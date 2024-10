EBC Financial Group y el Departamento de Economía de Oxford anuncian seminario sobre macroeconomía y clima

El próximo evento del WERD, patrocinado por EBC Financial Group, contará con una conferencia del profesor Andrea Chiavari y un debate de cómo las políticas macroeconómicas abordarían los retos medioambientales mientras garantizan la estabilidad económica mundial.

EBC y la Universidad de Oxford exploran políticas macroeconómicas de resiliencia climática y crecimiento sostenible en los seminarios web WERD 2024-25.

OXFORD, UNITED KINGDOM, October 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) se enorgullece de anunciar su continua colaboración con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford para la edición 2024-2025 de la aclamada serie de seminarios web «Lo que los economistas realmente hacen» (What Economists Really Do, WERD). El próximo evento será el primero del WERD que incluya una mesa redonda dedicada en un entorno híbrido, titulada «Sostenibilidad: Equilibrio entre crecimiento económico y resistencia climática». También supone la segunda colaboración entre EBC y el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford este año, tras un éxito anterior en marzo. La actual colaboración de EBC con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford se basa en el éxito de su anterior seminario web del WERD, que se centró en «La economía de la evasión fiscal». Esa sesión exploró el impacto de la evasión fiscal en las economías mundiales y locales, destacando la importancia de la educación financiera para abordar cuestiones económicas complejas.

El acto híbrido tendrá lugar el 14 de noviembre de 2024 en el Sir Michael Dummett Lecture Theatre del Christ Church College, y reunirá a destacados líderes de opinión para debatir la intersección de las políticas económicas y la sostenibilidad medioambiental.

A medida que se intensifican los retos climáticos mundiales, este evento llega en un tiempo crítico en el que el papel del sector financiero en el fomento del desarrollo sostenible está sometido a un mayor escrutinio. En el panorama económico actual, es esencial alinear las estrategias financieras con la gestión medioambiental. Mediante el patrocinio de este próximo episodio del WERD, EBC cambiará su enfoque para abordar las cuestiones urgentes de la resiliencia climática y el crecimiento económico sostenible. La discusión del panel explorará cómo las políticas macroeconómicas pueden ayudar a abordar algunos de los retos medioambientales más urgentes del mundo, garantizando al mismo tiempo la estabilidad económica. Este oportuno diálogo subraya el compromiso de EBC de fomentar los debates sobre cómo los mercados financieros pueden liderar la carga de la sostenibilidad.

David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, expresó su entusiasmo por la colaboración en curso: «Estamos encantados de asociarnos una vez más con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford para el segundo episodio de la serie de seminarios web «Lo que hacen realmente los economistas» para la edición de 2024-2025. Esta colaboración encarna nuestro compromiso de impulsar la investigación académica y abordar el acuciante problema del cambio climático a través de perspectivas macroeconómicas. En EBC Financial Group, creemos en el poder de las asociaciones estratégicas para impulsar un cambio significativo, y estamos orgullosos de apoyar a un socio tan estimado en una misión colectiva para dar forma a un futuro más sostenible.»



Banu Demir Pakel, moderadora de la sesión, Directora Adjunta de Participación Externa y Profesora Adjunta de Economía, añadió: «Nos complace dar la bienvenida de nuevo a EBC Financial Group como patrocinador de otro episodio especial de «Lo que realmente hacen los economistas» (WERD). En el anterior episodio del WERD, dimos la bienvenida a David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, para hablar de «La economía de la evasión fiscal», demostrando lo valiosa que puede ser la visión del sector para un debate académico. Gracias a este éxito, estamos deseando organizar una conferencia híbrida más amplia con más invitados del sector, además de una conferencia magistral del profesor Andrea Chiavari sobre el tema «Macroeconomía y clima». El Departamento de Economía se enorgullece de facilitar debates de liderazgo intelectual entre el mundo académico y la industria, y agradecemos el apoyo constante de la EBC. Esperamos que el evento sea próspero».

El Departamento de Economía de la Universidad de Oxford es mundialmente conocido por su rigurosa investigación académica y sus importantes contribuciones a la política económica. Los asistentes obtendrán valiosos conocimientos sobre cómo los principios macroeconómicos pueden alinearse con los objetivos de crecimiento sostenible, informados por las perspectivas tanto del mundo académico como del sector financiero. Con debates que tienden puentes entre la teoría y la práctica, este acto ofrecerá una visión de futuro sobre cómo las políticas económicas pueden aumentar la resiliencia medioambiental y garantizar la estabilidad económica mundial. Los participantes también escucharán a los líderes del sector sobre las medidas prácticas que las empresas e instituciones pueden adoptar y están adoptando para lograr un crecimiento sostenible.

Adoptar una visión más amplia del desarrollo sostenible

El apoyo de EBC Financial Group a esta iniciativa llega en un momento de expansión estratégica mundial. Con una presencia cada vez mayor en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur y Sídney, así como en mercados emergentes del Sudeste Asiático, Latinoamérica, África e India, EBC se compromete a potenciar los mercados locales con soluciones financieras que sean sólidas y sostenibles. Al colaborar con instituciones académicas de prestigio, como el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, EBC pretende reforzar su papel de catalizador de cambios positivos en regiones tradicionalmente desatendidas por las grandes instituciones financieras.

La aportación del evento de la WERD de este año servirá para apoyar al Departamento y su objetivo de producir investigaciones de vanguardia y educación de primera clase. Ya está abierta la inscripción para el evento, que ofrece acceso tanto en persona como en línea para dar cabida a una audiencia global. Para reservar su plaza, visite este enlace.

