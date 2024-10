تكريم منصة Exclusive Markets بجائزة "المؤسسة المالية الموثوقة في الأسواق المالية" لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

حازت Exclusive Markets، منصة التداول متعددة الأصول عبر الإنترنت الشهيرة عالميًا، على اللقب المهيب "أفضل مؤسسة مالية موثوقة في الأسواق المالية"، والذي منحته لها أهم 100 مؤسسة مالية موثوقة ، وذلك في النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2024 الذي أُقيم في دبي، ويمثّل هذا التكريم علامة فارقة أخرى في مسيرة التميّز المستمرة للشركة وكسبها الثقة ضمن القطاع المالي.

الثقة هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عمليات شركة Exclusive Markets، لطالما أولت الشركة الشفافية والنزاهة والموثوقية في كل جانب من جوانب خدمتها بوصفها مؤسسة مالية تعمل في أسواق مالية شديدة التعقيد والديناميكية. بدءًا من منصات التداول الآمنة وصولًا إلى السياسات التي تضع العميل في المقام الأول، ميزت منصة Exclusive Markets نفسها عن الآخرين من خلال تعزيز الشعور العميق بالثقة بين عملائها وتمكينهم من استكشاف عالم التداول بثقة.

أعربَ Lambros Lambrou، الرئيس التنفيذي لمنصة Exclusive Markets، أثناء استلام الجائزة عن امتنانه لهذا التكريم إذ قال: "إنّ الثقة ليست مجرد قيمة في Exclusive Markets، بل هي جزء أساسي من هويتنا. يشرفنا للغاية الحصول على جائزة 'أفضل مؤسسة مالية موثوقة'، فهي انعكاس لجهودنا المستمرة الرامية إلى ضمان شعور عملائنا وشركائنا بالدعم والأمان في كل خطوة من مسيرة التداول الخاصة بهم".

تسلط هذه الجائزة الضوء على الأهمية المتزايدة للثقة في الأسواق المالية، خاصة وأن المتداولين يبحثون عن شركاء موثوقين في مشهد متزايد التعقيد. إذ تواصل Exclusive Markets تطورها وابتكارها، سيظل التزامها بتعزيز الثقة في طليعة مهمتها، ما يمهد الطريق أمام مزيد من النمو والنجاح في الساحة المالية العالمية.

لمحة عن شركة Exclusive Markets

تلتزم Exclusive Markets بتزويد المتداولين بمنصة شفافة وآمنة وفعالة للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، وبتركيزها على أحدث التقنيات وحيازتها شهادة ISO/IEC 27001:2013 الصادرة عن MSECB، تُوفر Exclusive Markets للمتداولين منصة استثنائية تدمج الميزات المتقدمة بسلاسة مع الواجهات سهلة الاستخدام.

يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بما فيها أسهم العقود مقابل الفروقات والسلع وسوق العملات الأجنبية (الفوركس) والمعادن الفورية، ويلتزم فريق خبراء الشركة بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها من خلال مواصلة توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها، ما يتيح للمتداولين الاستثمار وفقًا لتفضيلاتهم.

تحذير من المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر.

جهة الاتصال الإعلامية:

media@exclusivemarkets.com

