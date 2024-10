KFSHRC realiza el primer trasplante robótico de lóbulo hepático izquierdo del mundo

Una nueva técnica espera extender el trasplante robótico a más pacientes

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) logra otra primicia mundial al realizar un trasplante de lóbulo hepático izquierdo completamente robótico de un donante vivo. La técnica innovadora dirigida por el profesor Dieter Broering, director ejecutivo del Centro de Excelencia de Trasplante de Órganos, promete todos los beneficios del trasplante robótico: mayor precisión, tiempos de recuperación reducidos y menos complicaciones, a un segmento más amplio de pacientes.

Los trasplantes de hígado de donante vivo se limitan principalmente a los injertos del lóbulo derecho. El avance de utilizar robótica en trasplantes de lóbulo hepático izquierdo ofrece una nueva esperanza para los pacientes que antes se consideraban inelegibles para la cirugía de trasplante mínimamente invasiva debido a desafíos anatómicos.

El procedimiento se realizó en dos pacientes: un paciente de 26 años con enfermedad hepática terminal debido a hepatitis autoinmune y un paciente de 48 años con cirrosis biliar primaria (PBC). El equipo médico de KFSHRC utilizó el último sistema robótico para trasplantar injertos del lóbulo izquierdo de donantes vivos. La técnica mejoró los resultados de los receptores y donantes. La precisión del sistema robótico permitió mejores vistas quirúrgicas. Ambos casos informaron resultados positivos en los pacientes, con una pérdida mínima de sangre y estancias cortas en la UCI (2-4 días).

KFSHRC fortalece su posición como líder mundial en cirugía robótica de trasplantes. En 2023, realizó el primer trasplante hepático completamente robótico del mundo de un donante vivo, seguido de 31 trasplantes de hígado totalmente robóticos. En 2024, volvió a ser noticia con el primer trasplante de corazón totalmente robótico del mundo.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek.

Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6603be00-c67f-4fc2-956b-0e690d040fb6

