Hydro reduserer eierandelen i Vianode

Hydro har besluttet å redusere sin eierandel i Vianode, produsent av syntetisk grafitt, fra 30 til 19,9 prosent.

Det private equity-fondet Altor utøvde 6. september en salgsopsjon som krevde at Hydro kjøpte ytterligere 20 prosent av Vianode. Denne transaksjonen er ikke gjennomført.

Hydro er blitt enig med Altor om å kansellere salgsopsjonen og har videre solgt 10,1 prosent av Vianode til Altor. Hydros eierandel etter salget er 19,9 prosent og Hydro går samtidig ut av styret i Vianode.

Som en del av avtalen har Hydro og Altor en gjensidig salgs-/kjøpsopsjon for de resterende 19,9 prosentene av aksjene, som vil bli utøvd senest innen 28. februar 2025.

Vianode er i en vekstfase for å levere lavkarbongrafitt til den stadig voksende batteriindustrien. Hydro har imidlertid valgt å prioritere kapital til prosjekter som støtter strategiske prioriteringer frem mot 2030, og vil dermed ikke lenger tilføre ny kapital til Vianode.

Hydro har i tredje kvartal gjort nedskrivninger av investeringer i Vianode på 956 millioner kroner, hvorav 581 millioner kroner påvirker rapportert EBITDA, og 375 millioner i aksjonærlån som påvirker finanskostnader.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.