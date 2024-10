KFSHRC celebra 40 años de liderazgo en células madre en GHE 2024

Más de 7400 trasplantes de células madre realizados

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) celebró el 40º aniversario de su programa de células madre, líder regional en trasplante de médula ósea y células madre. Clasificado dentro de las principales instalaciones del 2% en todo el mundo por el volumen de trasplantes anuales de células madre, el Centro realizó con éxito más de 7.400 trasplantes, el 38% de los cuales para pacientes pediátricos. El logro fue reconocido durante la Exposición de Salud Global 2024.

Cuatro décadas de logros médicos pioneros posicionaron al Centro de Células Madre como uno de los mayores a nivel mundial para trasplantes de médula ósea, según el Center for International Blood & Marrow Transplant Research CIBMTR en Wisconsin, EE. UU. El Centro ofrece todos los tipos de trasplante de médula ósea reconocidos internacionalmente, incluidos los trasplantes autólogos, los trasplantes de donantes emparejados (singénicos) y semiemparejados (haploidénticos) y los trasplantes de sangre de cordón umbilical. Estos procedimientos ayudaron a tratar numerosos casos complejos, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

El Centro de Células Madre de KFSHRC ha sido fundamental para fundar el Grupo de Trasplante de Médula Ósea del Mediterráneo Oriental (EMBMT), que promueve y promueve programas de investigación y trasplante en todo el Medio Oriente. El Centro también ha publicado más de 500 trabajos de investigación y apoya activamente la investigación y los estudios estadísticos específicos de la región.

El Centro de Células Madre de KFSHRC fue el primer centro médico fuera de América del Norte y Europa en recibir la acreditación del Comité Conjunto de Acreditación ISCT y EBMT (JACIE) en 2010.

Los trasplantes de células madre se utilizan para tratar una amplia gama de enfermedades, que incluyen leucemia, linfoma, insuficiencia de la médula ósea, inmunodeficiencia combinada grave (SCID), anemia de células falciformes, talasemia y mieloma múltiple.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

