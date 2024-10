تكريم السيد Lambros Lambrou الرئيس التنفيذي لشركة Exclusive Markets بجائزة "أفضل 50 رئيسًا تنفيذيًا في الأسواق المالية لعام 2024" في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

تفخر شركة Exclusive Markets بإعلان حصول السيد Lambros Lambrou، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الموقرة، على جائزة "أفضل 50 رئيسًا تنفيذيًا في الأسواق المالية" في النسخة الثانية لحفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط بدبي لعام 2024. وهذه الجائزة لا تمثل فحسب شهادة على قيادته الاستثنائية ونهجه ذي الرؤية الثاقبة ومساهماته الكبيرة في القطاع المالي، بل تسلط الضوء أيضاً على التزامه بالتميز ودوره في دفع عجلة نجاح شركة Exclusive Markets ونموها.

ويحرص السيد Lambros Lambrou في قيادته لشركة Exclusive Markets على توجيهها في الأسواق الديناميكية وضمان النمو المستدام. وقد كان لرؤيته الاستراتيجية دورًا أساسيًا في ترسيخ مكانة Exclusive Markets كواحدة من أفضل الشركات في قطاع التداول العالمي. وسّعت الشركة تحت قيادته محفظتها وواصلت تقديم قيمة استثنائية لعملائها.

وقد أعرب السيد Lambros Lambrou لدى استلامه الجائزة عن امتنانه لهذا التكريم، قائلاً: "يشرفني هذا التكريم بشدة. فهو يعكس الجهود الجماعية لفريق العمل بأكمله في Exclusive Markets. لقد سعينا معاً لتهيئة بيئة تعزز الابتكار والنزاهة والتميز. وتلهمنا هذه الجائزة لمواصلة رحلتنا نحو وضع معايير جديدة في هذا المجال."

وهذا بدوره يعكس التزام السيد Lambros Lambrou الدؤوب بالتميز. وقد أرست استراتيجياته المبتكرة ونهجه الذي يركز على العميل معايير جديدة في هذا المجال. تتسم القيادة في Exclusive Markets بفهم عميق لديناميكيات السوق، وعين ثاقبة للاتجاهات الناشئة، وشغف برعاية المواهب داخل المؤسسة.

لمحة عن شركة Exclusive Markets

تلتزم Exclusive Markets بتقديم منصة قوية وآمنة وشفافة للمستثمرين في مختلف الأدوات المالية. مع التركيز القوي على التكنولوجيا المتقدمة وحصولها على شهادة ISO/IEC 27001:2013 من منظمة MSECB، توفر Exclusive Markets للمتداولين منصة متميزة تدمج بسلاسة بين الميزات المتقدمة والواجهات سهلة الاستخدام.

يمكن للمتداولين استكشاف مجموعة متنوعة من أدوات التداول، بما في ذلك أسهم عقود الفروقات و السلع و العملات والمعادن الفورية. يكرس فريق خبراء الشركة جهوده لتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء من خلال توسيع نطاق المنتجات والخدمات، مما يتيح للمتداولين الاستثمار وفقًا لتفضيلاتهم الفريدة.

تحذير من المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر.

تتوفر الصورة المصاحبة لهذا الإعلان على https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25d6ff93-af6f-4d51-b584-4e27a0ed10ed

جهة الاتصال الإعلامية:

media@exclusivemarkets.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.