements de ce type sont généralement reconnaissables à l’emploi de termes évoquant des résultats futurs comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre », « planifier », « avoir l’intention », « prévision », « avenir », « orientation », « prédire », « projeter », « devoir », « stratégie », « objectif ». Dans le présent communiqué de presse, il s’agit notamment de la date de clôture envisagée de l’offre, de l’utilisation du produit net de l’offre, de la remise d’un avis de rachat des billets de 2025 et de la date de rachat envisagée. Bien que PTKP estime les attentes précitées raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles s’avéreront exactes. Le lecteur ne doit donc pas s’y fier indûment.

Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendement futur. Par sa nature même, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, à la fois généraux et spécifiques. Il est donc possible que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Sont notamment visés par ces risques ceux associés à la capacité de satisfaire aux conditions de clôture du placement. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se réalisaient, ou si les hypothèses précédemment énoncées se révèlent incorrectes, le rendement et les résultats ultérieurs de PTKP pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus aux présentes. Nous déconseillons au lecteur de se fier indûment aux opinions, aux plans, aux objectifs, aux attentes, aux prévisions, aux estimations et aux intentions qui sont exprimés aux présentes, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement en raison des nombreux facteurs dont ils sont tributaires.

Les énoncés prospectifs ne visent qu’à communiquer les objectifs, les intentions et les attentes de la direction et ne sauraient être utilisés à d’autres fins. Les renseignements sont formulés en date des présentes et PTKP ne s’engage aucunement, à moins d’y être tenue par la loi, à publier des mises à jour ou des révisions à la lumière de faits nouveaux, notamment ultérieurs.

RENSEIGNEMENTS : INVESTISSEURS : François Paroyan

Avocat et secrétaire général

Papiers Tissu KP inc.

905-812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca Doris Grbic

Directrice, Relations avec les investisseurs Papiers Tissu KP Inc.

905-813-5063

ir@krugerproducts.ca

