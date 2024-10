EBC Financial Group และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ออกซฟอร์ดประกาศเปิดตัวตอน WERD…

อ็อกซ์ฟอร์ด, สหราชอาณาจักร, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสำหรับซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ "What Economists Really Do" (WERD) ที่ได้รับการยกย่อง สำหรับปี 2024-2025 งานที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นงาน WERD แรกที่มีการอภิปรายแบบคณะเฉพาะ โดยอยู่ในรูปแบบผสมผสานและมีหัวข้อว่า “การรักษาความยั่งยืน: การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นอกจากนี้ ยังถือเป็นความร่วมมือครั้งที่สองระหว่าง EBC และภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในปีนี้ หลังจากที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ EBC กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนั้นต่อยอดมาจากความสำเร็จของการสัมมนาผ่านเว็บ WERD ครั้งก่อน ซึ่งมุ่งเน้นที่เศรษฐศาสตร์แห่งการเลี่ยงภาษี การสัมมนาดังกล่าวสำรวจผลกระทบของการเลี่ยงภาษีที่มีต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

งานแบบผสมผสานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2024 ที่โรงละคร Sir Michael Dummett Lecture ในวิทยาลัย Christ Church และจะนำพาผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงมารวมตัวกัน เพื่อหารือถึงจุดเชื่อมโยงระหว่างนโยบายเศรษฐกิจกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น งานนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่บทบาทของภาคการเงินในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ภายใต้การพินิจพิเคราะห์โดยละเอียดที่เพิ่มขึ้น ในภูมิทัศน์เศรษฐกิจปัจจุบัน การจัดกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับการใช้และปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบถือเป็นสิ่งสำคัญ จากการสนับสนุนตอน WERD ที่กำลังจะมีขึ้นนี้ EBC จะเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในด้านความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การอภิปรายแบบคณะจะสำรวจว่านโยบายเศรษฐกิจมหภาคจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดบางประการของโลกได้อย่างไร พร้อมทั้งยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ด้วย การสนทนาแบบโต้ตอบกันทันท่วงทีในครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ EBC ที่มีต่อการส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีที่ตลาดการเงินจะสามารถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนความยั่งยืนได้

David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นต่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนี้ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นพันธมิตรอีกครั้งกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บในตอนที่ 2 ประจำปี 2024-2025 ที่มีชื่อว่า "What Economists Really Do" ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการพัฒนางานวิจัยทางวิชาการและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านมุมมองเศรษฐกิจมหภาค ที่ EBC Financial Group เราเชื่อมั่นในพลังของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนพันธมิตรผู้ทรงเกียรติรายนี้ในภารกิจร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น”

Banu Demir Pakel ผู้ดำเนินรายการอภิปราย รองหัวหน้าฝ่ายปฏิสัมพันธ์ภายนอกและรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “เรายินดีต้อนรับ EBC Financial Group กลับมาเป็นผู้สนับสนุนตอน ‘What Economists Really Do’ (WERD) อีกครั้ง ในตอน WERD ก่อนหน้า เราได้ต้อนรับ David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ 'เศรษฐศาสตร์ของการเลี่ยงภาษี' ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมนั้นล้ำค่าต่อการอภิปรายในเชิงวิชาการได้อย่างไร จากความสำเร็จนี้ เรามุ่งหวังที่จะจัดงานสัมมนาแบบคณะผสมผสานที่ใหญ่กว่าเดิมร่วมกับแขกจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการบรรยายสำคัญจากศาสตราจารย์ Andrea Chiavari ในหัวข้อ "เศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพภูมิอากาศ" ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รู้สึกภูมิใจที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดงานสนทนาเชิงความคิดระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม และเรารู้สึกขอบคุณที่ EBC ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เราหวังว่างานนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี”

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้รับการยกย่องไปทั่วโลกในด้านการวิจัยทางวิชาการอันเข้มงวดและการมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าว่าหลักการเศรษฐศาสตร์มหภาคจะสามารถสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร โดยได้รับข้อมูลจากมุมมองทั้งจากภาควิชาการและภาคการเงิน งานนี้เป็นการอภิปรายที่เชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยให้มุมมองเชิงคาดการณ์อนาคตว่านโยบายเศรษฐกิจจะสามารถยกระดับความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งแวดล้อมและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับโลกได้อย่างไร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังจะได้ฟังจากผู้นำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนเชิงปฏิบัติที่ธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สามารถและจะดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

การยอมรับวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนของ EBC Financial Group ที่มีต่อโครงการริเริ่มนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ไปทั่วโลก เนื่องจากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ และซิดนีย์ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา แอฟริกา และอินเดีย EBC จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับตลาดในท้องถิ่นด้วยโซลูชันทางการเงินที่ทั้งแข็งแกร่งและยั่งยืน EBC มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างบทบาทของตนในฐานะตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เดิมทีไม่ได้รับบริการอย่างเพียงพอจากสถาบันการเงินหลักโดยทั่วไป โดยมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

รายได้จากงาน WERD ในปีนี้จะนำไปสนับสนุนภาควิชาและเป้าหมายในการผลิตงานวิจัยชั้นนำและการศึกษาในระดับโลก ขณะนี้มีการเปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งในรูปแบบเข้าร่วมในสถานที่จริงและแบบออนไลน์เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก หากต้องการสำรองที่นั่ง โปรดไปที่ลิงก์นี้

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ถูกก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงในด้านชุดการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนมืออาชีพ และผู้ลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ "What Economists Really Do" ที่จัดทำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การอภิปรายระดับโลก งาน WERD ที่กำลังจะมีขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนโดย EBC Financial Group และจะมีการบรรยายสำคัญโดยศาสตราจารย์ Andrea Chiavari และการอภิปรายแบบคณะเกี่ยวกับวิธีที่นโยบายเศรษฐกิจมหภาคสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมทั้งยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับโลกได้

