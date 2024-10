شركة Panopto تضيف قدرات إنشاء المقاطع من خلال تحويل النص إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي باستحواذها على شركة Elai

الصور الرمزية المخصصة الأصلية واستنساخ الصوت المُتحقق منه وكتابة نصوص السيناريو الموجه باستخدام مخطط القصة تسهل التدريب والتعلم عبر الفيديو بشكل موفر للتكلفة وقابل للتطوير ويمكن الوصول إليه بسهولة

أعلنت ‏‏‎‏ Panopto‏ اليوم، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول إنشاء الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارته، عن استحواذها على ‏ Elai‏ ، وهي منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تنتج سريعًا محتوى فيديو تعليمي جذابًا مع ميزات تفاعلية على الشاشة وأدوات صناعة محتوى إبداعية سهلة الاستخدام وقدرات تعلم متطورة تعتمد على الصور الرمزية، بما في ذلك الصور الرمزية المخصصة وخيارات استنساخ الصوت. بفضل إضافة حل إنشاء الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي من Elai، أصبحت منصة Panopto حل الفيديو الآمن الوحيد الذي يدعم رحلة التعلم كاملةً عبر الفيديو، بدءًا بصناعته وإدارته ومرورًا بمشاركته ووصولاً إلى قياس مدى تأثيره.

تأسست Elai عام 2021 ويقع مقرها في لويس بولاية ديلاوير، وتتجاوز قاعدة عملائها 2000 عميل عالمي من مختلف القطاعات، بدءًا من مصنعي منتجات العناية الشخصية والمعدات الطبية والآلات الصناعية إلى شركات البرمجيات والمستشفيات والجامعات. وعن طريق ميزات كتابة نصوص السيناريو باستخدام مخطط القصة وإنشاء الصور الرمزية المخصصة وميزات التصميم الشخصي، المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو، تعزز Elai إنشاء محتوى تعليمي يمكن الوصول إليه بسهولة، ما يساعد المؤسسات على إنشاء تجارب تعليمية أكثر شمولية.

تسعى Panopto من خلال هذا الاستحواذ إلى معالجة التحديات المتزايدة المفروضة على مصممي تجربة التعلم ومنشئي المحتوى، الذين يُطالَبون بإنتاج محتوى جذاب ومخصص وتفاعلي بشكلٍ أسرع من ذي قبل. يستغرق إنشاء المحتوى التقليدي وقتًا طويلًا ما يضفي في النهاية قدماً على المواد قبل تحقيق الاستفادة المرجوة منها بالكامل بينما يطالب المتعلمون المعاصرون بالوصول السريع إلى المعلومات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجاتهم.

بفضل قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، تغير Panopto قواعد لعبة صناعة المحتوى عن طريق تحسين السرعة والكفاءة والجودة. فمع هذه التقنية، أصبح بإمكان المحاضرين والاختصاصيين إنشاء تجارب تعليمية ديناميكية بسرعة، بفضل الصور الرمزية الواقعية التي توفر النصوص بأي لغة، والاختبارات القصيرة المتكاملة، وخيارات التفاعل والتشعُّب في الشروحات. وتضمن ميزتا تقسيم المواد إلى فصول والبحث الذكيتان من Panopto وصول هذه المواد بصورتها الإبداعية والمخصصة إلى المتعلمين المعنيين عندما يحتاجون إليها.

يقول Jason Beam، رئيس Panopto التنفيذي، "يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي طفرة في أداء المؤسسات وآلية تعلمها وتشغيلها لفرق العمل وابتكارها للعمليات وتفاعلها مع الموظفين. ومع طرق التدريب التقليدية، يمكن أن يكون إنشاء المحتوى التعليمي على نطاق واسع مرهقًا ومكلفًا". ويضيف قائلًا "مع إضافة قدرات Elai إلى منصة Panopto، استطعنا تزويد عملائنا بحل شامل لإنشاء رحلة التعلم عبر الفيديو وتوفيرها وتخصيصها".

وقال السيد Vitalii Romanchenko، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Elai، "إن Elai متحمسة للعمل جنبًا إلى جنب مع Panopto واستكمال مهمتنا لدعم نماذج تدريب سريعة تواكب تحديات المستقبل سريع التغير. ويُعد المحتوى الجذاب عاملًا جوهريًا في رحلة التعلم، وتشاركنا Panopto رؤيتنا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام والذي ُيبسط عملية إنشاء المحتوى ويُلهم المستخدمين في جميع المؤسسات لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى محتوى تعليمي يستحق المشاركة".

وصرّح Jim Lundy، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Aragon Research، قائلاً: "باتت فرق العمل اليوم أكثر ذكاءً، وخاصةً مع ظهور تقنيات جديدة تعمل على تحسين تقديم التدريب القابل للتطوير، مثل المحتوى المولد عبر الذكاء الاصطناعي". ويستأنف قائلًا "توفر المنصات مجموعة من الخيارات للمؤسسات الباحثة عن إنشاء محتوى تدريبي وتقديمه، ومنصة Panopto بعد استحواذها مؤخرًا على Elai جنبًا إلى جنب مع إمكانات التعلم عبر الفيديو المتكاملة لديها تُعد مثالًا على ذلك. وفي حين تقدم هذه التطورات فوائد محتملة من حيث الكفاءة وقابلية التوسع، فمن المهم لقادة الأعمال أن يقيموا احتياجاتهم المحددة بعناية وينظروا في كل الحلول المتوفرة".

نبذة عن Panopto‏

‏‏‎إن Panopto هي منصة تعلم عبر الفيديو رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تخدم المؤسسات بمختلف أحجامها، بدءًا بالشركات الحديثة وحتى الجامعات. بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتكاملة للإنشاء وميزات النشر والمشاركة، تحول Panopto الأفكار والمحاضرات والتدريبات والفعاليات إلى تجارب تعليمية سهل الوصول إليها ومتاحة عند الطلب، ما يمكّن المؤسسات من تصميم مستقبل أكثر ذكاءً للعمل والتعلم باستخدام الفيديو. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة Panopto.com ‏.

نبذة عن Elai‏

تمكن Elai المؤسسات والشركات من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة بسرعة وفعالية، محدثةً ثورة في إنتاج الفيديو التقليدي. إنها منصة لتحويل النص إلى فيديو تستند إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفر ميزات تشغيل تفاعلية وأدوات إنشاء مبتكرة ورحلة تعليم متطورة قائمة على الصور الرمزية، بما في ذلك الصور الرمزية المخصصة واستنساخ الصوت - تمثل Elai نقلة نوعية للمؤسسات التي تولي أهمية قصوى للتعلم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Elai.io ‏.

