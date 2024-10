Lysander Funds Limited annonce des réductions des frais de gestion et un changement aux commissions d’indication de clients

TORONTO, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd’hui des réductions des frais de gestion de certains de ses organismes de placement collectif (OPC) et fonds négociés en bourse (FNB), et un changement aux commissions d’indication de clients pour le Fonds VDV Lysander. Des détails sur ces changements sont donnés ci-après.

Réductions des frais de gestion

Avec prise d’effet le 1er janvier 2025, les taux annuels des frais de gestion seront réduits à l’égard des séries de parts des OPC et des FNB suivants :

Fonds Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds de trésorerie de sociétés Canso Lysander Série A 0,40 % 0,35 % Série F 0,25 % 0,20 % Fonds de trésorerie de sociétés américain Canso Lysander Série A 0,40 % 0,35 % Série F 0,25 % 0,20 % Fonds à court terme et à taux variable Canso Lysander Série A 1,05 % 0,95 % Série F 0,55 % 0,45 % Fonds à court terme et à taux variable américain Canso Lysander Série A 1,05 % 0,95 % Série F 0,55 % 0,45 % Fonds d’obligations Canso Lysander Série A 1,15 % 1,05 % Série F 0,65 % 0,55 % FNBActif de trésorerie de sociétés Canso Lysander Parts 0,25 % 0,20 % FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander Parts 0,35 % 0,30 %

Changement aux commissions d’indication de clients pour le Fonds VDV Lysander

Avec prise d’effet le 1er novembre 2024, les commissions d’indication de clients payables par Lysander à l’Association des ancien(ne)s des CMR seront au taux annuel de 0,1375 % de la valeur liquidative du Fonds, soit une réduction par rapport au taux actuel de 0,375 %. Les commissions d’indication de clients sont calculées chaque mois et versées chaque trimestre.

Lysander est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement des fonds susmentionnés. Le siège de Lysander est situé au 3080, rue Yonge, bureau 4000, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez visiter le site www.lysanderfunds.com, envoyer un courriel à manager@lysanderfunds.com ou communiquer avec Lysander par téléphone au 1 877 308-6979.

Richard Usher-Jones

Président

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515

