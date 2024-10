Cirujano saudita homenajeado por realizar el primer trasplante cardíaco totalmente robótico del mundo

"Cirugía cardíaca robótica" en KFSHRC...Una jornada líder y acelerada de éxito

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) continúa destacándose por sus servicios de atención médica especializados innovadores, particularmente a través de su programa de cirugía cardíaca robótica que experimentó un éxito acelerado desde su implantación en 2019. En su primer año, el programa realizó 105 cirugías cardíacas robóticas, con un número que aumentó a 400, culminando con su liderazgo en conducir el primer trasplante cardíaco totalmente robótico del mundo, un logro pionero que no solo fortalece la posición de Arabia Saudita en la atención médica, sino que también destaca la capacidad de KFSHRC para innovar prácticas médicas que mejoran los resultados del tratamiento y la experiencia del paciente.

Como Patrocinador Platino de Healthcare en la Exposición Mundial de Salud, KFSHRC muestra el impacto transformador de su programa de cirugía cardíaca robótica, que aplica las últimas tecnologías y se destaca como una oferta única en el Medio Oriente. A nivel mundial, está clasificado entre los cinco principales programas para cirugías cardíacas multiválvulas robóticas complejas.

Durante el día inaugural de la Exposición Mundial de Salud, y en presencia de científicos líderes y líderes visionarios en el campo de la salud, la Autoridad de Investigación, Desarrollo e Innovación honró al profesor Feras Khaliel, jefe de cirugía cardíaca y director del Programa de Robótica y Cirugía Mínimamente Invasiva en KFSHRC, con la Excelencia en Investigación en Salud: Premio a la Innovación Aplicada, en reconocimiento por sus contribuciones excepcionales para el avance de investigación, mejorando el conocimiento y promoviendo la innovación en atención médica.

El premio también conmemora su exitosa conclusión del primer trasplante cardíaco robótico del mundo en un paciente de 16 años que padece insuficiencia cardíaca en etapa terminal (Clase IV). Este logro representa un punto decisivo en las prácticas de cirugía de trasplante de corazón, con un enfoque médico que se basa en una intervención quirúrgica mínima, reduciendo así el dolor, acortando los tiempos de recuperación y minimizando los riesgos de complicaciones.

El programa de cirugía cardíaca robótica de KFSHRC introdujo procedimientos cardíacos innovadores, como cirugías multiválvulas robóticas y reemplazo robótico de válvulas aórticas. Además, ha integrado tecnologías de vanguardia relacionadas con los sistemas de soporte circulatorio mecánico (MCS), incluidos los dispositivos de asistencia ventricular (VAD), que ayudan al corazón a bombear sangre. Estos dispositivos sirven como puente para el trasplante de corazón o como una solución permanente para pacientes que no son elegibles para trasplantes. Esto resultó en una mejora significativa de los resultados de los pacientes, con tasas de supervivencia de hasta el 98%, tiempos de recuperación reducidos en un 30% y una reducción de las transfusiones de sangre, la ventilación mecánica y la estancia hospitalaria en más del 50%, al tiempo que se reducen los costes en un 40% en comparación con los métodos tradicionales.

El programa es reconocido por realizar cirugías robóticas en un amplio rango de edad de pacientes, de 14 a 78 años, y por su capacidad para manejar casos complejos y de alto riesgo, incluidos pacientes con obesidad severa y aquellos que requieren cirugías repetidas. En particular, el programa se destaca en realizar cirugías robóticas en pacientes cardíacos que se han sometido a tres operaciones anteriores, una hazaña en la que KFSHRC supera a sus contrapartes en hospitales estadounidenses.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información, visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

