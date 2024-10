Atos publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 en ligne avec le plan d’affaires du 2 septembre

Position de trésorerie conforme au plan d’affaires du

2 septembre et aux perspectives pour l'exercice 2024

Chiffre d'affaires du T3 2024 de 2 305 M€, en baisse organique de -4,4%, en ligne avec le plan d’affaires communiqué le 2 septembre 2024

Eviden en baisse organique de -6,4% en raison du ralentissement continu du marché dans les régions Amériques et Europe Centrale ainsi que des réductions de périmètres contractuels précédemment établies

Tech Foundations en baisse organique de -2,6%, reflétant des réductions de périmètres contractuels ainsi que des fins et résiliations de contrats précédemment établies

Perspectives du T4 et de l’année 2024 conformes au plan d'affaires du 2 septembre1





Prise de commandes de 1,5 Md€ au 3ème trimestre. Activité commerciale plus solide et amélioration des prises de commandes attendues au T4

Ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires d’Eviden à 73 %, contre 80 % l’année dernière. Activité commerciale solide pour l’activité BDS avec la signature de plusieurs contrats de HPC. Le ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires d'Eviden au T4 est attendu au niveau du T4 2023 2

Ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de Tech Foundations à 60 %, en ligne avec les années précédentes 3 . Le ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires du T4 est attendu au niveau de la moyenne historique 4 grâce au retour anticipé des contrats pluriannuels avec des clients existants

. Le ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires du T4 est attendu au niveau de la moyenne historique grâce au retour anticipé des contrats pluriannuels avec des clients existants Ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires du Groupe à 66% au T3 (84% l'année dernière), en ligne avec le ratio prise de commandes sur chiffres d’affaires du T3 2023 excluant les contrats de taille exceptionnelle5. Le ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires du Groupe au T4 2024 est attendu en ligne avec celui de l'année dernière6





Position de trésorerie de 1,1 Md€ au 30 septembre 2024

Endettement net de 4,6 milliards d’euros incluant la réduction de l’optimisation du besoin en fonds de roulement par rapport à fin décembre 2023

Consommation de trésorerie de -3 millions d’euros au T3 excluant la variation de l’optimisation du besoin en fonds de roulement de 232 millions d’euros

Flux de trésorerie disponible sur 2024 excluant la normalisation du besoin en fonds de roulement en ligne avec le plan d'affaires du 2 septembre





Atos peut donner la priorité à son redressement industriel et sa croissance :

Décision du Tribunal sur le plan de restructuration financière pré-négocié attendue aujourd’hui

Clôture du plan de restructuration financière prévue d'ici décembre 2024 ou au plus tard début janvier 2025

Mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance avec Philippe Salle nommé Président et devenant Directeur Général au 1er février





Paris, France – le 24 octobre 2024 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2024.

Jean Pierre Mustier, Directeur Général d’Atos a déclaré :

“Avec notre restructuration financière et notre nouvelle gouvernance en place, Atos peut se concentrer en toute confiance sur son redressement industriel et sa croissance sous la direction de Philippe Salle. Il est la meilleure personne pour mener à bien notre transformation et restaurer la confiance en Atos.

J'ai constaté un changement de perception positif chez nos clients, qui ont pris note de notre restructuration, et cherchent à reprendre une interaction normalisée avec nous. Je m'attends à une activité commerciale plus forte dans les mois à venir, avec le retour anticipé de contrats stratégiques pluriannuels avec des clients existants.

Je souhaite profiter de cette occasion afin de remercier sincèrement nos employés pour leur engagement continu, et nos clients et partenaires pour leur soutien constant.”

Chiffre d’affaires par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires

T3 2024 Chiffre d'affaires

T3 2023 Chiffre d'affaires T3 2023* Variation organique* Eviden 1 093 1 202 1 167 -6,4% Tech Foundations 1 212 1 373 1 244 -2,6% Total 2 305 2 575 2 412 -4,4%

*: à périmètre et taux de changes constants

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 2 305 millions d’euros au troisième trimestre 2024, en baisse organique de -4,4% par rapport au troisième trimestre 2023 comme anticipé. Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre reflète le ralentissement des conditions de marché et reste conforme au plan d’affaires communiqué le 2 septembre.

Le chiffre d’affaires d’Eviden s’est élevé à 1 093 millions d’euros, en baisse organique de -6,4%.

L’activité Digital a réalisé une baisse du chiffre d’affaires à un chiffre dans le haut de la fourchette. L’activité a été impactée par le ralentissement général du marché dans la région Amériques et des réductions de périmètres contractuels précédemment établies au Royaume-Uni et en Europe Centrale.

a réalisé une baisse du chiffre d’affaires à un chiffre dans le haut de la fourchette. L’activité a été impactée par le ralentissement général du marché dans la région Amériques et des réductions de périmètres contractuels précédemment établies au Royaume-Uni et en Europe Centrale. Big Data & Security (BDS) est resté quasiment stable en organique. Au sein d’Advanced Computing, l’activité plus forte au Danemark et en France a été contrebalancée par une base de comparaison avec l’exercice précédent plus élevée. Le chiffre d’affaires de l’activité de cybersécurité était en légère baisse, malgré la croissance de l’activité Mission Critical Systems, notamment en Europe Centrale.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s’est établi à 1 212 millions d’euros, en baisse organique de -2,6%.

Le chiffre d’affaires des activités cœur de métier (excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » (BPO)) et d’achats-reventes (Value-Added Resale ou (VAR)) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. Les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris ont été contrebalancées par les résiliations de contrats dans la région Amériques et par des réductions de périmètres contractuels et de volumes précédemment établies dans la région Europe du Nord & APAC.

(excluant les activités d’externalisation (« Business Process Outsourcing » (BPO)) et d’achats-reventes (Value-Added Resale ou (VAR)) s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette. Les fortes contributions des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris ont été contrebalancées par les résiliations de contrats dans la région Amériques et par des réductions de périmètres contractuels et de volumes précédemment établies dans la région Europe du Nord & APAC. Le chiffre d’affaires des activités non-cœur de métier s’est inscrit en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette durant le trimestre comme attendu, reflétant la finalisation d’un contrat d’externalisation au Royaume-Uni.



Chiffre d’affaires par Entité Opérationnelle Régionale

en millions d'euros Chiffre d'affaires

T3 2024 Chiffre d'affaires

T3 2023 Chiffre d'affaires T3 2023* Variation organique* Amériques 500 606 558 -10,5% Europe du Nord & APAC 707 769 757 -6,6% Europe Centrale 544 627 546 -0,4% Europe du Sud 477 501 480 -0,7% Autres & Structures globales 76 73 69 +10,1% Total 2 305 2 575 2 412 -4,4%

*: à périmètre et taux de changes constants

Amériques : le chiffre d’affaires a baissé de -10,5% en organique, reflétant le ralentissement général des conditions de marché et les résiliations et finalisations de contrats précédemment annoncées.

Le chiffre d’affaires d’Eviden a enregistré une baisse à deux chiffres, impacté par des résiliations de contrats et des réductions de volume dans les secteurs de la Santé, de la Finance et du Transport & Logistique. Le chiffre d’affaires de BDS a été en baisse à un chiffre dans le haut de la fourchette en raison des réductions de volume.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre dans le milieu de la fourchette en raison des finalisations et des résiliations de contrats ainsi que de la baisse de volumes avec certains clients.

Europe du Nord et Asie-Pacifique : le chiffre d’affaires a enregistré une baisse de -6,6% en organique.

Le chiffre d’affaires d’Eviden a baissé à un chiffre dans le milieu de la fourchette. La hausse du chiffre d’affaires de BDS due à un projet d’Advanced Computing avec un centre d’innovation au Danemark a été contrebalancée par la baisse du chiffre d’affaires de Digital, reflétant une demande plus faible des clients du Secteur Public au Royaume-Uni.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre dans le haut de la fourchette, reflétant des finalisations des contrats et une réduction de volume dans le Secteur Public au sein des activités BPO.

Europe Centrale : le chiffre d’affaires était quasiment stable à -0,4% en organique.

Le chiffre d’affaires d’Eviden a baissé à un chiffre dans le bas de la fourchette, impacté par des réductions de volumes au sein de l’activité Digital avec des clients des secteurs de l’Industrie et du Secteur Public.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a augmenté à un chiffre dans le milieu de la fourchette, reflétant une forte demande de matériels informatiques.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires a baissé de -0,7% en organique.

Le chiffre d’affaires d’Eviden était quasiment stable. La croissance des activités Digital, bénéficiant de la signature d’un nouveau contrat avec une grande entreprise de services d’utilité publique en Europe a été contrebalancée par un chiffre d’affaires plus faible pour BDS par rapport au T3 2023, en raison de la livraison d’un projet de supercalculateur en Espagne l’an dernier.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations a baissé à un chiffre dans le bas de la fourchette en raison des réductions de volumes avec certains clients.

Autres & Structures globales, qui englobent le Moyen-Orient, l’Afrique, Major Events ainsi que les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales, a connu une croissance organique à deux chiffres, reflétant la forte contribution des jeux Olympiques & Paralympiques de Paris et la performance positive de l’Afrique.

Activité commerciale

Les prises de commandes du Groupe ont atteint 1 526 millions d’euros. Les prises de commandes pour Eviden ont atteint 794 millions d’euros et 733 millions d’euros pour Tech Foundations.

Le ratio de prise de commandes sur chiffres d’affaires du Groupe s’est élevé à 66% au troisième trimestre 2024, en baisse par rapport à 84% au troisième trimestre 2023, reflétant le ralentissement des conditions de marché et les reports dans l’attribution de contrats, les clients attendant la finalisation du plan de refinancement du Groupe. Ce ratio est en ligne avec le ratio prise de commandes sur chiffres d’affaires du T3 2023 excluant les contrats de taille exceptionnelle7.

Eviden a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 73%. Les principales signatures durant le troisième trimestre incluent un contrat signé de support d’un HPC avec une grande entreprise européenne de services d’utilité publique, ainsi que des solutions de centre de contrôle.

Tech Foundations a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 60%, conforme avec la saisonnalité observée ces dernières années, en particulier au T3 2021 (54%) et au T3 2022 (58%). Les principales signatures au troisième trimestre incluent des renouvellements de plusieurs contrats, pour fournir des services en Hybrid Cloud & Infrastructure pour les secteurs de la Finance, le Secteur Public et l’Industrie.

Une activité commerciale plus forte est attendue dans les prochains mois chez Eviden et Tech Foundation, ce qui conduirait à une amélioration significative du ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires du Groupe au quatrième trimestre, la confiance dans la viabilité financière du Groupe ayant été restaurée.

A fin septembre 2024, le carnet de commandes du Groupe s’élevait à 14,7 milliards d’euros, représentant 1,4 années de chiffre d’affaires. Le montant total des propositions commerciales s’élevait à 5,7 milliards d’euros à fin septembre 2024.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’élevait à 82 211 employés à fin septembre 2024, en baisse

de -10,3% par rapport à fin juin 2024. A la suite de la fin de certains contrats en Amériques et au Royaume-Uni, le Groupe a transféré environ 4 900 employés vers de nouveaux prestataires. En excluant ces transferts, les effectifs ont diminué d'environ -5%.

Au cours du troisième trimestre, le Groupe a effectué 1 839 recrutements (dont 90,9% d’employés directs), tandis que le taux d’attrition s’est inscrit en hausse par rapport au T2. Sur les 9 premiers mois de 2024, le taux d’attrition est en ligne avec les niveaux historiques.



Position de trésorerie au T3 2024

Au 30 septembre 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 1,1 milliard d’euros, en baisse de 1,2 milliard d’euros par rapport à fin décembre 2023, reflétant principalement la réduction des actions d’optimisation du fonds de roulement de 1,6 milliard d’euros par rapport à l’exercice fiscal 2023 et les nouveaux emprunts pour 1,1 milliard d’euros.

Au 30 septembre 2024, l’endettement net s’est élevé à 4,6 milliards d’euros par rapport à 2,2 milliards d’euros à la fin de l’année dernière, reflétant principalement la réduction des actions d’optimisation du fonds de roulement, qui ont été réduites à 265 millions d’euros au 30 septembre 2024.

La consommation de trésorerie au troisième trimestre s’est élevée à -3 millions d’euros, excluant la variation de l’optimisation du fonds de roulement de 232 millions d’euros.

Perspectives 2024

Le Groupe prévoit pour l'ensemble de l'année 2024 :

Une baisse organique du chiffre d'affaires à un chiffre dans le milieu de la fourchette, correspondant à un chiffre d'affaires d’environ 9,7 milliards d'euros ;

Une marge opérationnelle d'environ 238 millions d'euros hors provisions additionnelles à comptabiliser pour certains contrats sous-performants 8 ;

; Une variation de la trésorerie avant remboursement de la dette d'environ -783 millions d'euros hors débouclage des actions d’optimisation du fonds de roulement d'environ 1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2023.





Processus de restructuration financière

Atos s’attend à recevoir aujourd’hui la décision du Tribunal sur le plan de restructuration financière pré-négocié d’Atos.

En supposant que le plan soit arrêté par le tribunal, les prochaines étapes du processus de restructuration financière seraient les suivantes :

Novembre 12 – 22:



233 millions d’euros d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) De mi-décembre à fin décembre : Exécution concomitante des augmentations de capital réservées Fin décembre 2024 ou début 2025 Réception de 1,5 Md€ à 1,7 Md€ de nouveaux financements (new money debt)

Clôture de la restructuration financière

Processus de cessions d'actifs

Les discussions avec Alten concernant la vente de l'activité Worldgrid progressent bien, comme prévu.

A la suite du communiqué publié le 7 octobre, les discussions portant sur l’acquisition potentielle par l’Etat français des activités Advanced Computing, Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products de BDS se poursuivent sur la base d'une nouvelle proposition compatible avec le plan de restructuration financière de la Société.

Gouvernance

Comme déjà communiqué le 15 octobre 2024, Philippe Salle a été nommé Président du Conseil d’administration de la Société avec effet immédiat et Directeur général à compter du 1er février 2025.

Annexes

Evolution organique sur 9 mois par Entité Opérationnelle Régionale et par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires

9-mois 2024 Chiffre d'affaires 9-mois 2023* Variation organique* Amériques 1 608 1 748 -8,0% Europe du Nord & APAC 2 249 2 320 -3,0% Europe Centrale 1 621 1 673 -3,1% Europe du Sud 1 561 1 564 -0,2% Autres & Structures globales 230 211 +9,1% Total 7 268 7 516 -3,3% en millions d'euros Chiffre d'affaires

9-mois 2024 Chiffre d'affaires 9-mois 2023* Variation organique* Eviden 3 478 3 658 -4,9% Tech Foundations 3 790 3 858 -1,8% Total 7 268 7 516 -3,3%

*: à périmètre et taux de changes constants

Réconciliation du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 est comparé au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 à périmètre et taux de changes constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 publiés, et le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous.

En 2023, le Groupe a examiné le traitement comptable de certaines transactions de reventes de logiciels standards tiers à la suite de la décision publiée par l’ESMA en octobre 2023, illustrant la décision de l'IFRS IC et donnant une position restrictive dans l'analyse Principal versus Agent sous IFRS 15 pour de telles transactions. Le chiffre d’affaires du T3 2023 a été retraité à ce titre pour -15 millions d'euros, ce qui a concerné Eviden dans la Région Amériques, sans incidence sur la marge opérationnelle.

Chiffre d'affaires T3 2023 en millions d'euros T3 2023 publié Retraitement T3 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T3 2023* Eviden 1 217 -15 1 202 -3 -31 -1 1 167 Tech Foundations 1 373 0 1 373 3 -122 -9 1 244 Total 2 590 -15 2 575 0 -154 -10 2 412 Chiffre d'affaires T3 2023 en millions d'euros T3 2023 publié Retraitement T3 2023 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T3 2023* Amériques 621 -15 606 0 -34 -13 558 Europe du Nord & APAC 769 0,0 769 0 -18 7 757 Europe Centrale 627 0,0 627 0 -81 0 546 Europe du Sud 501 0,0 501 0 -21 0 480 Autres & Structures globales 73 0,0 73 0 0 -3 69 Total 2 590 -15 2 575 0 -154 -10 2 412

* : à périmètre et taux de changes constants

Les effets de périmètre se sont élevés à -154 millions d’euros. Ils étaient principalement liés à la cession de UCC dans toutes les régions, d’EcoAct en Europe du Sud, Amériques et en Europe du Nord & APAC, de la participation dans la co-entreprise avec State Street en Amériques et de Elexo en Europe du Sud.

Les effets de change ont impacté négativement le chiffre d’affaires pour -10 millions d’euros. Ils provenaient principalement de la dépréciation du dollar américain, du peso argentin, du réal brésilien et de la livre turque, non compensée par l’appréciation de la livre sterling.

***

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 L'évolution organique du chiffre d'affaires d'Eviden au T4 devrait être légèrement négative et le chiffre d'affaires de Tech Foundations au T4 devrait enregistrer une baisse à deux chiffres en raison des fins et résiliations de contrats précédemment établies

2 Ratio prise de commandes sur chiffres d’affaires d'Eviden au T4 2023 de 100%

3 2021 (54%), 2022 (58%) et 2023 (84% incluant un contrat de taille exceptionnelle)

4 Moyenne des nouvelles prises de commandes sur chiffre d’affaires sur la période T4 2021-2023 à 98 %

5 Ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires de 65% au T3 2023 excluant un contrat de taille exceptionnelle chez Eviden et un autre chez Tech Foundations

6 108%

7 Ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires de 65% au T3 2023 excluant un contrat de taille exceptionnelle chez Eviden et une autre chez Tech Foundations

8 Des négociations sont en cours avec des clients, ce qui pourrait conduire à une réduction par un pourcentage à 2 chiffres dans le bas de la fourchette de la marge opérationnelle

