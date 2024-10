경제 불확실성 속 2024년도 경영대학원 지원자 수 급등

경영대학원 입학위원회(GMAC)의 연례 조사 결과, 팬데믹 붐과 비교해서도 5배나 많은 수요 성장 관측

버지니아주 레스톤, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계적으로 2024년도 경영대학원 프로그램 전체 지원자 수가 2023년부터 2024년까지 12%라는 인상적인 증가세를 보였다. 경영대학원 입학위원회(GMAC)가 최근 발간한 연례 조사에 따르면, 이는 2021~2021년도 팬데믹 영향으로 수요가 소폭 증가한데 이어 지난 2년 연속으로 감소하던 추세와 현격히 대조적인 현상이다. GMAC이 경영대학원 입학 지망생들을 대상으로 수 년째 실시하고 있는 조사에서 학비가 고급 경영학 학위를 취득하는 데 주요 장벽으로 꾸준히 언급되고 있는 가운데, 경영대학원 프로그램이 2024년도에 더 많은 신입생에게 재정 지원을 제공하기로 한 결정과 올해 지원자 수의 증가 추세가 일치한 것은 어쩌면 놀라운 결과가 아니다.

데이터를 심층적으로 분석해보면, 지원자 수의 상당한 증가세는 대부분이 풀타임 대면 교육 프로그램에 대한 관심 회복에 의한 것으로 나타났다. 해당 프로그램 10개 중 6개가 지원자 수 증가세를 보였다. 풀타임 2년제와 1년제 MBA 프로그램의 경우, 최근 10년 동안 지원자 수가 증가했다고 보고한 비중이 각각 80%, 64%로 가장 컸다. 회계 및 경영 석사 프로그램은 약 4분의 3이 지원자 수 증가세를 보였다. 흥미롭게도, 대면 교육에 대한 관심이 확대된 것에도 불구하고, 유연한 형태의 교육 또한 높은 수요를 보여 온라인 프로그램의 58%, 혼합형 프로그램의 52%, 또한 온라인 및 유연한 형태의 MBA 프로그램 중 약 3분의 2가 지원자 수 증가세를 보였다.

GMAC CEO인 Joy Jones는 “올해 지원자 수가 기록적으로 증가한 것은 경영대학원 교육, 특히 풀타임 MBA와 회계 및 경영 석사 학위와 같은 핵심 프로그램으로 무게 중심이 이동하고 있음을 시사한다. 이러한 현상은 경영대학원에 대한 관심과 경제 상황 사이에서 오랫동안 관측되어온 경기 역행적 추세를 증명해준다 할 수도 있으나, 개인적으로는 글로벌 경영대학원들이 학생들과 그들의 미래 고용주의 최신 관심사와 요구를 충족하는 새로운 기술, 교육 제공 전략, 운영 방식 등을 통해 혁신을 지속하고자 어마어마한 노력을 기울여온 것에 공을 돌리고 싶다”라고 말했다.

성장을 주도한 국내외 지원자 분포의 변화

전체 지원자 수가 증가한 것은 프로그램과 동일 국적을 지닌 지원자들의 국내 지원이 눈에 띄게 증가했기 때문이기도 하다. MBA 프로그램의 경우, 교육을 제공하는 형태와 무관하게 대부분이 국외 지원자 대비 국내 지원자 수가 증가해 그 이점을 누렸다. 마찬가지로 보고서 조사 대상에 포함된 석사 프로그램들은 모두 국내 지원자 수가 30% 증가했으나, 비즈니스 애널리틱스와 같이 해외 인재에 많이 의존하는 프로그램에 대한 국외 지원자 수 감소가 그러한 성장을 상쇄하는 양상을 보였다.

GMAC이 최근 발간한 글로벌 연구에 따르면, 지역적으로 보아 미국은 여전히 해외 인재들이 공부하러 모이는 최상위 국가로, 지망생의 압도적인 다수가 다가올 미국 대선이 이전의 선거 시기와 같이 공부 계획에 부정적 영향을 미치지 않을 것이라고 의사를 내비쳤다. 한편 경영대학원에 대한 국내 지원자 수는 미국과 아시아 유럽에서 모두 증가했는데, 예외적으로 영국은 국내 지원자 수가 45% 감소했으며 국외 지원자 수는 12% 감소했다.

런던 비즈니스 스쿨의 경영실무 교수이자 학과장이며 GMAB 이사로 있는 François Ortalo-Magné는 “아시아, 아프리카, 중남미 등 주요 시장에서 양질의 교육 서비스가 늘어남에 따라, 그동안 유학을 선호해온 지원자들이 국내에서 더 많은 선택지와 기회를 받게 되었다는 데는 의심의 여지가 없다. 이러한 맥락 속에서 경영대학원이 국내외 이동성을 장려하고, 다양하고 다문화적 집단을 캠퍼스에 구축하고, 그러한 노력이 강의실과 미래의 회의실, 그 너머로 굉장한 교육적 이점을 줄 수 있음을 인지하는 것은 대단히 중요하다”라고 말했다.

옳은 방향으로 가고 있다는 희망을 주는 여성 지원자 수의 증가

지난 10년 동안 경영대학원 프로그램에 지원한 여성의 비중은 약 40% 수준을 꾸준히 유지해왔다. 올해 데이터에 따르면, 그 비중은 42%로 소폭 증가했다. 또한, 프로그램의 55%에서 여성 지원자 수가 증가했다. 이는 작년 대비 약 10%포인트 증가한 수치로, 최근 10년간 여성 지원자 수가 증가했다고 보고한 프로그램의 비중은 2020년 팬데믹 붐 시기 다음으로 크다. 그 중에서도 MBA의 경우, 유연한 형태의 MBA 중 70%, 풀타임 MBA 프로그램 중 약 3분의 2가 이러한 성장세를 보여 여성 지원자 수가 특히 급증한 것으로 나타났다.

경영 분야에서 여성 리더십을 쌓는 것을 목표로 GMAC과 장기 파트너십을 맺고 있는 Forté의 CEO Elissa Sangster는 “이렇게 여상 지원자 수가 성장하는 것을 보게 되어 기쁘다. 나는 경영 교육의 가치를 신뢰하며 그 교육이 사람들, 특히 여성들에게 기회의 문을 열어 주리라고 믿는다. 경영 교육을 통해 자기에게 투자하는 여성들이 늘어날수록 경영 리더십 파이프라인이 더욱 건전해지고, 결과적으로 성별 격차가 좁혀질 수 있다”라고 말했다.

GMAC의 Applications Trends Survey 소개

GMAC의 지원자 동향 보고서(Applications Trends Survey)는 동종 조사 중 최대 규모이자 인용 횟수가 가장 많은 보고서로, 경영대학원 입학처와 프로그램 운영진이 빠르게 변화하는 경영대학원 프로그램 수요에 관한 통찰을 얻는 대표 자료로 활용되고 있다. 2024년도 조사는 2024-2025학년도에 경영대학원 프로그램에 지원한 자료를 수집해 이뤄졌다. 1월부터 8월까지 전 세계 40여개 국 297개 학교의 1,090개 프로그램이 응답을 제출했다. 올해 참여 프로그램 및 조사 방법론에 대한 상세 내용은 보고서 원문에서 확인할 수 있다.

GMAC 소개

경영대학원입학위원회(GMAC)는 전 세계 주요 경영대학원들로 구성된 미션 중심으로 운영되는 협회다. GMAC은 경영대학원 교육 산업에 필요한 세계적 수준의 연구, 업계 콘퍼런스, 채용 툴과 평가 작업은 물론 지원자들의 고등 교육 여정을 이끌어가며 관련 리소스와 이벤트, 서비스를 제공하고 있다. GMAC이 소유·관리하는 경영대학원 입학시험(GMAT™)은 가장 광범위하게 이용되고 있는 경영대학원 평가이다.

매년 1,300만 명이 넘는 예비 학생들이 mba.com을 비롯한 GMAC 웹사이트를 통해 MBA 및 경영학 석사 프로그램에 대해 알아보고, 전 세계 학교와 연결되어, 시험을 준비하고 등록하고, 성공적인 MBA 및 경영학 석사 프로그램 지원을 위한 조언을 얻고 있다. BusinessBecause와 GMAC Tours는 중국, 인도, 영국, 미국에 지사를 두고 있는 글로벌 기관인 GMAC의 자회사이다.

보다 자세한 내용은 www.gmac.com에서 확인하세요.

언론 연락처:

Teresa Hsu

Sr. Manager, Media Relations

Mobile: 202-390-4180

thsu@gmac.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.