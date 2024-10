Solicitudes de escuelas de negocios en 2024 se disparan en medio de la incertidumbre económica

La encuesta anual de GMAC muestra que el aumento de la demanda es cinco veces mayor que el boom de la pandemia

RESTON, Virginia, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En todo el mundo, el total de solicitudes para programas de posgrado en administración en 2024 aumentó un impresionante 12 por ciento de 2023 a 2024. Esta es una fuerte reversión de los dos años consecutivos anteriores de disminuciones, que siguieron a un pequeño impulso relacionado con la pandemia en 2020-2021, según una encuesta anual publicada hoy por el Consejo de Admisión de Posgrado en Administración (GMAC). Con el costo consistentemente citado como una barrera clave para obtener un título en administración avanzada en la encuesta perenne de GMAC de posibles estudiantes de escuelas de negocios, tal vez no sea sorprendente que el volumen de solicitudes de este año coincida con los programas de negocios que ofrecen asistencia financiera a más miembros de sus clases entrantes en 2024.

Una inmersión más profunda en los datos muestra que el aumento significativo en las solicitudes fue principalmente impulsado por el interés renovado en ofertas presenciales a tiempo completo, y casi seis de cada 10 de estos programas informaron aumento de las solicitudes. Los programas de MBA a tiempo completo de dos años y de un año, por ejemplo, registraron la mayor proporción de escuelas que informaron un aumento de solicitudes en la última década con un 80 por ciento y un 64 por ciento, respectivamente. Casi las tres cuartas partes de los programas de maestría en contabilidad y administración también informaron un aumento de las aplicaciones. Curiosamente, a pesar del creciente interés en estudiar en persona, los estudiantes con mayor flexibilidad también parecen tener una gran demanda, con el 58 por ciento de los programas en línea y el 52 por ciento de los programas híbridos que informan sobre el aumento de las aplicaciones, al igual que aproximadamente dos tercios de los programas de MBA flexibles y en línea.

"El crecimiento récord de este año en las solicitudes insinúa un cambio péndulo hacia la educación de posgrado en administración, especialmente programas básicos como MBA a tiempo completo y maestrías en contabilidad y gestión", dijo Joy Jones, director ejecutivo de GMAC. "Mientras el fenómeno puede comprobar la tendencia anticíclica observada durante mucho tiempo entre el interés en la escuela de negocios de posgrado y la fortaleza de la economía, le daría mucho crédito a las escuelas de negocios globales y sus tremendos esfuerzos por continuar innovando con nuevas tecnologías, nuevas tácticas de entrega y nuevas formas de operar que satisfagan los últimos intereses y necesidades de los estudiantes y sus futuros empleadores".

Los cambios en las aplicaciones nacionales e internacionales dictan el crecimiento.

El aumento en el total de solicitudes también se puede atribuir a un aumento descomunal en las solicitudes nacionales, que se realizan a partir de candidatos con el mismo país de ciudadanía que el programa. La mayoría de los programas de MBA, independientemente del formato de entrega, se beneficiaron del aumento de las solicitudes nacionales en comparación con las internacionales. Del mismo modo, todos los programas de maestría en negocios encuestados experimentaron un aumento del 30 por ciento en las solicitudes nacionales, pero las caídas en las solicitudes internacionales a programas más dependientes del talento internacional, como el análisis de negocios, parecieron haber compensado el crecimiento.

Geográficamente, Estados Unidos continua siendo uno de los principales destinos de estudio para el talento internacional, con una abrumadora mayoría de estudiantes potenciales que señalan que las próximas elecciones presidenciales no afectarán negativamente sus planes de estudio como en ciclos electorales anteriores, según un estudio global reciente publicado por GMAC. Al mismo tiempo, las solicitudes nacionales también aumentaron la demanda de educación de posgrado en negocios en los Estados Unidos, Asia y Europa, excepto en el Reino Unido, que experimentó una caída del 45 por ciento en las solicitudes nacionales y una caída de 12 puntos en las solicitudes internacionales.

"No hay duda de que las ofertas educativas de alta calidad están aumentando en los principales mercados de Asia, África y América Latina, dando a los candidatos históricamente inclinados a estudiar en el extranjero más opciones y oportunidades en casa", dijo François Ortalo-Magné, profesor de Práctica de Gestión y Decano Ejecutivo (Relaciones Externas) en London Business School y miembro del directorio de GMAC. "En este contexto, es fundamental que las escuelas de negocios fomenten la movilidad regional e internacional y construyan cohortes diversas y multiculturales en el campus, sabiendo que aporta enormes beneficios educativos en nuestro aula, futura sala de juntas y más allá".

Las crecientes solicitudes de mujeres candidatas dan esperanza a las tendencias hacia la dirección correcta.

Las solicitudes de mujeres para programas de posgrado en administración han rondado constantemente el 40 por ciento en los últimos 10 años. Los datos de este año muestran algunos puntos brillantes con un pequeño cambio hacia arriba al 42 por ciento. Además, el 55 por ciento de los programas reportaron un aumento en las solicitudes de mujeres, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al año pasado y la segunda mayor participación de programas que reportaron un aumento en las solicitudes de mujeres durante la última década, luego del auge de la pandemia en 2020. Específicamente, los MBA tenían más probabilidades de ver un aumento de solicitantes mujeres, con el 70 por ciento de los MBA flexibles y aproximadamente dos tercios de los programas de MBA a tiempo completo que experimentaron tal crecimiento.

“Estoy emocionada de ver este tipo de crecimiento en las solicitudes de las mujeres. Creo en el valor de la educación de negocios y las puertas que abre para las personas, especialmente las mujeres. Mientras más mujeres invierten en sí mismas mediante educación de negocios, más saludable se vuelve el proceso para el liderazgo empresarial y más probabilidades tenemos de cerrar la brecha de género", dijo Elissa Sangster, directora ejecutiva de Forté, una organización socia de GMAC desde largo tiempo dedicada a desarrollar el liderazgo de las mujeres en los negocios.

Acerca de la encuesta

La Encuesta de Tendencias de solicitudes de GMAC es la encuesta más grande y más citada de su tipo, sirviendo como el recurso definitivo para admisiones a escuelas de negocios y líderes de programas para obtener información sobre la demanda rápidamente cambiante de programas de gestión de posgrado. La encuesta de 2024 recopiló datos sobre las solicitudes recibidas por los programas de posgrado en administración para el año académico 2024-2025. Entre junio y agosto, 1.090 programas en 297 escuelas de negocios en 40 países de todo el mundo proporcionaron respuestas. Más detalles sobre los programas participantes de este año y la metodología de investigación se pueden encontrar en el informe.

Acerca de GMAC

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación impulsada por su misión formada por las escuelas de posgrado en administración de negocios líderes mundiales. GMAC ofrece investigación de talla mundial, conferencias del sector, herramientas de reclutamiento y evaluaciones para el sector de educación de posgrado en administración, así como recursos, eventos y servicios que ayudan a guiar a los candidatos a través de su trayectoria hacia la educación superior. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada.

Más de 13 millones de estudiantes potenciales al año confían en los sitios web de GMAC, incluyendo mba.com para obtener información sobre programas de MBA y maestría en administración de negocios, conectarse con escuelas en todo el mundo, prepararse e inscribirse para los exámenes y obtener asesoramiento para solicitar exitosamente a los programas de MBA y maestría en administración de negocios. BusinessBecause y GMAC Tours son subsidiarias de GMAC, una organización mundial con oficinas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos.

