全球规模最大的智慧城市大会聚焦于伦理与可持续城市发展

巴塞罗纳,西班牙, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的城市与智慧城市解决方案国际盛会,全球智慧城市大会(SCEWC)将于 2024 年 11 月 5 日至 7 日在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展馆举办史上规模最大的一届展会。 2024 年全球智慧城市大会将以“生活更美好”为主题,展览面积将扩大 30%,旨在探讨将大都市转变为可持续、高效的宜居空间所需采取的策略。本届大会预计将吸引 1,100 家参展商、850 个城市的代表,以及 600 多位专家,共同描绘一个更加注重伦理的城市未来。

来自全球的各大城市代表将齐聚本次大会,分享他们的最新项目和经验,并推广用于实施这些项目的先进技术。 本次大会将吸引来自 850 多个城市的代表团参与,参展城市所在的国家包括阿根廷、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、印度、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、马来西亚、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、韩国、沙特阿拉伯、西班牙、瑞典、乌克兰、英国和美国等。

大会期间,多家全球领先的企业将展示推动城市发展的最新解决方案和技术,助力提升交通系统,优化公共服务,改进公共事业,强化市民参与感。 参展企业包括 Saudi Aramco、Axis Communications、Dahua Technology、Dassault Systèmes、Dell/Nvidia、FCC Medio Ambiente、Hail City、KHNP、KPMG, Madinah City、MDEC、Microsoft、New Murabba、Nova Cidade、PNY、PWC、Roshn Group、Smart Ports – Piers of the Future 和 Veolia。

主讲嘉宾阵容

全球智慧城市大会将设有一个围绕八大主题的大会程序:使能技术、能源与环境、交通、治理、生活与包容性、经济、基础设施与建筑物、安全与安保。

2024 年全球智慧城市大会主讲嘉宾包括 Ruha Benjamin、Majora Carter、Stephanie Hare 和 Melati Wijsen。 Benjamin 是一位享誉全球的专家,深入研究技术引发的不平等现象,特别关注种族、科技与社会相融合的问题。 Majora Carter 是一位屡获殊荣的城市复兴战略家和环保倡导者,因致力于改变南布朗克斯而闻名。 Stephanie Hare 的研究深刻探讨了科技对公共政策、人权与社会正义的影响,尤其聚焦于数据隐私、监控以及人工智能的道德使用等领域。 Melati Wijsen 是一位环保活动家,也是“告别塑料袋”(Bye Bye Plastic Bags)的联合创始人——该运动由年轻人发起,致力于减少塑料废物。

全球智慧城市大奖

全球智慧城市大会还将举办新一届全球智慧城市大奖,旨在表彰城市创新与转型领域中最杰出的倡议和项目。 第十三届全球智慧城市大奖共收到来自 64 个国家/地区的 429 个参选报名,范围涵盖九个类别,分别为:城市、领导力、创新、使能技术项目、能源与环境项目、交通项目、治理与经济项目、生活与包容性项目,以及基础设施与建筑物项目。 获奖者归属将在 11 月 6 日(周三)的特别颁奖晚会上揭晓。

全球规模最大的城市创新成果展会

在 2024 年全球智慧城市大会期间,Fira de Barcelona 还将举办明日交通世界大会、明日建筑世界大会,以及明日蓝色经济,以加强其作为全球城市创新中心的地位。

