EBC Financial Group והמחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד מכריזות על פרק WERD בנושא מאקרו כלכלה ואקלים

EBC Financial Group (EBC) גאה להודיע על המשך שיתוף הפעולה שלה עם המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד למהדורת 2024-2025 של סדרת הסמינרים המקוונים עטורת השבחים What Economists Really Do" (WERD)". האירוע הקרוב יהיה האירוע הראשון של WERD שיכלול מושב פאנל ייעודי בסביבה היברידית, שכותרתו "שמירה על קיימות: איזון צמיחה כלכלית וחוסן אקלימי". זהו גם שיתוף הפעולה השני בין EBC לבין המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד השנה, לאחר הצלחה קודמת במרץ. שיתוף הפעולה המתמשך של EBC עם המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד מתבסס על ההצלחה של הסמינר המקוון הקודם שלהם WERD, שהתמקד בכלכלה של העלמות מס. מושב זה בחן את ההשפעה של העלמות מס על כלכלות גלובליות ומקומיות כאחד, והדגיש את החשיבות של אוריינות פיננסית בטיפול בסוגיות כלכליות מורכבות.

האירוע ההיברידי יתקיים ב-14 בנובמבר 2024 באולם ההרצאות ע"ש סר מייקל דאמט, מכללת כרייסט צ'רץ' (Christ Church College), ויפגיש מובילי דעה בולטים כדי לדון בצומת שבין מדיניות כלכלית וקיימות סביבתית.





ככל שאתגרי האקלים העולמיים מתעצמים, אירוע זה מגיע בזמן קריטי שבו תפקידו של המגזר הפיננסי בטיפוח פיתוח בר קיימא נמצא תחת בחינה מוגברת. בנוף הכלכלי של היום, התאמת אסטרטגיות פיננסיות עם אחריות סביבתית היא חיונית. באמצעות מתן חסות לפרק הקרוב של WERD, קבוצת EBC תשנה את המיקוד שלו לטיפול בסוגיות הבוערות של חוסן אקלימי וצמיחה כלכלית בת קיימא. הפאנל יבחן כיצד מדיניות מאקרו-כלכלית יכולה לסייע בהתמודדות עם כמה מהאתגרים הסביבתיים הדחופים ביותר בעולם תוך הבטחת יציבות כלכלית. דיאלוג מתוזמן זה מדגיש את מחויבותה של EBC לטפח דיונים על האופן שבו שווקים פיננסיים יכולים להוביל את ההסתערות על קיימות.

דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd, הביע את התלהבותו משיתוף הפעולה המתמשך: "אנו נרגשים לשתף פעולה פעם נוספת עם המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד בפרק השני של סדרת הסמינרים המקוונים 'What Economists Really Do' למהדורת 2024-2025. שיתוף פעולה זה מגלם את מחויבותנו לקידום המחקר האקדמי ולהתמודדות עם הסוגיה הבוערת של שינויי האקלים באמצעות פרספקטיבות מאקרו-כלכליות. ב-EBC Financial Group, אנו מאמינים בכוחן של שותפויות אסטרטגיות להניע שינוי משמעותי, ואנו גאים לתמוך בשותף כה מוערך במשימה קולקטיבית לעצב עתיד בר-קיימא יותר".

באנו דמיר פקל (Banu Demir Pakel), מנחה מושב וראש עמית למעורבות חיצונית ופרופסור חבר לכלכלה, הוסיף: "אנו שמחים לקבל בברכה את EBC Financial Group החוזרת לתת חסות לפרק מיוחד נוסף של 'מה שכלכלנים באמת עושים' (WERD). בפרק הקודם של WERD, קיבלנו בברכה את דיוויד בארט, מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd כדי לדון ב"כלכלת העלמת המס" - מה שמוכיח עד כמה תובנות בתעשייה יכולות להיות יקרות ערך לדיון אקדמי. על בסיס הצלחה זו, אנו מצפים לארח אירוע פאנל היברידי גדול יותר עם אורחים נוספים מהתעשייה, בתוספת הרצאה מרכזית של פרופ' אנדריאה קיאווארי (Andrea Chiavari) בנושא 'מאקרו כלכלה ואקלים'. המחלקה לכלכלה גאה לאפשר דיונים של מנהיגות מחשבתית בין האקדמיה לתעשייה, ואנו אסירי תודה על התמיכה המתמשכת של EBC. אנו מצפים לאירוע משגשג".

המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד זוכה לשבחים ברחבי העולם בזכות המחקר האקדמי הקפדני שלה ותרומות משמעותיות למדיניות כלכלית. המשתתפים יקבלו תובנות יקרות ערך לגבי האופן שבו עקרונות מאקרו-כלכליים יכולים ליישר קו עם יעדי צמיחה בת קיימא, בהתבסס על נקודות מבט הן מהאקדמיה והן מהמגזר הפיננסי. עם דיונים המגשרים על הפער בין תיאוריה למעשה, אירוע זה יספק מבט צופה פני עתיד על האופן שבו מדיניות כלכלית יכולה לרומם את החוסן הסביבתי ולהבטיח יציבות כלכלית עולמית. המשתתפים ישמעו גם ממנהיגים בתעשייה על הצעדים המעשיים שעסקים ומוסדות יכולים ונוקטים כדי להשיג צמיחה בת קיימא.

אימוץ חזון רחב יותר של פיתוח בר-קיימא

תמיכתה של EBC Financial Group ביוזמה זו מגיעה בתקופה של התרחבות גלובלית אסטרטגית. עם נוכחות גדלה והולכת במרכזים פיננסיים מרכזיים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור וסידני, כמו גם בשווקים מתעוררים בדרום מזרח אסיה, אמריקה הלטינית, אפריקה והודו, EBC מחויבת להעצים את השווקים המקומיים עם פתרונות פיננסיים שהם גם חזקים וגם בני קיימא. על ידי התקשרות עם מוסדות אקדמיים מובילים כמו המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד, EBC שואפת לחזק את תפקידה כזרז לשינוי חיובי באזורים שבאופן מסורתי אינם מקבלים שירות על ידי מוסדות פיננסיים גדולים.

ההכנסות מאירוע WERD השנה יתמכו במחלקה ובמטרתה לייצר מחקר מוביל והדרכה ברמה עולמית. ההרשמה לאירוע פתוחה כעת, ומציעה גישה אישית ומקוונת כדי להתאים לקהל גלובלי. כדי לשריין את מקומכם, אנא בקרו בקישור זה .

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. EBC ביססה במהירות את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני, איי קיימן, וברחבי שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו. EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים קמעונאים, מקצועיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

