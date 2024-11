مجموعة EBC المالية وقسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد يعلنان عن حلقة WERD حول الاقتصاد الكلي والمناخ

سيتضمن الحدث القادم لـ WERD، الذي ترعاه مجموعة EBC المالية، محاضرة رئيسية للأستاذ الدكتور أندريا كيافاري ومناقشة جماعية حول كيفية قدرة السياسات الاقتصادية الكلية على معالجة التحديات البيئية مع ضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

يستكشف EBC وجامعة أكسفورد السياسات الاقتصادية الكلية اللازمة لتحقيق المرونة المناخية والنمو المستدام في سلسلة ندوات WERD 2024-25.

UNITED KINGDOM, October 31, 2024 /EINPresswire.com/ -- تفتخر مجموعة EBC المالية (EBC) بالإعلان عن استمرار تعاونها مع قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد لإصدار 2024-2025 من سلسلة ندوات الويب الشهيرة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" (WERD). سيكون الحدث القادم هو أول حدث WERD يتميز بجلسة مناقشة مخصصة في إطار هجين بعنوان "استدامة الاستدامة: موازنة النمو الاقتصادي والمرونة المناخية". كما يمثل التعاون الثاني بين EBC وقسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد هذا العام، بعد النجاح السابق في مارس. يعتمد تعاون EBC المستمر مع قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد على نجاح ندوة WERD السابقة، والتي ركزت على اقتصاد التهرب الضريبي. استكشفت تلك الجلسة تأثير التهرب الضريبي على الاقتصادات العالمية والمحلية، مسلطة الضوء على أهمية الثقافة المالية في معالجة القضايا الاقتصادية المعقدة.

سيقام الحدث الهجين في 14 نوفمبر 2024 في مسرح السير مايكل دوميت للمحاضرات بكلية كرايست تشيرش، وسيجمع قادة الفكر البارزين لمناقشة تقاطع السياسات الاقتصادية والاستدامة البيئية.

مع تكثيف تحديات المناخ العالمية، يأتي هذا الحدث في وقت حرج حيث يخضع دور القطاع المالي في تعزيز التنمية المستدامة لتدقيق متزايد. في المشهد الاقتصادي اليوم، يعد مواءمة الاستراتيجيات المالية مع الإدارة البيئية أمرًا ضروريًا. من خلال رعاية حلقة WERD القادمة هذه، ستحول EBC تركيزها نحو معالجة القضايا الملحة المتمثلة في المرونة المناخية والنمو الاقتصادي المستدام. ستستكشف حلقة النقاش كيف يمكن للسياسات الاقتصادية الكلية أن تساعد في معالجة بعض التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم مع ضمان الاستقرار الاقتصادي. يؤكد هذا الحوار في الوقت المناسب على التزام EBC بتعزيز المناقشات حول كيفية تمكن الأسواق المالية من قيادة التهمة في الاستدامة.

أعرب ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي بي سي المالية (المملكة المتحدة) المحدودة، عن حماسه للتعاون الجاري: "نحن متحمسون للشراكة مرة أخرى مع قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد للحلقة الثانية من سلسلة ندوات الويب "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" لإصدار 2024-2025. يجسد هذا التعاون التزامنا بتطوير البحث الأكاديمي ومعالجة القضية الملحة المتمثلة في تغير المناخ من خلال وجهات نظر الاقتصاد الكلي. في مجموعة إي بي سي المالية، نؤمن بقوة الشراكات الاستراتيجية لدفع التغيير الهادف، ونحن فخورون بدعم مثل هذا الشريك الموقر في مهمة جماعية لتشكيل مستقبل أكثر استدامة ".

أضافت بانو ديمير باكل، منسقة الجلسة ورئيسة المشاركة الخارجية المساعدة وأستاذة الاقتصاد المساعدة: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة إي بي سي المالية مرة أخرى لرعاية حلقة خاصة أخرى من "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" (WERD). في الحلقة السابقة من برنامج WERD، رحبنا بديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC Financial Group (UK) Ltd لمناقشة "اقتصاد التهرب الضريبي" - مما يثبت مدى أهمية رؤى الصناعة في المناقشة الأكاديمية. وعلى أساس هذا النجاح، نتطلع إلى استضافة حدث هجين أكبر مع المزيد من الضيوف من الصناعة، بالإضافة إلى محاضرة رئيسية من الأستاذة أندريا كيافاري حول موضوع "الاقتصاد الكلي والمناخ". يفخر قسم الاقتصاد بتيسير مناقشات القيادة الفكرية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ونحن ممتنون للدعم المستمر من EBC. نتطلع إلى حدث مزدهر ".

يُعرف قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد عالميًا بأبحاثه الأكاديمية الدقيقة ومساهماته الكبيرة في السياسة الاقتصادية. سيكتسب الحاضرون رؤى قيمة حول كيفية توافق مبادئ الاقتصاد الكلي مع أهداف النمو المستدام، مستنيرة بوجهات نظر من كل من الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي. من خلال المناقشات التي تسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، سيوفر هذا الحدث رؤية مستقبلية لكيفية مساهمة السياسات الاقتصادية في تعزيز المرونة البيئية وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي. كما سيستمع المشاركون إلى قادة الصناعة حول الخطوات العملية التي يمكن للشركات والمؤسسات اتخاذها لتحقيق النمو المستدام.

تبني رؤية أوسع للتنمية المستدامة

يأتي دعم مجموعة EBC المالية لهذه المبادرة في وقت التوسع العالمي الاستراتيجي. مع وجود متزايد في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني، فضلاً عن الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، تلتزم EBC بتمكين الأسواق المحلية بحلول مالية قوية ومستدامة. من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، تهدف EBC إلى تعزيز دورها كمحفز للتغيير الإيجابي في المناطق التي لا تخدمها المؤسسات المالية الكبرى تقليديًا.

ستدعم عائدات حدث WERD لهذا العام القسم وهدفه لإنتاج أبحاث رائدة وتعليم عالمي المستوى. التسجيل للحدث مفتوح الآن، مما يوفر الوصول الشخصي وعبر الإنترنت لاستيعاب جمهور عالمي. لحجز مكانك، يرجى زيارة هذا الرابط.

