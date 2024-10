KFSHRC reconoce a 28 científicos destacados en la lista de Stanford del top 2% de investigadores más citados

Con una gran asistencia de líderes y especialistas en salud de todo el mundo

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) celebró el reconocimiento de 28 de sus científicos en la lista de Stanford University del top 2% de investigadores más citados a nivel mundial en diversas disciplinas durante el año pasado. Este evento, al que asistió un número significativo de líderes y especialistas en salud de todo el mundo, tuvo lugar en el pabellón de KFSHRC en la Exposición de Salud Global, que comenzó sus actividades el lunes por la mañana.

En esta ocasión, Excmo. El Dr. Majid Al Fayyadh, director ejecutivo de KFSHRC, dijo: Nos enorgullece que este logro científico, que refleja los esfuerzos continuos y la visión ambiciosa que mantenemos en KFSHRC. Además, refleja el compromiso nacional más amplio de fomentar la investigación, innovación y el avance en el sector de la atención médica. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar nuestros esfuerzos in servir a la humanidad y elevar los estándares de atención médica a niveles sin precedentes".

Stanford University publica anualmente una lista de 180.000 investigadores, que representan el top 2% en todo el mundo en 28 campos, cuyas investigaciones han obtenido las mayores citaciones en revistas científicas internacionales. Esta lista se considera una referencia confiable para evaluar la calidad de la producción científica y es ampliamente respetada dentro de la comunidad académica global.

En su pabellón de la Exposición de Salud Global, KFSHRC muestra sus últimas innovaciones y soluciones de atención médica, incluida la Unidad Móvil para Accidentes Cerebrovasculares, que acelera el tratamiento de pacientes con accidentes cerebrovasculares, reduce las discapacidades y reduce las tasas de mortalidad. Además, KFSHRC destaca su servicio de farmacogenómica, un enfoque médico innovador que alinea los medicamentos con el ADN (código genético) del paciente para predecir la eficacia del fármaco y evaluar la necesidad de una intervención temprana.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información, visite: www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/145ad1cc-4928-42bc-ab33-4085cea2c823

