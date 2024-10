Castanea Pellet propone un prodotto detannizzato e pluricertificato

Castanea

Castanea Pellet è lieta di annunciare la presentazione del suo nuovo prodotto, il pellet detannizzato e pluricertificato.

ROMA, ITALY, ITALY, October 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Come azienda leader nel settore della produzione e vendita di pellet , Castanea è sempre alla ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il pellet di castagno detannizzato è stato sviluppato con un metodo di lavorazione meticoloso e all’avanguardia che garantisce un processo di deumidificazione completo, eliminando completamente il contenuto di umidità del prodotto.Ciò significa che il pellet di castagno puro ha un potere calorifico superiore rispetto ad altri sul mercato e garantisce una combustione più efficiente e duratura.Caratteristiche e vantaggi del pellet di castagno detannizzatoLa scelta del castagno come materia prima per Castanea pellet non è casuale: questo tipo di legno presenta determinati vantaggi:-Ottimo rendimento energetico-Facilità d'utilizzo e manutenzione-Salvaguardia delle foresteIl pellet Castanea è un prodotto premium che si differenzia per il suo alto potere calorifico e la sua eccezionale qualità.Proviene da legna vergine derivante da colture sostenibili e controllate, che vengono sottoposte a uno scrupoloso processo di scortecciatura e lavaggio.Questo sistema permette di ridurre al minimo i residui e limitare l'utilizzo di fonti energetiche fossili, rendendolo una scelta ecologica e efficiente.Le certificazioni di Castanea PelletCastanea Pellet è orgogliosa di affermare che il suo pellet di castagno detannizzato è pluricertificato, rispettando tutti gli standard qualitativi richiesti dai più importanti enti nazionali ed internazionali.Grazie alle certificazioni del pellet , tra cui PEFC e FSC per la gestione forestale responsabile, l’azienda garantisce che i propri prodotti siano realizzati con materiali di alta qualità provenienti da fonti sostenibili.Inoltre, le particolari certificazioni sulla qualità del pellet permettono di offrire un prodotto altamente efficiente dal punto di vista energetico e con un impatto ambientale minore.L’obiettivo di Castanea PelletCastanea si impegna a produrre pellet di alta qualità attraverso un processo innovativo e sostenibile che protegga l'ambiente in ogni fase della produzione.Uno degli obiettivo principali dell’azienda è quello di ridurre o perfino eliminare l'utilizzo di fonti fossili per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

