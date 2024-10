KFSHRC se posiciona como el programa de trasplante cruzado de riñón líder mundial, con 500 trasplantes exitosos

Solidificando su rol de liderazgo en el suministro de soluciones innovadoras para pacientes con insuficiencia renal

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un paso que consolida su posición como institución de atención médica líder a nivel regional e internacional, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) celebró su éxito en la realización de 500 trasplantes cruzados de riñón (o emparejados) desde el inicio de su Programa de donación cruzada de riñón (KPDP) en 2011. Este logro sin precedentes, incomparable con cualquier otra institución de atención médica en el Reino o en el Medio Oriente, consolida su reputación como líder mundial en trasplante de órganos y fortalece su papel pionero en el suministro de soluciones innovadoras para pacientes con insuficiencia renal.

Solo desde el comienzo de este año, KFSHRC realizó con éxito 100 trasplantes cruzados de riñón, lo que marca un logro significativo en soluciones sanitarias innovadoras y mejora las posibilidades del paciente de recibir un riñón compatible. Esto se basa en un mecanismo preciso que permite el intercambio de riñones entre pacientes cuyos tipos de sangre o tejidos son incompatibles con sus donantes originales. Al facilitar el intercambio de donantes entre diferentes pacientes, el programa garantiza tasas de compatibilidad más altas, ofreciendo una solución para aquellos que anteriormente tuvieron dificultades para encontrar donantes adecuados.

Las mujeres representaron el 62% de los beneficiarios del Programa de donación cruzada de riñón (KPDP), mientras que los hombres representaron el 38%. Además, 29 niños se beneficiaron del programa, destacando la diversa gama de casos abordados por esta innovadora iniciativa de trasplante de órganos.

En la Exposición de Salud Global en Riad, KFSHRC participa como Patrocinador Platino, donde presenta a los visitantes perspectivas sobre el Programa de donación cruzada de riñón y su impacto en la mejora de la atención médica, junto con una variedad de otras soluciones e innovaciones de salud.

Este logro ha elevado el número total de trasplantes de riñón exitosos en KFSHRC a 5,000 desde el inicio de su Programa de trasplante de órganos en 1981, posicionando al hospital entre un selecto grupo de centros de salud de élite en todo el mundo que han alcanzado este importante hito en el trasplante de riñón. KFSHRC ha logrado tasas de supervivencia de pacientes después del trasplante de un año del 97% al 99%, lo que refleja la efectividad del sistema de atención médica en el Centro de Excelencia de Trasplante de Órganos de KFSHRC y el compromiso del hospital con su misión humanitaria de mejorar la vida de los pacientes.

El trasplante de riñón en KFSHRC se destaca como el principio básico de la experiencia del hospital, acumulando una vasta experiencia en las últimas cuatro décadas, con un crecimiento constante en el número de trasplantes realizados, así como en las tasas de supervivencia de los pacientes. Solo el año pasado, realizó 80 trasplantes de riñón pediátricos, el número más alto conducido por cualquier centro individual en Estados Unidos y Europa. Desde 2010, KFSHRC realizó 3,000 trasplantes de riñón, incluyendo aproximadamente 1,250 en los últimos tres años.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los Mejores Hospitales Inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek. Para más información visite, www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

