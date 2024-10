Alcool au volant et Halloween – une combinaison effrayante qui vous hantera pour toujours

OAKVILLE, Ontario, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que les Canadiennes et Canadiens se préparent aux festivités d’Halloween ce week-end et la semaine prochaine, MADD Canada implore la population d’accorder la priorité à la sécurité et de ne pas conduire avec les capacités affaiblies. Si vous participez à des fêtes, faites la tournée du quartier en famille ou vous rendez dans des maisons hantées, la meilleure façon d’assurer un retour à la maison en sécurité est de prévoir des déplacements en toute sobriété.

« L’Halloween devrait être une période de joies et de plaisirs pour les enfants, pas de tragédies », souligne Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Avec tous ces enfants qui feront du porte-à-porte, souvent vêtus de costumes sombres, nous demandons aux gens de faire preuve d’une extrême vigilance sur les routes. Le meilleur moyen de protéger ces enfants est de faire des choix sécuritaires et de veiller à ce que personne ne prenne le volant avec les capacités affaiblies. »

Chaque année, des centaines de personnes au Canada perdent la vie, et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou autres drogues. Ces tragédies sont entièrement évitables.

Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer des célébrations d’Halloween et des routes sécuritaires :

Prévoyez toujours un moyen sécuritaire de rentrer à la maison;

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

Ne montez jamais en voiture avec une personne au volant dont les capacités sont affaiblies;

Appeler le 911 pour signaler une personne au volant dont les capacités semblent être affaiblies.

Les personnes à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’application officielle de covoiturage désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca

