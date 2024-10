2024 商學院申請人數在經濟不穩局面中大幅上升

GMAC 年度調查顯示,需求增長是疫情高峰期的五倍

維珍尼亞州,雷斯頓, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在世界各地,2024 年商學院研究生總申請人數比 2023 年顯著增長了 12%。 根據 Graduate Management Admission Council(GMAC)今天發布的年度調查,此增長與之前連續兩年的下跌形成了鮮明對比,隨後在 2020 至 2021 年出現與疫情相關的輕微增長。 在 GMAC 每年對潛在商學院學生的調查中,費用一直被視為是獲得深造管理學位的主要障礙;今年申請人數上升符合預期,恰好與商業課程在 2024 年向更多新生提供經濟援助的情況相吻合。

深入分析數據顯示,申請人數的顯著增長主要源自對全日制面授課程的重新關注,近六成的此類課程均報告了申請人數有所增長。 例如,在過去十年中,兩年全日制和一年 MBA 課程報告申請人數出現增長的學校比例分別達到 80% 和 64%,創下歷史新高。 近四分之三的會計和管理碩士課程的申請人數亦有所增長。 有趣的是,儘管對面授學習的興趣有所提升,但具備更大靈活性的課程似乎也有高度需求,58% 的網上課程和 52% 的混合式課程報告了申請人數呈現增長,約三分之二的網上和靈活 MBA 課程亦如是。

GMAC 行政總裁 Joy Jones 表示:「今年申請人數的增長創下紀錄,顯示研究生商業教育的趨勢正在回升,特別是全日制 MBA 和會計及管理碩士這類核心課程。 雖然這個現象可能證明了對研究生商學院的興趣與經濟強度之間長期觀察到的逆周期趨勢,但我認為應該充分肯定全球商學院在持續創新方面所作出的巨大努力,包括新技術、全新授課方式和全新營運模式,以滿足學生及其未來僱主的最新興趣和需求。」

來自國內和國際申請的變化推動了增長。

總申請人數的增長也可歸因於國內申請人數顯著增加,這些申請來自於與該課程擁有相同國籍的申請人。 大多數 MBA 課程無論採用什麼授課形式,均受惠於國內申請數目的增長,而國際申請則相對較少。 同樣,所有經調查的商業碩士課程的國內申請人數均增長了 30%,但像商業分析這類依賴國際人才的課程國際申請人數的減少似乎抵消了這個增長。

根據 GMAC 最近發布的一項全球研究,在地理上美國仍然是國際人才的首選學習目的地,絕大多數潛在學生表示即將舉行的總統選舉不會像以往選舉周期那樣,對他們的學習計劃產生不利影響。 同時,國內申請也推高了美國、亞洲和歐洲的研究生商業教育需求,唯獨英國的申請人數下降了 45%,國際申請人也減少了 12%。

London Business School 的管理實踐教授兼執行院長(外部關係)及 GMAC 董事會成員 François Ortalo-Magné 表示:「毫無疑問,亞洲、非洲和拉丁美洲主要市場的優質教育產品正在增加,令歷來有意出國學習的申請人在本國也有更多選擇和機會。 在這種背景下,商學院必須鼓勵區域和國際流動性,並在校園內建立多元文化的班級,因為這將在我們的課堂、未來的董事會及其他方面帶來巨大的教育益處。」

女性申請人數呈現升幅,有望帶動趨勢朝正確方向發展。

在過去 10 年期間,女性在研究生商業課程的申請比例一直徘徊在大約 40%。 今年數據的亮點,是女性申請比例稍稍上升至 42%。 此外,55% 的課程報告女性申請人數出現增長,較去年上升了 10%,這是過去十年中報告女性申請人數增長的課程中第二大比例,僅次於 2020 年的疫情高峰。 具體而言,MBA 課程最有可能迎來女性申請人數的大幅增長,70% 的靈活 MBA 課程和約三分之二的全日制 MBA 課程均出現了這個升幅。

Forté 是一個長期與 GMAC 合作的組織,旨在培養女性在商業領域的領導力,其行政總裁 Elissa Sangster 表示:「我對女性申請人數的增長感到欣慰。 我認為商業教育非常重要,而且為人們(特別是女性)開拓豐富機會。 隨著越來越多的女性通過商業教育投資自己,商業領導力的管道將變得更加健康,我們也更大機會能夠收窄性別差距。」

關於調查

GMAC 的申請趨勢調查是此類調查中規模最大、引用最廣泛的調查,為商學院的招生和課程負責人提供了有關研究生管理課程需求迅速變化的深入洞察。 2024年的調查收集了 2024-2025 學年研究生課程項目收到的申請數據。 在 6 月至 8 月期間,來自 40 個國家的 297 所商學院的 1,090 個課程提供了意見。 有關今年參與課程的更多資訊和研究方法,請參閱報告。

關於 GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC) 是一個以使命為導向的協會,由全球領先的商學研究生院組成。 GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務,並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理,是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,300 萬有意申請的學生透過 GMAC 的網站,包括 mba.com,了解 MBA 和商學碩士課程,與世界各地的學校聯絡,準備和報名考試,以及獲取成功申請 MBA 和商學碩士課程的建議。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 是 GMAC 的子公司,GMAC 是一間全球性組織,在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

欲了解更多與我們工作相關的資訊,請訪問 www.gmac.com

