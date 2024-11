EBC Financial Group ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oxford จัดงานสัมมนาในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพภูมิอากาศ

EBC Financial Group จัดงานสัมมนาและเรียนเชิญศาสตราจารย์ Andrea Chiavari มาบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

EBC Financial Group ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oxford จัดสัมมนาหัวข้อเศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

UNITED KINGDOM, October 31, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford จัดงานสัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร" ในปี 2024-2025 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในหัวข้อ “การรักษาความยั่งยืน: การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ” และเป็นครั้งที่สองของการร่วมมือกันระหว่าง EBC และมหาวิทยาลัย Oxford หลังจากที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในงานครั้งก่อนบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ของการหลีกเลี่ยงภาษี” ซึ่งได้เจาะลึกถึงผลกระทบของการหลีกเลี่ยงภาษีต่อเศรษฐกิจทั้งระดับโลกและท้องถิ่น และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินในการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

งานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2024 ณ ห้องบรรยาย Sir Michael Dummett ตึก Christ Church มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเศรษฐกิจและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

งานสัมมนานี้จัดขึ้นในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคการเงินถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันต้องปรับกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซีรีส์สัมมนา "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร" จัดขึ้นในรูปแบบของการสนทนาเป็นหลัก ซึ่งจะมีการสำรวจนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบันได้อย่างไร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ งานสัมมนาครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการแก้ไขปัญหาความยืดหยุ่นทางสภาพภูมิอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้กล่าวถึง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oxford ว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford อีกครั้ง ในซีรีส์หัวข้อเรื่อง "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร" ในปี 2024-2025 ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการและแก้ไขปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ที่ EBC Financial Group เชื่อว่าการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเรายินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน”

Banu Demir Pakel ผู้ดำเนินรายการ รองหัวหน้าฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ภายนอก และรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจที่ EBC Financial Group เป็นผู้สนับสนุนซีรีส์ของ "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร" ก่อนหน้านี้เราได้เชิญ David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd มาพูดคุยเกี่ยวกับ “เศรษฐศาสตร์ของการหลีกเลี่ยงภาษี” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจากอุตสาหกรรมการเงินมีความสำคัญอย่างมากต่อการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ หลังจากประสบความสำเร็จในงานครั้งนั้น เราก็มุ่งมั่นที่จะจัดงานในครั้งต่อไป โดยเดินหน้าจัดงานสัมมนาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และเชิญผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการเงินหลายท่านมาให้ความรู้ รวมถึงการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ Andrea Chiavari ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์มหภาคและสภาพภูมิอากาศ” ทางคณะภาควิชาเศรษฐศาสตร์รู้สึกภูมิใจในการสนับสนุนการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกระหว่างภาควิชาการและการเงิน สุดท้ายเราขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ EBC และหวังว่างานสัมมนาครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเช่นกัน”

ภาควชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในด้านการวิจัยและการมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการจากภาควิชาการและการเงิน การบรรยายครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับแนวทางการปฏิบัติ พร้อมให้มุมมองในอนาคตว่า นโยบายทางเศรษฐกิจจะสามารถช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั่วโลกได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของธุรกิจและสถาบัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการเงิน

ปรับมุมมองวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

EBC Financial Group ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ในขณะที่บริษัทกำลังขยายธุรกิจไปทั่วโลก โดยมีสาขากระจายอยู่ในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น ลอนดอนอน, ฮ่องกง, โตเกียว, สิงคโปร์ และซิดนีย์ เป็นต้น รวมถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ลาตินอเมริกา, แอฟริกา และอินเดีย EBC มุ่งมั่นที่เสริมสร้างตลาดท้องถิ่นด้วยโซลูชันทางการเงินอย่างยั่งยืน โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford โดย EBC มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่ไม่ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินระดับสูง

รายได้จากงานสัมมนาซีรีส์ของ "นักเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วทำอะไร" จะนำไปสนับสนุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและเป็นทุนการศึกษา โดยขณะนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ชมสามารถเขาร่วมฟังผ่านช่องออนไลน์หรือลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทางออฟไลน์ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คลิ๊กลิงก์

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

