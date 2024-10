جوائز مميزة تحصدها Exclusive Markets في حفل توزيع جوائز International Business Magazine 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exclusive Markets، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول متعدد الأصول عبر الإنترنت، مجددًا التزامها بالتميز بحصدها العديد من الجوائز المرموقة في حفل جوائز International Business Magazine 2024. وقد فازت الشركة بالجوائز في الفئات التالية:

وسيط الفوركس الأكثر ثقة على مستوى العالم 2024

أفضل وسيط فوركس غلى مستوى العالم 2024

أفضل دعم عملاء على مستوى العالم 2024

برنامج أفضل الشركاء على مستوى العالم 2024

الوسيط الأكثر شفافية في آسيا 2024



تؤكد هذه الجوائز المرموقة على تفاني Exclusive Markets الراسخ في وضع معايير جديدة في الصناعة وتقديم خدمة لا مثيل لها لعملائها حول العالم. وقد تميزت الشركة في سوق يشهد منافسة شرسة بفضل استراتيجياتها التطلعية، التي تتصدر دائمًا اتجاهات الصناعة، وتأكيدها على الشفافية، وحرصها الشديد على تقديم تجارب استثنائية للمتداولين والشركاء.

هذا ومن المقرر أن تتسلم الشركة الجوائز رسميًا في الحفل السنوي الكبير لتوزيع الجوائز 2024 والذي يحتضنه فندق أتلانتس الفاخر الواقع في جزيرة النخلة في دبي، بالإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي. سيجمع هذا الحدث المرتقب، المقرر إقامته في الربع الرابع من العام الجاري، كبار المتخصصين في قطاع التمويل العالمي للاحتفال بالإنجازات والابتكارات المتميزة.

وقد أعرب Hemant Kumar، مدير التسويق في Exclusive Markets، عن امتنانه قائلاً: "إن تتويجنا بخمس جوائز مرموقة هو خير دليل على سعينا الدؤوب للتميز إلى جانب الثقة الراسخة التي وضعها عملاؤنا وشركاؤنا فينا. لقد عمل فريقنا بأكمله بلا كلل لدعم هذه القيم، ونحن فخورون للغاية بأن تحظى جهودنا بالتكريم على هذه المنصة المرموقة."

وطدت Exclusive Markets، بحصدها هذه الجوائز المميزة، مكانتها كشركة رائدة تحظى بالتقدير في مجال تداول الفوركس، معززةً سمعتها كشركة تعطي الأولوية للشراكات وتحرص على تحقيق مستوى لا نظير له من رضا العملاء!

لمحة عن شركة Exclusive Markets

تُكرّس Exclusive Markets جهودها لتزويد المتداولين بمنصة قوية وآمنة وشفافة للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية. وبالتركيز على التكنولوجيا المتطورة وحصولها على شهادة ISO/IEC 27001:2013 من منظمة MSECB، تقدم Exclusive Markets للمتداولين منصة استثنائية تدمج بسلاسة بين الميزات المتقدمة والواجهات سهلة الاستخدام.

يستطيع المتداولون الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك أسهم عقود الفروقات والسلع والفوركس والمعادن الفورية. يلتزم فريق الخبراء بالشركة بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها من خلال مواصلة توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها، مما يسمح للمتداولين بالاستثمار بحسب تفضيلاتهم.

تحذير من المخاطر: ينطوي التداول على مخاطرة.

جهة الاتصال الإعلامية: media@exclusivemarkets.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.