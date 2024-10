Epitopea conclut des ententes de financement préalable à la série A d’un montant de 31 millions de dollars US

Ces fonds vont soutenir le développement stratégique et l’entrée en phase clinique des immunothérapies de pointe Cryptigen

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des immunothérapies à ARN accessibles et prêtes à l’emploi, annonce la conclusion d’une entente de financement préalable à la série A à hauteur de 31 millions de dollars US.

Ce financement préalable à la série A porte le total des capitaux collectés par Epitopea à plus de 45 millions de dollars US. De nouveaux investisseurs – Investissement Québec, adMare BioInnovations et Jonathan Milner – se joignent aux investisseurs existants, Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, Fonds de Solidarité FTQ, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures, qui ont également participé à cette ronde de financement.

Le Dr. Alan C. Rigby, PDG d’Epitopea, a déclaré : « Nous pensons que des thérapies anticancéreuses plus durables sont indispensables pour changer la vie des personnes atteintes d’un cancer chez qui une tumeur solide difficile à traiter a été diagnostiquée, et dont le pronostic vital est médiocre dans la plupart des cas. Nous continuons à faire des progrès importants vers l’application clinique, des progrès qui ont galvanisé l’enthousiasme des investisseurs, de sorte que la campagne de financement préalable à la série A à l’appui de notre vision et de notre mission d’avenir est désormais sursouscrite. Cet apport de capitaux additionnels nous permettra de financer nos travaux de recherche préclinique stratégiques dans le traitement de tumeurs solides spécifiques, mais aussi d’accélérer nos plans de développement clinique à court terme pour nos immunothérapies à ARN de prochaine génération, ciblées et prêtes à l’emploi, des immunothérapies qui permettront, nous en sommes convaincus, de prolonger la réponse clinique chez les patients ».

« Nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux investisseurs, Investissement Québec, adMare BioInnovations et Jonathan Milner, dont la participation vient renforcer le soutien et la passion indéfectibles de notre syndicat d’investissement transatlantique existant. Cette ronde de financement préalable à la série A nous apporte les fonds nécessaires pour accélérer nos campagnes de développement et la transition vers le stade clinique, dans l’objectif de respecter notre engagement : offrir notre immunothérapie anticancéreuse à ARN révolutionnaire en clinique d’ici 2026 », a-t-il ajouté.

Satish Jindal, Ph. D., partenaire général à Advent Life Sciences, a ajouté : « À titre d’investisseurs fondateurs d’Epitopea, nous sommes heureux de continuer à soutenir fermement l’entreprise alors qu’elle réalise des avancées majeures dans l’exploration de sa plateforme exclusive CryptoMapMC pour trouver des cibles novatrices qui tiendront lieu de base au développement de tout un éventail d’immunothérapies anticancéreuses novatrices. En investissant dans cette entreprise en croissance à l’avenir prometteur, nous nous réjouissons de voir Epitopea proposer une première immunothérapie anticancéreuse à ARN prête à l’emploi en clinique, une percée qui pourrait améliorer considérablement la qualité et la durée de vie des patients atteints d’un cancer ».

« adMare se réjouit d’investir dans Epitopea et de soutenir le développement de leur plateforme thérapeutique à base d’ARN hautement différenciée. L’approche novatrice adoptée par Epitopea à l’égard du traitement du cancer cadre avec notre mission qui consiste à stimuler le progrès scientifique pour offrir des thérapies transformatrices aux patients. Nous sommes ravis de soutenir la croissance de cette compagnie prometteuse », a déclaré Frédéric Lemaître Auger, vice-président, investissementsd’adMare BioInnovations.

« Aux côtés d’autres acteurs clés de l’écosystème financier, Investissement Québec est fière de participer à cette ronde de financement visant à accélérer les stades précliniques de la recherche sur les immunothérapies anticancéreuses. Notre soutien va non seulement permettre de promouvoir le développement d’une expertise québécoise, mais contribuera également à stimuler la croissance d’une jeune entreprise montréalaise prometteuse au cœur même du secteur stratégique des sciences de la vie », a déclaré Bicha Ngo, présidente et PDG d’Investissement Québec.

À propos d’Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des immunothérapies à ARN accessibles et prêtes à l’emploi pour prendre en charge les cancers difficiles à traiter en ciblant une nouvelle classe d’antigènes spécifiques aux tumeurs encore inexploités et appelés TSA CryptigenMC, qu’ont en commun de nombreux patients atteints du même type de tumeur.

L’entreprise a créé une vaste bibliothèque de TSA CryptigenMC novateurs, découverts grâce à sa plateforme brevetée CryptoMapMC qui met à profit l’immunopeptidomique, la génomique et la bio-informatique pour isoler des antigènes spécifiques à la tumeur exprimés de façon aberrante (aeTSA) et cachés à l’intérieur de l’ADN « poubelle » du cancer. Ces TSA CryptigenMC ont été découverts grâce aux recherches des Drs Claude Perreault et Pierre Thibault, à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal.

Epitopea s’appuie sur le soutien d’investisseurs de premier ordre dans le domaine des sciences de la vie, dont Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, le Fonds de Solidarité FTQ, Investissement Québec, adMare BioInnovations, Jonathan Milner, le Harrington Discovery Institute, IRICoR et Novateur Ventures. À ce jour, l’entreprise a récolté plus de 45 millions de dollars US. Fondée en 2021, Epitopea est composée de deux sociétés, l’une à Cambridge, au Royaume-Uni, et l’autre à Montréal, au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l’innovation, l’entrepreneuriat et l’acquisition d’entreprises, ainsi que la croissance des investissements et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives de la province, la société soutient la création et la croissance d’entreprises de toutes tailles, grâce à des investissements et à des solutions financières sur mesure. Elle aide également les entreprises en leur offrant des services de consultation et d’autres mesures de soutien, notamment l’assistance technologique offerte par Investissement Québec Innovation. De plus, par l’entremise d’Investissement Québec International, la société prospecte les talents et les investissements étrangers et soutient les entreprises québécoises dans leurs activités d’exportation.

À propos d’adMare BioInnovations

Avec une multitude de découvertes scientifiques concurrentielles sur la scène mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela se concrétise, adMare BioInnovations utilise son expertise scientifique et commerciale, son infrastructure de R&D spécialisée et ses capitaux d’amorçage pour développer des entreprises solides dans le secteur des sciences de la vie et des écosystèmes robustes ainsi que pour favoriser l’émergence de talents adaptés aux besoins de l’industrie. L’entreprise réinvestit ses bénéfices dans l’industrie canadienne afin d’en assurer la pérennité. adMare a contribué à la création de 36 entreprises, dont 25 sont toujours actives. Ces entreprises ont attiré 2,4 milliards de dollars en capital de risque, ont une valeur combinée de 5,7 milliards de dollars et ont permis de créer plus de 1000 emplois au Canada. Nos dynamiques centres d’innovation de Montréal et de Vancouver ont accueilli à ce jour 48 entreprises du secteur des sciences de la vie, et les 27 entreprises résidentes actuelles emploient plus de 350 professionnels des sciences de la vie. L’Académie adMare a formé plus de 750 apprenants, dont 92 % travaillent actuellement dans l’industrie des sciences de la vie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.admarebio.com.

